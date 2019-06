L'Oroscopo di domani martedì 2 luglio è arrivato, pronto a mettere a disposizione di tutti le previsioni zodiacali riguardanti i primi sei segni. L'Astrologia applicata al secondo giorno della settimana è pronta a valutare in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, quest'oggi analizzati sui comparti relativi all'amore ed al lavoro. A tenere banco in questo periodo un evento astrale di prim'ordine: l'ingresso della Luna in Cancro.

Pubblicità

Pubblicità

Il satellite terrestre prenderà possesso del settore appartenente al segno di Acqua alle ore 03:24 del primissimo mattino. In Astrologia, la Luna nel segno è indice di fortuna e positività soprattutto in campo affettivo, dunque grosse opportunità da sfruttare in amore ma solo per pochi fortunati. Ansiosi di scoprire se sarà una buona giornata per il vostro segno? A tal proposito, il frangente evolverà senza intoppi oltre che per gran parte dei nati in Cancro, anche per Gemelli e Leone valutati a cinque stelle.

Pubblicità

Invece, le previsioni zodiacali del 2 luglio non vedono di buon auspicio questa parte della settimana per gli amici appartenenti a Vergine, nel frangente valutati in giornata 'sottotono'.

Classifica stelline 2 luglio 2019

Curiosi di sapere quali saranno i segni valutati al top in questa parte della settimana? Diciamo subito che ad emergere tra i sei simboli rappresentanti quest'oggi l'Astrologia, senz'altro il Cancro, seguito a ruota da quattro segni altrettanto fortunati tutti da scoprire nella scaletta posta a seguire.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vediamo a chi altri sorriderà il prossimo transito lunare passando subito ad analizzare la nuova classifica stelline interessante il giorno 2 luglio 2019. A seguire il report parziale quotidiano:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Ariete, Toro;

★★★: Vergine.

Amore e lavoro

Ariete - La giornata sarà da considerare certamente buona anche se, in determinate condizioni, potrebbe presentare qualche problema non messo in conto. Le stelle consigliano di non strafare oltre le proprie personali possibilità.

Forse, sentirete il bisogno di definire con la massima chiarezza come stanno le cose nei riguardi di ciò che attualmente non funziona: fatelo, non con leggerezza. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore avrete tanta pazienza in più su cui investire. Cercate di mettere a proprio agio chi vi sta a fianco con lo scopo di appianare, insieme, eventuali disaccordi o contrasti in corso. Single, avrete finalmente le idee chiare e saprete su cosa puntare e cosa invece evitare: uscite allora allo scoperto e prendetevi pure ciò che il cuore reclama a gran voce!

Pubblicità

Nel lavoro invece, dopo tanta fatica riuscirete a conciliare i vari impegni, a patto però di affrontare con decisione problemi e problemini che inevitabilmente troverete sul vostro cammino. Notevole la carica positiva in questa fase.

Toro - Giornata d'inizio settimana valutata nei limiti della buona sufficienza. In generale, non commettete l’errore di irrigidirvi su certe vostre idee, soprattutto nella parte centrale o finale della giornata: modificare le proprie opinioni non è sempre indice di debolezza, sappiatelo.

Pubblicità

In amore, provate a rilassarvi, così facendo il vostro rapporto andrà certamente a migliorare. In coppia, puntare su una maggior intesa con la persona che avete accanto sarà una tra le soluzioni migliori. Una persona di famiglia tenterà di destabilizzare il menage, occhio! Single, sarà un periodo di ricerca della tranquillità affettiva sotto tutte le forme: acquisteranno importanza le situazioni scontate e le abitudini consolidate. Bene anche così. Nel lavoro tutto ok! Si presume possa essere un periodo ricco per la maggior parte di voi Toro. Si realizzerà una situazione astrale fortunata, importante per quanto riguarda il successo professionale.

