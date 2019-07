L'Oroscopo di agosto 2019 indica che il mese favorirà, soprattutto nella prima parte, i segni di fuoco, mentre la seconda parte vedrà come protagonisti i segni di terra. Amore e divertimento quasi per tutti, ma scopriamo insieme le previsioni astrologiche segno per segno.

Le previsioni delle stelle di agosto

Ariete: con Sole, Venere, Marte e Giove dalla vostra parte sarà un periodo davvero positivo.

Pubblicità

Pubblicità

Chi sarà in vacanza si godrà ogni momento. L'amore non vi mancherà e i nuovi incontri saranno molto passionali. Le coppie rafforzeranno il loro legame.

Toro: secondo l'oroscopo non sarà un buon momento, almeno la prima parte del mese. In amore la situazione migliorerà dal giorno 22, il trigono di Venere porterà un po' di armonia tra le coppie. Chi dovrà lavorare questo mese avrà delle difficoltà da superare e si sentirà stanco e stressato.

Pubblicità

Gemelli: l'estate vi porterà belle novità in amore. Se siete ancora single non mancheranno le occasioni per conoscere nuove persone, tra queste potrebbe esserci la vostra metà. Sul lavoro sarete concentrati e non vi farete distrarre da sciocchi pettegolezzi tra colleghi.

Cancro: quelli di voi che partiranno per le ferie in questo mese di agosto faranno delle vacanze tranquille. La maggior parte cercherà luoghi per rilassarsi e in famiglia regnerà armonia e serenità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Chi invece dovrà lavorare si distrarrà la sera, insieme al partner o in compagnia degli amici di sempre.

Leone: con Venere, Marte, Mercurio e il Sole nel segno sarete tra i protagonisti di questo mese. Il vostro fascino conquisterà anche le persone più diffidenti e le nuove storie d'amore saranno cariche di sentimento e passione. Le coppie vivranno momenti indimenticabili. Il lavoro porterà grandi soddisfazioni.

Sarete il 're' dello zodiaco.

Vergine: per i single del segno arriveranno nuovi batticuori. Alcune amicizie si trasformeranno in storie d'amore, sarà tutto inatteso ma di grande coinvolgimento emotivo. Molto bene anche l'aspetto fisico del rapporto di coppia. Riguardo il lavoro è probabile che vi verrà proposto un trasferimento, valutate i pro e i contro con calma e attenzione.

L'oroscopo del mese prossimo: amore e lavoro

Bilancia: secondo l'oroscopo di agosto non avrete di che preoccuparvi.

Pubblicità

In amore il partner vi starà accanto dimostrando i suoi sentimenti e il suo desiderio. Solo le coppie dove l'amore è finito potrebbero decidere di chiudere la storia.

Scorpione: chi resterà a lavorare non sarà molto contento. Ci saranno problematiche da risolvere, progetti da rimandare. Anche in amore mancherà il dialogo con il partner e la complicità, tenderete a trascurarlo o vi sentirete trascurati.

Pubblicità

Sagittario: cari amici sarete tra i segni più fortunati del mese di agosto. In amore farete scintille, se vi piace qualcuno non fatevi problemi a dichiararvi, potrebbe nascere una bella storia d'amore. Dopo il giorno 22 le coppie potrebbero avere qualche difficoltà.

Capricorno: dal giorno 19 Marte in trigono vi darà nuova energia e determinazione per portare avanti i vostri progetti lavorativi ma anche privati. Prenderete delle decisioni importanti.

Acquario: l'oroscopo del mese segnala che dovrete affrontare difficoltà sia in amore che nel lavoro. Sarete piuttosto nervosi a causa di Marte e Mercurio negativi. Non sarà facile starvi intorno. Giove in sestile vi sarà di aiuto.

Pesci: i primi 10 giorni del mese vi favoriranno nei viaggi e negli incontri. Gli amici saranno molto importanti per voi in questo periodo e vi potrebbero far conoscere una persona speciale. Bene il lavoro e i nuovi inizi.