L'Oroscopo settimanale dal 22 al 28 luglio 2019 è arrivato, ben disposto a mettere sul piatto della bilancia i prossimi sette giorni in calendario. Target di oggi, l'Astrologia della quarta settimana del mese, dunque imperniata direttamente sulle effemeridi del periodo. In evidenza in questo contesto le previsioni, i voti e le stelline relative ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Pubblicità

Pubblicità

Pronti a scoprire a chi sorriderà la parte finale dell'attuale mese di luglio? In questo senso, gli astri sono propensi a regalare grosse soddisfazioni a coloro nativi del Leone (voto 10). A breve distanza dal segno più fortunato in assoluto troviamo un altro fortunato, il Toro (voto 9) e, subito poco sotto, i segni relativi ad Ariete (voto 8) e Gemelli (voto 8). Invece, in base a quanto estrapolato dalle effemeridi quotidiane e messo 'nero su bianco' nelle previsioni da lunedì 22 a domenica 28 luglio, ad avere giornate mediamente al limite della sufficienza, Cancro (voto 6) e Vergine (voto 6).

Pubblicità

Luna, i transiti della settimana

Prima di passare a svelare uno ad uno i singoli segni, come al solito analizzati dalle previsioni dell'oroscopo settimanale, è ormai abitudine consolidata rendere chiara la mappa riguardante i prossimi transiti lunari. Come sempre andremo a dare info sui prossimi spostamenti dell'astro terrestre iniziando dal primo in ordine cronologico. Intanto facciamo presente che il frangente sotto osservazione conta in tutto tre tappe in agenda per questa settimana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Elezioni Politiche

Prima di iniziare è d'obbligo segnalare il transito del Sole in Leone, martedì 23 luglio alle ore 02:51. Invece sarà la Luna in Ariete a dare avvio agli spostamenti dell'astro terrestre nei vari segni, presente nel sopracitato segno di Fuoco già da questo lunedì 22 luglio alle ore 12:02. A seguire poi, la dolce 'ammaliatrice dei poeti' farà una nuova tappa mercoledì 24 luglio alle ore 23:42, dove metterà in rilievo la splendida configurazione astrologica coincidente con la Luna in Toro.

I transiti della settimana arriveranno a fine con l'arrivo della Luna in Gemelli prevista per sabato 27 luglio alle ore 08:29 del mattino. Bene, dopo aver messo in evidenza i nuovi passaggi della Luna nei suindicati segni, andiamo pure a spulciare all'interno delle nuove previsioni zodiacali nonché ai voti e alle stelle segno per segno.

Stelline, pagelle e predizioni della settimana

Ariete: voto 8.

Pubblicità

Settimana dalle mille possibilità per voi dell'Ariete. Il tutto consisterà nel saper individuare e cogliere per tempo le eventuali occasioni che certamente si presenteranno nel periodo. A dare soddisfazioni in amore sarà la giornata di lunedì 22 luglio: la Luna nel segno è pronta a garantire una formidabile 'top del giorno'. Non da meno saranno quelle, segnate a cinque stelle di martedì 23, giovedì 25 e domenica 28 luglio: problemi?

Pubblicità

Affidatevi tranquillamente alla positività delle stelle prendendo spunto dalla scaletta seguente:

Top del giorno lunedì 22 luglio - Luna in Ariete;

lunedì 22 luglio - Luna in Ariete; ★★★★★ martedì 23, giovedì 25 e domenica 28;

★★★★ mercoledì 24;

★★★ venerdì 26 luglio;

★★ sabato 27 luglio.

Toro: voto 9. Valutato un pelino sotto a quello del Leone, il frangente in arrivo si annuncia molto positivo per tanti di voi nativi in Toro. Punto centrale di tutto il periodo sarà senz'altro l'ingresso nel settore della Luna, presente nel vostro comparto dalle nella tarda serata di mercoledì 24 luglio. Scopriamo come sono state posizionate le restanti stelline analizzando insieme il resoconto giorno per giorno da lunedì a domenica. La classifica:

Top del giorno mercoledì 24 luglio - Luna in Toro;

mercoledì 24 luglio - Luna in Toro; ★★★★★ martedì 23, giovedì 25 e sabato 27;

★★★★ lunedì 22 e venerdì 26;

★★★ domenica 28.

