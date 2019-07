L'Oroscopo di domani mercoledì 17 luglio 2019 è disponibile per essere consultato. L'Astrologia, quest'oggi applicata all'amore e al lavoro sul periodo cadente proprio a metà della settimana, è pronta a spianare la strada a coloro in attesa di sapere come potrebbe presentarsi questo nuovo giorno. In questo frangente ad essere messi sotto pressione i simboli astrali relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Pubblicità

Pubblicità

Allora, ansiosi di conoscere come andrà la giornata relativa a questo mercoledì? Certo che si, pertanto vediamo di fare una breve considerazione sui segni più fortunati del momento e anche su quelli previsti con probabili difficoltà. Come da titolo, la giornata in oggetto si preannuncia ottima per ciò che concerne i sentimenti in primis a coloro aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del Leone.

Pubblicità

Gli appartenenti a questo meraviglioso segno di Fuoco sono stati classificati con le cinque stelline della fortuna quindi meritatamente al vertice della scaletta di oggi. A non trovare il conforto degli astri invece, secondo quanto messo in chiaro nelle previsioni zodiacali del 17 luglio, ben tre segni: Gemelli valutati 'sottotono' con Ariete e Vergine decisamente messi peggio visto il poco piacevole 'ko' riservato loro dall'Astrologia di oggi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 17 luglio

Il prossimo mercoledì è pronto per essere valutato. Al vertice della nuova classifica stelline interessante il giorno 17 luglio 2019, come anticipato, risultano Leone, Toro e Cancro, trio super favorito in amore in generale grazie alla splendida Luna presente al momento nel campo dell'Acquario. A questo punto inutile tergiversare oltre, andiamo subito al sodo svelando i risultati delle analisi astrali inerenti i primi sei segni dello zodiaco; il resoconto provvisorio a seguire:

★★★★★: Leone;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Gemelli;

★★: Ariete, Vergine.

Oroscopo mercoledì 17 luglio, amore e lavoro

Ariete - Periodo decisamente negativo per voi Ariete.

Valutato con le due stelle relative ai momenti da 'ko', diciamo che il periodo potrebbe far soffrire più del dovuto: rilassatevi, pensate positivo, ok? Certo, vi mancherà un po' di convinzione soprattutto per il fatto che non sarete particolarmente soddisfatti degli eventi, ma a cosa servirebbe innervosirsi? Secondo le previsioni di oggi, pertanto, per quanto riguarda l'amore, il consiglio è quello di stare abbastanza 'abbottonati': la sintonia di coppia non sarà tra le migliori, quindi cercate di organizzarvi al meglio mettendo in luce la parte più riflessiva del vostro carattere.

Pubblicità

Diciamo che il vostro intuito non tradisce: problemi che pensavate fossero morti e sepolti torneranno a rendervi la vita abbastanza stressante. Tenete duro! Single, in tanti dovreste sforzarvi di mettere dietro le spalle le vicissitudini trascorse e apprezzare di più il presente, almeno per poter capire quale direzione prendere. Rifletteteci sopra oppure chiedete consiglio a chi sapete. Nel lavoro invece, diciamo che è ancora presto per fare nuovi investimenti: perché?

Pubblicità

Ma è logico, ogni mossa affrettata potrebbe far naufragare le vostre speranze di successo, dunque per oggi meglio tenere un profilo basso e rimandare a tempi migliori.

Toro - Il prossimo mercoledì sarà di certo abbastanza buono per moltissimi di voi Toro. Parlando in linea generale una buona sensazione di appagamento, come anche il calore che darete o che riceverete dagli altri, concorreranno senz'altro ad accrescere la vostra sicurezza. In amore non tutto è da considerare perduto, questo è certo: qualcuno di voi con situazioni particolari alle spalle potrebbe trovare i giusti risconti anche grazie all'intervento provvidenziale di un carissimo amico/a. In coppia si andrà incontro a momenti fatti di alti e bassi: intanto assicuratevi 'gli alti', poi riguardo 'i bassi' troverete sicuramente una soluzione valida, che dite? Single, Cupido sta per scoccare la sua freccia: a voi decidere se mandare o no un segnale positivo a chi sapete, sia che siate corteggiatori o corteggiati. A meno che decidiate di lasciar perdere visto che in tanti avete già capito che stare da soli è la miglior scelta: contenti voi! Nel lavoro, intanto, i recenti contrattempi stanno per cessare: avete una buona ragione per mettere da parte eventuali dubbi che ultimamente vi stavano facendo perdere lucidità.