Gemelli - Partirà quasi sicuramente bene, per non dire 'alla grande', questo nuovo martedì d'inizio settimana. Il consiglio del giorno: non lasciate niente al caso, ok? Le parole giuste dette al momento opportuno faranno la differenza e tutti vi apprezzeranno. In amore, cercate di di privilegiare sogni e desideri, anche quelli più difficili da realizzare. Le stelle promettono novità e buone notizie sia che siate felicemente in coppia che se in cerca dell'anima gemella. Intanto, troverete finalmente un punto d’incontro col partner dopo settimane difficili. Single, le congiunzioni astrali del periodo favoriranno certamente nuovi movimenti in campo amoroso, in particolare per coloro con già qualcosa di concreto sottomano. Un incontro travolgente in arrivo per qualcun'altro senz'altro da mettere in agenda prossimamente. Nel lavoro, ci saranno buone opportunità in arrivo per parecchi di voi, assolutamente da non farsi sfuggire.

Cancro 'top del giorno' - Martedì riserverà un periodo ottimo a questa parte della settimana, dunque valutato con massima positività. Di certo non mancheranno volontà, desiderio e grinta per riuscire vincenti dal periodo, questo è poco ma sicuro. Le previsioni di martedì prevede in amore, la presenza della Luna nel segno favorirà emozioni e passionalità a go go: improvvisamente proverete un’irrefrenabile desiderio di ribellarvi alla noia o alla routine situazioni di tutti i giorni. Forse non avrete le idee chiarissime ma in compenso vivrete un periodo molto dolce, soprattutto se avete già in corso una storia soddisfacente. Single, per voi cuori solitari quella di martedì sarà una giornata particolarmente idilliaca quasi in tutto, regalando belle soddisfazioni da cogliere al momento. Pertanto, in merito a quanto appena detto, cercate di organizzarvi al meglio in modo da prevenire eventuali intoppi o quant'altro. Nel lavoro,

Leone - Partirà molto bene questa parte della settimana con un martedì splendido sia in campo sentimentale che nelle cose relative alle attività lavorative. Animati da un grande spirito di intraprendenza, vi getterete a corpo morto nelle attività sostenuti da tanto entusiasmo e da una buona dose di fortuna. In amore, il periodo potrebbe risultare per molti Leone abbastanza intrigante, a patto di saper riconoscere il vero valore degli affetti che vi circondano. Un consiglio per qualcuno in coppia, forse un po' troppo esuberante: frenate la tendenza all'esagerazione e vedrete che tutto andrà liscio con chi avete accanto. Single, ci saranno dei corteggiamenti in vista oppure potreste incontrare una bella persona, molto simpatica e pure abbastanza disponibile. In ogni caso, valutate bene se varrà la pena di approcciare subito o attendere un secondo momento. Nel lavoro, per chiudere, si preannuncia un giorno altamente produttivo. Se avete un’attività autonoma sarete brillanti, dinamici e con intuizioni formidabili: riuscirete quasi sempre a trasformare in opportunità anche situazioni non positive.

Vergine - Una giornata alquanto sfuggente, poco collaborativa verso intenzioni e/o progetti. Il periodo valutato 'sottotono' non dovrà essere preso troppo sottogamba: gli astri non mentono e se ignorati potrebbero anche essere abbastanza vendicativi. Riguardo soprattutto la sfera affettiva, dovete essere più risoluti e, nel contempo, consci del periodo 'no'. L'oroscopo di domani 2 luglio consiglia pertanto in amore tanto coraggio! In coppia, ancora incertezze nell'aria specialmente in alcune storie con problematiche di vecchia data. Diciamo che i sentimenti gireranno come una giostra e vi sentirete spiazzati dagli eventi: guardatevi dentro prima di prendere decisioni. Single, preparatevi a ricevere cambiamenti importanti nella vostra vita affettiva. Probabile che l'amore tanto atteso busserà al vostro cuore prima di quanto possiate immaginare. Nel lavoro infine, organizzatevi le idee e mettete giù una programmazione valida in grado di aiutarvi enormemente, in questa giornata che vi vede meno concentrati del solito e più distratti.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.