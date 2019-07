L'Oroscopo del giorno 24 luglio 2019 oltre ad annunciare il 'giro di boa' relativo alla settimana lavorativa, è pronto a regalare emozioni e consapevolezza ad ognuno di noi. Dunque, cosa bolle in pentola questo mercoledì? Come sempre in evidenza nelle odierne previsioni l'immancabile scaletta quotidiana rappresentata dalle stelline, logicamente interessante i primi sei simboli dell'arco zodiacale.

In relazione ai transiti astrali del periodo, l'Astrologia mostra un evento di notevole interesse soprattutto nei riguardi dei sentimenti: il passaggio della Luna nel comparto del Toro. Quindi, si prospetta una giornata improntata quasi tutta sui sentimenti, ovviamente per i soli segni direttamente interessati che andremo a svelare a breve. Partiamo subito con il mettere in evidenza i migliori e peggiori del momento estrapolandoli dai seguenti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Diciamo subito che ad avere una splendida giornata saranno gli amici appartenenti a Scorpione e Pesci, perfettamente valutati alla pari ed insigniti dalle cinque stelline della buona fortuna. Invece, certamente non con gioia le previsioni di mercoledì 24 luglio annunciano una giornata abbastanza difficile per Capricorno e Sagittario, il primo considerato in periodo 'sottotono' mentre l'altro valutato con i segno del 'ko'. A seguire maggiori dettagli.

Classifica stelline 24 luglio 2019

Stuzzica l'idea di scoprire quali saranno i segni baciati dalla fortuna il prossimo mercoledì? Certo che si, quindi niente di più facile: pronta da consultare, la nostra nuova classifica stelline interessante il giorno 24 luglio 2019, pronta senz'altro a fornire un quadro esaustivo in merito all'andamento messo in conto al periodo in oggetto. Pertanto, passiamo pure ad analizzare il responso astrale con le relative stelle impostate sulla giornata di mercoledì:

★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★: Capricorno;

★★: Sagittario.

Oroscopo mercoledì 24 luglio, previsioni

Bilancia - Questo nuovo mercoledì di metà settimana, soprattutto per voi della Bilancia intasati da problemi e problemini da tutte le parti, non sarà proprio il massimo.

Diciamo che il periodo nascerà e morirà sulla stessa lunghezza d'onda: quella relativa al 'sottotono'. In amore in lieve miglioramento alcune situazioni. Il consiglio, visto il cielo non troppo promettente, è quello di trascorrere una giornata all'insegna del dolce far niente: lasciatevi andare, accantonate le preoccupazioni quotidiane e le ripicche rilassando anima e corpo. Un po' di tregua e di silenzio nel rapporto aiuteranno a ristabilire il necessario equilibrio con il partner.

Single, il cuore ha delle ragioni tutte sue che a volte non è facile comprendere, ma proprio per questo non sono affatto da trascurare. Se potete, contattate pure qualche amico/a, magari che non vedevate da tempo e organizzate un'uscita insieme: le previsioni del giorno invogliano al relax. Nel lavoro infine, per molti di voi questa giornata significa prendere delle iniziative che potrebbero essere un tantino azzardate.

A tal proposito, ricordate sempre che l'intraprendenza alla lunga paga!

Scorpione - Il prossimo mercoledì in calendario sarà di certo meraviglioso per voi dello Scorpione. Gli astri, in primis la splendida Luna in Ariete prima e subito dopo l'altrettanto spettacolare Luna in Toro, favoriranno alla grande eventuali iniziative sentimentali, con un particolare sostegno verso coloro alle prese con situazioni difficili. In amore, datevi da fare portando a conoscenza della persona amata quanto la sua presenza nella vostra vita sia fondamentale e come voi non ne possiate fare a meno. Dimostrate tutto il vostro affetto in modo tangibile: perché non organizzare un fine settimana romantico, solamente per voi due? Single, saranno buone le stelle per tanti di voi 'cuori solitari'? Sicuramente si: quest'ultime faciliteranno quasi ogni vostra iniziativa, rendendo splendida questa giornata. Vitalità e voglia di vivere non mancheranno e potrete dividerle con gli amici del cuore. Iniziate a pensare in grande: una gita o una vacanza in un'affascinante località turistica per esempio. Nel lavoro, saprete cogliere al volo ciò che sarà utile per la vostra professione e riuscirete a trarne vantaggio. Oggi e domani sarete molto perspicaci e non avrete nessun freno.