Gemelli - L'Astrologia applicata al vostro segno in questo frangente non sarà di certo all'altezza delle attese: preparatevi a fronteggiare (purtroppo) una giornata valutata 'sottotono'. Forse, a causa dei troppi impegni oppure per la stanchezza accumulata nei giorni scorsi, potreste andare incontro a piccole liti senza effettivo 'perché'. In amore, vista la situazione poco congeniale al segno senz'altro arriverà a dar fastidio qualche intoppo non previsto. Diciamo che il periodo non sarà esente da sorprese 'al contrario', quindi state in campana, ok? Sicuramente ad alcuni di voi del Toro, l'attuale frangente necessiterà quantomeno di un aggiustamento su certe questioni aperte (che ben conoscete). Single, a questo giro la Luna in Acquario non si presenterà con le buone carte della positività, anzi, potrebbe risultare proprio il contrario! Diciamo che in generale non vi renderà capaci di assorbire molto rapidamente l'energia che quest'ultima senz'altro emanerà: l'avrete intorno, la sentirete ma purtroppo non riuscirete a sfruttarla. Tranquilli, il periodo passerà molto presto. Nel lavoro a fare la differenza potrebbe essere l'esperienza: bene chi si ritrova con alle spalle competenze vissute già acquisite.

Cancro - Questa parte della settimana partirà bene ma non finirà troppo in positivo per voi del Cancro. La giornata potrebbe riservare qualche problemino non messo in preventivo, perciò prestate attenzione a ciò che avete intenzione di fare in questo periodo. Le previsioni di mercoledì non vedono il frangente impossibile da portare a buon fine: in amore potreste avere sorprese di un certo pregio, anche se questo richiederà di essere in grado di usare il buon intuito e tanto di quel vostro invidiato fascino. Ottenere quanto sperato non sarà facile, comunque, ma con fiducia e convinzione riuscirete ad avere discrete soddisfazioni. Single, sono previsti importanti cambiamenti interessanti la vostra vita sentimentale: avrete l'opportunità di voltar pagina e quindi far cambiare positivamente direzione ai vostri interessi affettivi. Nel lavoro anche in questo caso sarete confusi sul da farsi. Concentrate le vostre energie cercando una soluzione agli attuali problemi: oggi ovviamente da valutare con attenzione, viste le probabili difficoltà. Fate attenzione alle situazioni che non vi convincono fino in fondo, ok? Il cielo attuale potrebbe ostacolare qualche vostro affare, sappiatelo.

Leone - Partirà davvero bene questo vostro mercoledì di metà settimana per poi terminare ancora meglio. Per chi eventualmente stesse vivendo un momento di confusione o di smarrimento, una breve pausa di riflessione non farà altro che bene sia alla mente che al fisico. In amore, emozioni nuove in arrivo vi renderanno straordinari. Cercate eventualmente di rinsaldare il rapporto di coppia con piccole attenzioni, molte affettuosità e tanta passione a sfondo puramente erotico: non pianificate e non fate programmi, lasciate che il desiderio ispiri gesti e parole, il resto senz'altro verrà da sé. E’ il momento delle gratificazioni palpitanti specialmente per coloro in coppia stabile. Single, ci sarà chi busserà alla porta del cuore per chiedervi un po' della vostra attenzione e, questa volta, forse sarete pronti ad aprire il lucchetto che apre la serratura dell'amore. Dando ascolto alla voce del cuore troverete molto presto la felicità... Nel lavoro, invece, si prevedono momenti abbastanza interessanti. Sicuramente avrete la possibilità di concludere qualche buona trattativa in grado di far guadagnare nel prossimo futuro. Il cielo vi spianerà la strada per realizzarvi e/o per inserirvi con successo in nuove attività per fare carriera.

Vergine - Questo mercoledì armatevi di pazienza e tanta buona volontà: perché? Semplice, sarete sotto stress per via del poco simpatico 'ko' attribuito dagli astri al vostro segno. Quindi, onde evitare di cadere nella trappola del nervosismo e dello sconforto, rimandate se possibile ad altra data le cose non strettamente necessarie, per le altre osservate una certa attenzione nel farlo. L'oroscopo di domani 17 luglio, intanto, visto il periodo poco reattivo, consiglia in amore di seguire il buon istinto prima di tutto. In merito a coloro in coppia sarà richiesta tanta calma e moltissima concentrazione: si annunciano diversi problemi interessanti soprattutto a coloro da poco tempo insieme. Stanchezza e ostacoli da superare renderanno il periodo abbastanza 'pirotecnico' un po' per tutti: ne vedrete davvero di tutti i colori! Single, più di qualcuno tra voi dovrà riflettere se quella persona così affascinante eppure così diversa faccia davvero al caso vostro, oppure no. Pensateci molto e soprattutto fatelo un po' prima di lasciarvi andare in questa nuova avventura. Nel lavoro gli astri vi vedono piuttosto agitati, cercate quindi di allontanare coloro che vi creano ulteriore disagi, solo così riuscirete a migliorare la situazione generale.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.