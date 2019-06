Inizia la prima settimana del mese di luglio. Per i dodici segni zodiacali gli astri hanno in serbo tante novità sia nella sfera sentimentale che lavorativa. Di seguito, l'Oroscopo del periodo compreso tra lunedì 1° e domenica 7 luglio con le previsioni astrologiche da Ariete a Pesci.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete – Dovete impegnarvi per raggiungere grandi risultati. Le opportunità ci sono, adesso tocca a voi decidere cosa fare.

Dovete essere pronti a cogliere le occasioni. Questa settimana vi permette un grande recupero. Si consiglia di non restare chiusi in casa.

Toro – È un momento di forza. Questa settimana risveglia la voglia di stare tra le persone e soprattutto l'amore. Coloro che hanno una grande storia, possono trovare una soluzione definitiva. In famiglia ci saranno un po' di polemiche. Si consiglia di non insistere su alcuni argomenti.

Gemelli – I lavori che nascono in questo periodo sono precari.

Chi ha una lunga storia lavorativa deve combattere con un superiore. Sarà meglio evitare conflitti. Qualche fastidio fisico dovuto al clima.

Cancro – Periodo di grande tensione. In queste prime giornate della settimana possono nascere disagi. Dovete recuperare soldi per affrontare alcune spese o ostacoli. Dovreste stare più tranquilli ma è quasi impossibile, probabilmente le persone che vi sono attorno sono molto agitate. Attenzione in amore.

Leone – Inizio settimana importante, ci sarà qualche chiamata e qualche risultato in campo lavorativo.

Ci sono anche tante cose da chiarire sia sul lavoro ma soprattutto in amore, dove si dovrà parlare di qualcosa che non funziona con il partner.

Vergine – Quando siete nervosi state anche male fisicamente. Dovete scaricare qualche tensione. Avete molti dubbi su cosa fare da questo mese in poi. Magari è all'orizzonte un grande lavoro o un trasferimento. Non preoccupatevi, tutto andrà a vostro favore. Si consiglia di farsi scivolare addosso tutti i problemi che si presentano.

Previsioni della settimana 1-7 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Quando iniziate una storia vi sembra sempre che qualcosa non vada. Magari siete contenti e anche convinti di quello che fate, però avete la sensazione che il partner sia lontano dai vostri interessi. Se avete difficoltà, non pensate di risolvere tutto e subito, ci vuole tempo.

Scorpione – Avete un carattere un po' altalenante. Un giorno pensate a cosa sia giusto fare, mentre l'altro pensate che determinate cose siano inutili perché già sono destinate a finire male.

Il fisico ne risente di questa grande agitazione che avete addosso.

Sagittario – Negli ultimi tempi un progetto che sembrava partire ha avuto un cambio di rotta. Adesso dovrete affrontare un nuovo lavoro, però non tutti i mali vengono per nuocere. Alla fine vincerete voi. Questo weekend vi permetterà di risolvere certi problemi.

Capricorno – Vorreste tenere sempre tutto sotto controllo. In questo periodo non è facile mantenere la calma e stare sereni.

Un rapporto è in crisi, magari ci sono state troppe polemiche. Prudenza almeno nei prossimi giorni.

Acquario – Avete sempre desiderio di cambiare vita. Non si può stare bene se si fanno cose che non piacciono. Avete anche qualche incertezza economica: non si può fare e disfare continuamente. In settimana ci saranno buone risorse per le relazioni. Potreste fare delle cose insieme al partner.

Pesci – In questo lunedì accusate ancora un po' di stanchezza, ma da martedì ci sarà un netto miglioramento. Le cose ora vi sembrano difficili, ma in 24 ore prenderanno quota. Ci saranno nuovi contratti e accordi che da tempo volevate fare. Alcuni sogni riposti nel cassetto si potrebbero realizzare. In amore tutto procede per il verso desiderato.