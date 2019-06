La prima settimana del mese di luglio ha inizio. Scopriamo le previsioni per le prime giornate del secondo mese dell'estate, precisamente per le date fra il 1° e il 7 luglio. Di seguito le stelle con lavoro, amore e salute per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: è possibile che nascano delle polemiche legate all'ambito lavorativo, cercate di gestire con attenzione le situazioni che vi si presenteranno. In campo amoroso, vi sentite particolarmente agitati, soprattutto nella parte centrale del periodo potreste dover affrontare delle discussioni.

Toro: sentite l'esigenza di concludere al più presto dei nuovi progetti, per questo motivo potreste sentirvi agitati. Con Marte non favorevole, è possibile che ci siano delle complicazioni. In amore dovrete chiarire delle situazioni, ma con la luna dalla vostra parte riuscirete a recuperare in fretta.

Gemelli: sono in arrivo delle buone soluzioni per i nati sotto questo particolare segno, è un momento del rilancio per voi. In amore, nonostante qualche difficoltà, riuscirete a risolvere dei problemi.

Con Venere dalla vostra parte è possibile che un'amicizia possa diventare qualcosa di più.

Cancro: in campo lavorativo sono in arrivo delle buone intuizioni, che dovrete seguire per ottenere dei risultati. È un buon momento di rilancio e di soluzioni. In amore, con Venere nel segno sarà possibile recuperare, soprattutto nel weekend.

Leone: con Mercurio in transito favorevole insieme a Marte e Giove state vivendo dei bei momenti a livello sentimentale.

È importante che capiate cosa potete chiedere al vostro partner, per evitare complicazioni. Se vi piace una persona sarà possibile farsi avanti. In campo lavorativo, nella parte centrale del periodo potreste sentire dell'agitazione.

Vergine: settimana interessante per i nati sotto questo particolare segno, nel lavoro se dovete fare una richiesta è il momento giusto per farla. In amore, stelle interessanti, soprattutto per iniziare delle nuove relazioni. Nella parte iniziale del periodo è possibile che nascano delle tensioni, cercate di ritrovare un buon equilibrio.

Stelle della prima settimana del mese per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: vi sentite incerti in queste giornate, soprattutto in campo lavorativo potrebbero nascere delle discussioni. Per quel che riguarda il settore amoroso, potrebbero nascere dei disagi soprattutto nella parte conclusiva del periodo. È possibile che relazioni nate da poco tempo possano rivelarsi non troppo stabili.

Scorpione: in campo lavorativo arriveranno delle buone opportunità da sfruttare soprattutto all'inizio della settimana.

Cercate di essere cauti nel week-end, potreste infatti vivere dei momenti di tensione. In amore, con un po' di impegno, riuscirete a vivere dei momenti di serenità. Evitate polemiche nella fine del periodo.

Sagittario: Venere presto non sarà più opposta, riuscirete dunque a vivere dei momenti di maggiore relax in campo amoroso. Nel lavoro, nella parte centrale del periodo riuscirete a fare delle proposte che desiderate fare da tempo.

Capricorno: se tenete alla vostra relazione, in questa settimana, discussioni iniziate precedentemente, dovranno essere portate a termine.

Provate a risolvere delle crisi per vivere belle emozioni con il partner. In campo lavorativo, cercate di non discutere con i collaboratori e non mettetevi troppo in mostra.

Acquario: evitate di fare passi falsi in campo amoroso, in campo sentimentale state vivendo infatti un momento di crisi. Nel lavoro, è possibile che vi propongano delle situazioni nuove che potrebbero non essere semplici da gestire. Evitate tensioni soprattutto nel weekend.

Pesci: con Venere che torna favorevole nel segno, vivrete un buon recupero a livello sentimentale. È possibile riappacificarsi con il partner o fare nuovi incontri soprattutto all'inizio del periodo. Nel lavoro vi sentite pronti a fare delle scelte importanti, questo è il periodo di nuovi inizi. È possibile che qualcuno raggiunga un accordo che desiderava da tempo.