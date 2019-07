Un nuovo giorno è arrivato. L'Oroscopo del 5 luglio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per i dodici segni dello Zodiaco. Per esempio i nativi del Toro devono superare dei conflitti, mentre quelli del Capricorno faranno grandi passi in avanti nel campo lavorativo. Per maggiori dettagli, ecco le previsioni astrologiche della giornata di venerdì da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Amate il movimento nella vostra vita, se non accade nulla vi deprimete.

Dovete soprattutto sviluppare amicizie e nuovi incontri. Non badate alle critiche, andate avanti e mostrate coraggio nei confronti degli altri.

Toro – Superate i piccoli conflitti di questa giornata. Molti di voi devono adattarsi a circostanze diverse. Forse una persona che poteva aiutarvi, ora è lontana e non può darvi una mano. Avete avuto un problema fisico che ha sconvolto la vostra vita. Non affaticatevi, cercate solo di fare lo stretto necessario.

Gemelli – State attraversando un periodo di nervosismo e di ansie per alcune situazioni lavorative che non vanno bene. In amore nei giorni scorsi ci sono stati dei malintesi, le coppie forti supereranno questa crisi ma quelle deboli dovranno fare attenzione.

Cancro – In questo periodo dovete riparare ai danni fatti negli ultimi giorni. Dovete fare attenzione a ciò che dite, senza ferire nessuno. Attenzione anche nei nuovi legami, potreste pensare di aver sbagliato e sentirvi fuori gioco.

Leone – In questi giorni dovete stare calmi senza pensare troppo. Ci sono forti tensioni e conflitti. È il momento ideale per fare un lungo viaggio oppure organizzarne uno. Raggiungendo nuove persone, potete vivere esperienze indimenticabili e scaricare tutte le tensioni che avete accumulato fino a ieri.

Vergine – Prendete tutto il tempo di cui avete bisogno per cambiare le cose della vostra vita che hanno necessità di essere restaurate. Esplorate i vostri bisogni emotivi e trovate i modi per soddisfarli.

Potrebbe essere necessario adottare un approccio diverso per arrivare all'obiettivo. Anche se all'inizio le cose sembrano instabili, sicuramente finiranno per essere molto affidabili.

Previsioni di venerdì 5 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Potreste sentire che la vostra vita sia circondata da persone poco interessanti. Pensate che siano tutti uguali e conservatrici. Non vorreste essere come loro e preferireste conoscere persone inusuali, che si differenziano dalla massa.

Non sono troppo lontani. Chi cerca, trova.

Scorpione – La giornata di venerdì v’invita a essere positivi e a evitare complicazioni nei rapporti con gli altri. Sul lavoro ponetevi questa domanda: 'State pensando solo ai vostri obiettivi personali oppure state pensando di più a quelli collettivi?' In amore, potreste trascorrere una fantastica serata con qualcuno di speciale.

Sagittario – Probabilmente c'è un po’ di tensione oggi, forse sono dovuti ai problemi personali.

In amore non lasciate che la vostra paura di amare abbia la meglio su di voi. Sul lavoro è tempo di dimostrare a loro di che pasta siete fatti e ottenere uno stipendio proporzionato alle vostre capacità.

Capricorno – L’attuale energia celeste potrebbe fare scintille per la vostra vita amorosa, se non avete fretta. C'è un affetto profondo in questo momento che potrebbe aiutare le persone ad aprirsi l’uno con l'altra. Se state cercando quella persona speciale, concentratevi solo su ciò che potete dare, anziché su ciò che volete avere. Sul lavoro avete l'opportunità di fare grandi passi avanti e di far vedere alle persone che danno il loro meglio quando lavorano insieme.

Acquario – Il vostro è un segno a cui non piace condurre una vita ordinaria. Non avete paura dell’ignoto. Spesso vi sentite disposti a cambiare tutta la vostra vita. Con grande soddisfazione, oggi potreste sperimentare eventi insoliti che potrebbero portarvi in nuove direzioni. In amore potreste trovare una potente chimica con la persona che state frequentando.

Pesci – Lavorare con gli altri si rivelerà particolarmente gratificante. Avete il potenziale per fare grandi passi in avanti sotto la loro influenza. In amore, Cupido segnerà un colpo diretto. Farà sbocciare amori che fino a ieri sembravano impossibili. Non fatevi assorbire dal melodramma delle altre persone che vi stanno intorno. Mettete le cose in chiaro e fatevi valere. È importante che gli altri sappiano come vi sentite.