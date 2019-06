L'Oroscopo settimanale dal 1 al 7 luglio 2019 è arrivato con puntualità cronometrica all'appuntamento settimanale con voi lettori, amanti della buona Astrologia. Come da titolo iniziale quest'oggi le analisi astrali saranno applicate esclusivamente ai sei segni dello zodiaco rientranti nella seconda sestina. Ovviamente, per quei pochi che ancora non lo sanno, fanno parte della seconda metà zodiacale i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Pronti a scoprire come saranno i prossimi sette giorni in calendario? Ebbene, diciamo subito che in primo piano tra i sei simboli in evidenza due soli segni: in questo caso parliamo certamente del Sagittario (voto 9) e dello Scorpione (voto 8). Oltre ai simpaticissimi simboli astrali appena evidenziati, ad avere sufficienti possibilità da investire nel periodo anche Bilancia (voto 6), Capricorno (voto 6) e Pesci (voto 6), dunque tutti e tre valutati alla pari.

Invece a figurare nella parte bassa della classifica, secondo le previsioni zodiacali da lunedì 1 a domenica 7 luglio, saranno probabilmente i nativi dell'Acquario (voto 5).

Pagelle, stelle e previsioni della settimana

Bilancia: voto 6. Questa settimana presenterà periodi alternati tra alti e bassi. Doveroso per voi Bilancia controllare e bilanciare bene le giornate buone con quelle meno efficaci, soprattutto perché il periodo potrebbe andare incontro a improvvisi cambiamenti di rotta difficili da prevedere.

Molti di voi avranno senz'altro qualche difficoltà il giorno 4 e il 7 del mese, sotto scacco da pianeti ostici e vendicativi: calma e sangue freddo, ok? Andiamo a scoprire quando vi converrà agire e quando invece stare fermi:

★★★★★ lunedì 1, mercoledì 3;

★★★★ martedì 2, venerdì 5, sabato 6;

★★★ domenica 7 luglio;

★★ giovedì 4 luglio 2019.

Scorpione: voto 8. La settimana dal 1° fino al 7 luglio non sarà affatto spiacevole per voi dello Scorpione, anzi.

L'Astrologia applicata ai primi sette giorni del nuovo mese annuncia un periodo mediamente più che positivo. Uniche giornate 'no', il 3 e il 5 luglio. Non prendete iniziative durante queste due giornate, per il resto andate pure a ruota libera. Scopriamo adesso come sono state valutate nel complesso le restanti giornate. Pronte a tale scopo le stelline giornaliere segno per segno.

★★★★★★ lunedì 1 luglio;

lunedì 1 luglio; ★★★★★ martedì 2, giovedì 4, domenica 7;

★★★★ sabato 6 luglio;

★★★ mercoledì 3 luglio;

★★ venerdì 5 luglio 2019.

Sagittario: voto 9.

In arrivo una settimana con una marcia in più per voi del Sagittario, certamente evidenziata da giornate davvero splendide. Unica a destare qualche preoccupazione quella di domenica 7 luglio, a causa di una non troppo positiva Luna in Vergine, presente nel comparto del segno di Terra sabato 6 luglio. Ansiosi di andare al dunque? Bene, ecco a seguire come si presenteranno i prossimi sette giorni:

★★★★★★ venerdì 5 luglio;

venerdì 5 luglio; ★★★★★ lunedì 1, mercoledì 3, sabato 6;

★★★★ martedì 2, giovedì 4;

★★★ domenica 7 luglio.

Capricorno: voto 6.

Questa settimana partirà e si concluderà abbastanza a rilento. Molti di voi Capricorno senz'altro avrete un po' più da fare nelle giornate di martedì e sabato, poi, osservando una minima concentrazione nelle restanti giornate non troverete grossi ostacoli a sbarrarvi il cammino. Voglia di sapere come andrà il periodo in generale? Più che lecito, dunque a seguire come si annunciano i prossimi sette giorni nel calendario stelline:

★★★★★ giovedì 4, venerdì 5;

★★★★ lunedì 1, mercoledì 3, domenica 7;

★★★ sabato 6 luglio;

★★ martedì 2 luglio 2019.

Acquario: voto 5. Assolutamente da non prendere sottogamba il periodo per molti di voi dell'Acquario! Visto che avrete indiscutibilmente alcuni astri 'contro', preparatevi un bel programma di ripiego mettendo le cose di maggior importanza nelle giornate previste positive. Per le restanti, fermi e immobili, seguite le istruzioni che rilasceremo nei giorni a seguire. Intanto date pure una sbirciata alle previsioni della settimana schematizzate nelle stelline seguenti:

★★★★★ martedì 2 luglio;

★★★★ mercoledì 3, giovedì 4, domenica 7;

★★★ lunedì 1, venerdì 5;

★★ sabato 6 luglio.

Pesci: voto 6. Cosa riserveranno le stelle i prossimi sette giorni? A tutti voi dei Pesci l'Astrologia ha messo in conto un inizio periodo abbastanza difficile a cui però seguirà un finale certamente buono. In generale il periodo si attesterà sulla mediocre sufficienza con momenti sicuramente poco performanti ai quali porre attenzione. In effetti, mercoledì porterà il simbolo del 'ko' e martedì quello del cosiddetto periodo 'sottotono': dai, sopravviverete! Intanto, diamo spazio alle stelline del giorno e regolatevi di conseguenza:

★★★★★ sabato 6, domenica 7;

★★★★ lunedì 1, giovedì 4 e venerdì 5;

★★★ martedì 2 luglio;

★★ mercoledì 3 luglio 2019.

La classifica settimanale completa

Pronta da consultare, a seguire la classifica della settimana da lunedì 1 a domenica 7 luglio, valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno più fortunato nel periodo sarà certamente il Cancro (voto 10). Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° Cancro, voto 10 segno al "top della settimana";

segno al "top della settimana"; 2° Sagittario, voto 9;

3° Leone e Scorpione, voto 8;

4° Ariete, Gemelli e Vergine, voto 7;

5° Toro, Bilancia, Capricorno e Pesci, voto 6;

6° Acquario, voto 5.

Il report zodiacale con target la prima settimana del nuovo mese termina qui. Se vi piace in nostro modo di interpretare le stelle e la passione che abbiamo messo nel descrivere dettagliatamente l'oroscopo settimanale dal 1 al 7, dunque incentrato sulla prima settimana di luglio finisce qui. Sperando che il consueto incontro con l'Astrologia settimanale sia stata di vostro gradimento, vi diamo appuntamento con le previsioni, la nuova classifica e le stelline giornaliere riguardanti il periodo compreso tra il 8 e il 14 luglio prossimo.