Gemelli: voto 8. Questa settimana per tantissimi di voi Gemelli partirà con il piede sbagliato! Poi invece, man mano che si avvicinerà la parte centrale e finale del periodo, svariate situazioni potrebbero dare immense soddisfazioni alla maggior parte di voi. Moltissimi nativi potranno gongolare sicuramente questo prossimo weekend: sabato e domenica sono stati valutati rispettivamente con la 'top del giorno' e con le cinque stelline della fortuna. Cosa aspettarsi per i restanti giorni? Il responso settimanale espresso dall'Astrologia è visibile a seguire:

Top del giorno sabato 27 luglio - Luna in Gemelli;

sabato 27 luglio - Luna in Gemelli; ★★★★★ mercoledì 24, venerdì 26 e domenica 28;

★★★★ giovedì 25 luglio;

★★★ lunedì 22 giugno;

★★ martedì 23 luglio.

Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana annuncia un periodo quasi tutto improntato sulla linea abbastanza 'magra' della sufficienza, dunque valutato nelle previsioni con il classico voto sei. In definitiva diciamo che gli astri vedono lineare e tranquillo sia l'inizio che la parte centrale a scapito del periodo finale coincidenti con sabato e domenica. Infatti, quest'ultimo tratto di settimana sarà interessato dapprima dal 'sottotono' e poi da un inequivocabile 'ko' riguardanti rispettivamente le giornate di sabato e domenica. Vediamo allora passo passo le migliori giornate su cui poter investire eventuali programmi. Di seguito le stelline del giorno di vostra competenza:

★★★★★ lunedì 22 e giovedì 25;

★★★★ martedì 23, mercoledì 24 e venerdì 26;

★★★ sabato 27 giugno;

★★ domenica 28 luglio.

Leone: voto 10. Questa volta la corona di segno 'top della settimana' spetta senza alcun dubbio proprio a voi, carissimi amici del Leone. Secondo l'Astrologia, si presume che il periodo possa portare tanta positività e buone notizie, specialmente nel comparto affettivo ma anche in quello finanziario. Iniziamo queste previsioni anticipando quale sarà la vostra giornata migliore? Assolutamente sì: martedì 23 luglio è da considerare molto performante, di conseguenza segnalata con la 'top del giorno' grazie all'arrivo del Sole nel segno alle ore 11:27. Invece, nelle cose riguardanti l'economia, mercoledì 20 sarete favoriti negli affari, negli acquisti e nel risparmio: il merito tutto di una convergenza planetaria altamente fortunata con il Sole come punto di riferimento. Scopriamo il riepilogo nei minimi dettagli:

Top del giorno martedì 23 luglio - Sole in Leone;

martedì 23 luglio - Sole in Leone; ★★★★★ mercoledì 24, venerdì 26 e domenica 28

★★★★ lunedì 22, giovedì 25 e sabato 27.

Vergine: voto 6. Settimana un po' fiacca, anche se non mancheranno momenti adatti per 'fare' oppure se sarà il caso, per 'disfare'. In questo caso l'oroscopo della settimana 22 al 28 luglio consiglia di prendere nota delle giornate cosiddette 'top' e farne tesoro. Per le altre sarà da tenere un atteggiamento alquanto guardingo. Vediamo quando avrete l'aiuto delle stelle e quando invece sarete costretti a stare alla finestra. A seguire la classifica dei giorni direttamente interessante tutti voi nativi della Vergine:

★★★★★ lunedì 22 e sabato 27;

★★★★ martedì 23, venerdì 26 e domenica 28;

★★★ mercoledì 24 luglio;

★★ giovedì 25 luglio.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica finale.