Sagittario - In arrivo un giorno valutato con molta probabilità come negativo. Dunque, questa parte centrale della settimana si preanuncia magra, sotto i cattivi auspici di un inevitabile 'ko': preoccupati? Tranquilli, servirà solo stare in disparte per un po' evitando situazioni e persone 'a rischio'. In amore, gli astri di oggi non vi aiuteranno affatto ad ottenere quei chiarimenti desiderati e che senz'altro contribuirebbero a migliorare la vostra attuale vita sentimentale. Bisognerà attendere che la situazione astrale cambi aspetto, portando di riflesso qualche buona nuova soprattutto in coppia. Single, la giornata in esame nel contesto sarà poco soddisfacente dal punto di vista delle amicizie e dei rapporti interpersonali in generale. Calma, in serata potrebbero esserci novità, magari una ripresa sensibile a livello di affetti e/o nuove conoscenze. Curate il vostro look in modo da mettere in risalto tutto il vostro fascino migliore! Un consiglio: state attenti nel fare affidamento su personaggi troppo loquaci: c'è chi vorrà solo prendervi in giro... Nel lavoro, giornata alquanto piatta e negativa sopratutto nelle prime ore. Per avere una inversione di tendenza in positivo bisognerà avere ancora un po' di pazienza.

Capricorno - Le predizioni di mercoledì annunciano una giornata abbastanza pensierosa. Infatti questa parte della settimana non si annuncia affatto come molti di voi Capricorno speravate, visto soprattutto il periodo classificato come 'sottotono'. In amore, nonostante il vostro buon fiuto e tanta volontà nel cercare l'intesa e il buon dialogo con il partner, alcune situazioni astrali (negative) vi porteranno nella direzione opposta. Il confronto con la persona amata si presenta perciò abbastanza difficile, anche perché la vostra natura irruenta si scontrerà con il vento gelido che spirerà dalla controparte direttamente sul vostro cuore: calma! Single, il momento richiede molta audacia. Sarebbe utile rimanere con i piedi per terra, rallentare i ritmi quotidiani e dare una precisa direzione alle vostre azioni. L'amore potrebbe bussare inaspettatamente alla vostra porta, ma voi non sarete sicuramente ancora pronti. Nel lavoro infine, considerando le attuali disarmonie astrali, oggi e domani fareste senz'altro una cosa giusta frenando, piuttosto che aumentare i ritmi: concedetevi una sosta e lasciate passare la giornata.

Acquario - Partirà e rimarrà discretamente positivo questo vostro mercoledì di metà settimana. Ad avere un po' di positività in più non sarà tanto il lato legato ai sentimenti quanto soprattutto l'ambito lavorativo. In amore pertanto, sarà il momento di essere un po' più generosi verso il vostro partner, in tutti i sensi. Così facendo sarete ricambiati con ugual moneta, proprio come desiderate. Mettete da parte eventuali rancori o emozioni negative e sorridete sempre, in primis nelle poche occasioni di felicità che senz'altro il periodo vi porgerà. Vivere sensazioni bellissime con la persona amata non è un sogno irraggiungibile, a volte basta solo crederci ed infine volerlo. Single, a voi invece nulla impedirà di dare fuoco alle polveri e godervi una situazione sentimentale 'piccante', decisamente stuzzicante ai fini esclusivamente 'carnali'. Organizzate una serata con amici e divertitevi scegliendo o facendovi scegliere: l'importante sarà non passare la nottata in compagnia solamente del proprio cuscino. Nel lavoro invece, buone notizie sono sicuramente in arrivo: le occasioni per migliorare le finanze saranno tante e anche allettanti, sappiatelo già da ora.

Pesci - Il prossimo mercoledì, secondo l'Astrologia applicata al segno dei Pesci, inizierà davvero alla grande finendo ancora meglio. Diciamo che sarete degni protagonisti dell'intero periodo, vi sentirete in splendida forma, collaborativi ed abbastanza curiosi. Soprattutto, in tanti sarete ben disposti verso nuove esperienze a carattere sentimentale. Secondo l'oroscopo del giorno 24 luglio, riguardo l'amore, potrebbe essere davvero un giorno indimenticabile per alcuni nativi del segno. Il romanticismo sarà al top e sarete finalmente pronti per dedicarvi completamente alla vostra dolce metà. Dunque in risalita alcune situazioni inerenti la coppia, specialmente quelle ultimamente un po' in difficoltà. Se single invece, un incontro emozionante potrebbe attraversare presto il vostro cammino risvegliando in voi sogni d'amore appassionati: pronti a vivere nuove emozioni sotto il cielo stellato di una serata di luglio? Nel lavoro, per concludere, cambierà il vento avviandosi nella giusta direzione (la vostra). Gli astri vi daranno una spinta importante infondendovi sicurezza e coraggio per fare ciò che da tempo desiderate. Con calma e con impegno non dovreste avere troppe difficoltà.