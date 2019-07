L'Oroscopo della settimana dall'8 al 14 luglio 2019 è pronto a stilare la classifica dei giorni migliori e ad evidenziare le giornate negative del periodo. In campo, quest'oggi, le previsioni sui segni interessanti la seconda metà dello zodiaco. Nel frangente a tenere con il fiato sospeso sarà l'Astrologia, obbiettivo la parte finale dell'attuale settimana. Come ben sanno gli appassionati di oroscopo che seguono le nostre pubblicazioni, come anche i lettori più fedeli, il discorso evolverà indubbiamente in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Il periodo in esame però porterà belle novità e soddisfazioni solo a pochi segni, molti dei quali favoriti dall'arrivo della Luna nei rispettivi settori. Parlando di segni fortunati, le stelle hanno eletto al 'top' nel periodo in esame, principalmente due segni: Sagittario (voto 10) e Pesci (voto 8) entrambi super favoriti tra i sei sotto esame quest'oggi. In generale invece, considerando i segni zodiacali restanti, ad avere un frangente abbastanza positivo saranno Bilancia (voto 7), Scorpione (voto 7) e Acquario (voto 7).

Le previsioni zodiacali da lunedì 8 a domenica 14 luglio intanto non vedono troppo euforica la settimana per gli amici del Capricorno (voto 6), sotto stress da astri lievemente dissonanti.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 7. A voi della Bilancia gli astri annunciano un periodo diviso in due parti: quello centrale meglio dimenticarlo; quello iniziale e finale invece decisamente migliori, anche se con periodi neutri. Curiosi di scoprire quando potrete mettere in gioco le cose che avete in programma?

Bene, ecco le giornate più fortunate e quelle peggiori valutate con le stelline giornaliere, a voi la scelta:

Top del giorno lunedì 8 luglio - Luna in Bilancia ;

lunedì 8 luglio - ; ★★★★★ martedì 9, mercoledì 10;

★★★★ sabato 13, domenica 14;

★★★ giovedì 11 luglio;

★★ venerdì 12 luglio 2019.

Scorpione: voto 7. La prossima settimana in imminente arrivo si annuncia abbastanza positiva per voi Scorpione, anche se con gli immancabili 'pro' e 'contro'. Curiosi di conoscere le giornate su cui poter fare maggior affidamento e quando arriveranno i giorni cosiddetti 'no'?

A seguire il resoconto astrale segno per segno:

Top del giorno mercoledì 10 luglio - Luna in Scorpione ;

mercoledì 10 luglio - ; ★★★★★ giovedì 11, venerdì 12;

★★★★ lunedì 8, martedì 9;

★★★ sabato 13 luglio;

★★ domenica 14 luglio 2019.

Sagittario: voto 10. In arrivo per tutti voi una sfilza di giorni positivi, tutti da vivere al meglio che potrete, senza pensieri ed al massimo relax. Quasi tutto il periodo sarà sotto l'occhio vigile di astri benefici: le vostre giornate peggiori non scenderanno sotto le quattro stelle, dunque fatevi un po' di conti e tirate le logiche conclusioni.

Intanto, iniziate pure a togliervi eventuali dubbi dando un'occhiata alle stelline seguenti:

Top del giorno venerdì 12 luglio - Luna in Sagittario ;

venerdì 12 luglio - ; ★★★★★ lunedì 8, mercoledì 10, sabato 13;

★★★★ martedì 9, giovedì 11, domenica 14.

Capricorno: voto 6. Si preannunciano sette giornate nel complesso positive. Escludendo i soli martedì e mercoledì, previsti rispettivamente con il 'ko' e il 'sottotono', i giorni rimanenti non dovrebbero dare preoccupazioni eccessive.

In determinati frangenti, non sapendo 'che pesci prendere', date pure uno sguardo al nostro regolare oroscopo del giorno, troverete di sicuro buoni consigli. Scopriamo intanto le stelline giornaliere relative al vostro simbolo astrale:

★★★★★ giovedì 11, domenica 14;

★★★★ lunedì 8, venerdì 12, sabato 13;

★★★ martedì 9 luglio;

★★ mercoledì 10 luglio 2019.

Acquario: voto 7. Secondo quanto espresso dall'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni, la vostra settimana sarà prevalentemente buona, oltre la media sufficienza. Le giornate più belle si concentreranno principalmente a metà/fine periodo, in concomitanza con l'ingresso della Luna dapprima in Scorpione e poi in Sagittario. Ottimo il frangente anche nel finale. Vediamo subito il valore attribuito dalle stelline ai sette giorni che verranno:

Top del giorno sabato 13 luglio;

sabato 13 luglio; ★★★★★ mercoledì 10, venerdì 12;

★★★★ giovedì 11, domenica 14;

★★★ lunedì 8 luglio;

★★ martedì 9 luglio.

Pesci: voto 8. Secondo l'oroscopo dall'8 al 14 di luglio la vostra settimana non dovrebbe presentare problemi rilevanti. Le giornate scorreranno in gran parte serenamente, ad eccezione di quelle segnalate come negative. In questo caso a dare problemi sarà venerdì 12 luglio ('sottotono') e sabato 13 luglio ('ko'). Nel prosieguo sono pronte le stelline di competenza del segno dei Pesci attribuite ai prossimi sette giorni:

Top del giorno martedì 9 luglio;

martedì 9 luglio; ★★★★★ lunedì 8, giovedì 11 e domenica 14;

★★★★ mercoledì 10 luglio;

★★★ venerdì 12 luglio;

★★ sabato 13 luglio 2019.

Classifica settimanale completa, segno per segno

Vediamo quali saranno i segni fortunati analizzando classifica della settimana da lunedì 8 a domenica 14 luglio, valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che c'è il segno al "top" la prossima settimana, sarà il Sagittario. I prossimi sette giorni a venire vedranno il dominio incontrastato del Sagittario, ottime speranze anche per altri tre segni tutti da scoprire nel proseguo. A seguire il prospetto sintetico espresso dalla classifica a partire dai segni migliori fino ai peggiori:

1° Sagittario, voto 10 segno al 'top della settimana';

segno al 'top della settimana'; 2° Ariete, voto 9;

3° Toro e Pesci, voto 8;

4° Bilancia, Scorpione e Acquario, voto 7;

5° Gemelli, Cancro, Leone e Capricorno, voto 6;

6° Vergine, voto 5.

Il responso sui prossimi sette giorni in calendario restituito dall'oroscopo settimanale dall'8 al 14 luglio, dunque incentrato sulla seconda settimana di questo mese finisce qui. Vi ricordiamo che a breve arriveranno ancora previsioni, con anche una nuova classifica e nuove stelline, in questo caso riguardanti il lasso temporale compreso tra il 15 e il 21 del corrente mese.