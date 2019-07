L'Oroscopo settimanale dal 8 al 14 luglio 2019 è pronto a dare un senso, positivo o negativo che sia, ai prossimi sette giorni. In analisi la seconda settimana dell'attuale mese, messa 'sotto torchio' e valutata in base alla qualità delle effemeridi relative ai singoli segni. Ad essere direttamente interessati dalle predizioni in questa sede, nonché dalle stelline quotidiane sui singoli giorni, i soli segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Pubblicità

Pubblicità

Bene, partiamo pure con il mettere in chiaro quali saranno le pagelle e i giorni "ok" della nuova settimana, non prima però di aver dato la consueta infarinatura sugli imminenti transiti lunari e, subito dopo, partire in quarta con le attesissime previsioni da lunedì 8 a domenica 14.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di passare a svelare uno ad uno i singoli segni, come al solito analizzati dalle predizioni dell'oroscopo settimanale, è ormai prassi consolidata passare un attimo ad elencare i nuovi transiti lunari nei vari comparti.

Pubblicità

Il frangente in target quest'oggi contempla in tutto tre tappe messe in programma dalla Luna per questa nuova settimana.

A dare lustro ai prossimi sette giorni sarà l'ingresso della Luna in Bilancia, presente nel segno d'Aria già da questo lunedì 8 luglio alle ore 08:06. A seguire, quindi nel giro infrasettimanale l'arrivo mercoledì 10 luglio alle ore 11:28 della Luna in Scorpione. La settimana infine vedrà la fine dei transiti con l'arrivo della Luna in Sagittario previsto per venerdì 12 luglio. Bene, dopo aver scoperto i transiti lunari, andiamo pure a dare spazio alle previsioni zodiacali, ai voti e alle stelline segno per segno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 9. Secondo l'Astrologia settimanale il periodo non sarà per nulla difficile per voi Ariete, anzi. Eccetto la sola giornata di lunedì 8 luglio valutata con le tre stelline del sottotono, tutte le altre veleggeranno spedite in piena positività. Dunque, via libera a tutte quelle questioni d'amore in bilico sulla lama di un rasoio, soprattutto domenica 14 luglio e durante le tre giornate classificate a cinque stelle: 9, 11 e 12 luglio.

Invece, con leggermente a passo ridotto si presenteranno il giorno 10 ed il 13 valutati a quattro stelle. Il resoconto:

Top del giorno domenica 14 luglio;

domenica 14 luglio; ★★★★★ martedì 9, giovedì 11 e venerdì 12;

★★★★ mercoledì 10 e sabato 13;

★★★ lunedì 8 luglio.

Toro: voto 8. Questa settimana le stelle brilleranno anche per voi, carissimi amici del Toro, dunque non preoccupatevi ed iniziate a sorridere già da adesso. A far cantare il cuore dalla gioia sarà la giornata di giovedì 11 luglio, valutata al 'top'.

Pubblicità

Intanto lunedì 8 partirà già da subito con cinque bellissime stelle, insieme a mercoledì 10 e domenica 14 luglio. Poi, scendendo un pelino più giù, il giorno 12 sarà da considerare una giornata buona con quattro stelle, dunque non male. Purtroppo, avrete giornate negative sia martedì 9, classificato con solo tre stelle sottotono e sia sabato 13, la più pericolosa, valutata con due stelline da 'ko'. La scaletta:

Top del giorno giovedì 11 luglio;

giovedì 11 luglio; ★★★★★ lunedì 8, mercoledì 10 e domenica 14;

★★★★ venerdì 12 luglio;

★★★ martedì 9 luglio ;

★★ sabato 13 luglio.

Gemelli: voto 6.

Pubblicità

Si prevede una partenza tangibilmente positiva, ancorata alle cinque stelle di martedì 9 e anche di quella relativa a sabato 13 luglio. Proseguendo con la scaletta ed i relativi silenzi tombali, ecco arrivare una domenica 14 luglio con tre stelle sottotono ed un lunedì 8 luglio con solo due stelline da ko. La ripresa avverrà la prossima settimana. Intanto da considerare positive quelle del 10, proseguendo poi l'11 ed infine arrivare al 12 del periodo, sotto scorta da quattro buone stelle. Di seguito la scaletta completa:

★★★★★ martedì 9 e sabato 13;

★★★★ mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12;

★★★ domenica 14 luglio;

★★ lunedì 8 luglio.

Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana è sotto le attese certamente per voi Cancro. Valutata dall'Astrologia con il voto della sufficienza, poco male alla fine il periodo: seguendo con costanza il nostro oroscopo del giorno, certamente troverete utili consigli in grado di aggirare i periodi 'no'. Il weekend non sarà troppo convincente purtroppo: sabato porterà sole tre stelle e relativa giornata "sottotono", sicuramente meno peggio di quella che ne seguirà! Infatti, domenica avrà i colori del "ko" e solo due stelline a bordo. Calma, vediamo le altre giornate, che vi anticipiamo saranno (quasi) tutte belle e performanti: il 8, il 9 ed l'11 del mese risulteranno buone (ma non tanto), valutate con discrete quattro stelle. Invece, con una marcia in più arriveranno quelle a cinque stelle del 10 e del 12 luglio. A seguire la scaletta:

★★★★★ mercoledì 10 e venerdì 12;

★★★★ lunedì 8, martedì 9 e giovedì 11;

★★★ sabato 13 luglio;

★★ domenica 14 luglio.

Leone: voto 6. La settimana fino al 14 luglio si prevede in massima parte discreta, con frangenti tendenti alla poca o scarsa positività. Tra le migliori giornate, da annoverare certamente quelle a cinque stelle del 9, del 13 luglio tutte classificate a cinque stelle. Decisamente stabile con quattro stelle, tendente soprattutto alla normalità ed alla routine, il giorno 8, il 10 ed il 14 del mese. Invece, venerdì 12 luglio porterà con sé una giornata decisamente "sottotono" racchiusa in tre misere stelline: poco male, visto come si presenterà il giovedì precedente! Infatti, la giornata dell'11 luglio sarà abbastanza negativa, portatrice di due sole stelle, quindi da considerare come 'ko'. La scaletta:

★★★★★ martedì 9 e sabato 13;

★★★★ lunedì 8, mercoledì 10 e domenica 14;

★★★ venerdì 12 luglio;

★★ giovedì 11 luglio.

Vergine: voto 5. Una settimana quella in arrivo non proprio come nelle attese! L'oroscopo della settimana 8-14 luglio annuncia stelle poco performanti daranno i prossimi sette giorni a cadenza alternata da alti e bassi. Vediamo il responso delle effemeridi e quando potersi muovere un pochino in libertà: certamente nella prima parte della settimana, visto che il giorno 8 sarà classificato a cinque stelle e a seguire il 9, come anche venerdì 12 e sabato 13 porteranno tutti in dono quattro stelle. Iniziamo adesso con il solito 'pianto amaro': mercoledì 10 e domenica 14 solo tre stelline e periodo sottotono; giovedì 11 luglio invece le due stelle porteranno in dote una giornata da 'ko'. Pazienza, annotatevi le giornate buone e quelle negative:

★★★★★ lunedì 8;

★★★★ martedì 9, venerdì 12 e sabato 13;

★★★ mercoledì 10, domenica 14;

★★ giovedì 11 luglio.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, dove sarà possibile scoprire la classifica finale.