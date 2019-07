La città di Trani, in Puglia, si prepara ad un’estate ricca di eventi enogastronomici di livello. Nei mesi seguenti turisti e cittadini potranno partecipare ad appuntamenti imperdibili dove il Vino, la birra e il buon cibo saranno protagonisti assoluti. Ieri, però, è stata la volta di Degustazione Casual. Questo primo appuntamento sul vino e sull’arte del cibo si è svolto nella cornice del Vecchio e il Mare, sul fortino Sant’Antuono.

Organizzata da Food & More e Officina del Vino, anche questa edizione ha rispettato tutte le attese. Infatti, anche quest’anno sono stati tanti gli appassionati di vino e i degustatori che hanno aderito all'iniziativa. La buona riuscita è anche da attribuire alle particolari etichette presenti all’evento Degustazione Casual. La selezione dei vini è stata pensata per consentire la conoscenza non solo di grandi etichette pugliesi, ma anche Italiane ed estere.

In degustazione, infatti, c'erano prestigiosi vini francesi, tedeschi, austriaci, sloveni, spagnoli e svizzeri. Un piccolo spazio, inoltre, è stato riservato agli "orange wine". Scelte queste ultime tese ad estendere la conoscenza vitivinicola dei partecipanti. I tanti presenti, dunque, hanno potuto fare un vero e proprio viaggio internazionale alla scoperta dei sapori e dei profumi del vino.

Ma ieri non è stata soltanto la serata del buon vino.

Ad accompagnare un bel calice di rosso, rosato, bianco fermo e champagne sono stati i piatti della tradizione pugliese. Rivisitati in chiave moderna, tutte le proposte gastronomiche sono state preparate da noti chef e ristoratori del panorama regionale: orecchiette con le rape, pomodorino secco e bottarga; tonno scottato e marinato; mini panini con giardiniera prosciutto di tonno e stracciatella; mozzarelle in carrozza guarnite da salse e molto altro.

Trani: gli eventi enogastronomici in programma

Come anticipato all'inizio, Trani si prepara ad un’estate molto calda dal punto di vista degli eventi enogastronomici. Dopo Degustazione Casual, il prossimo appuntamento in programma è fissato per il 9 e 10 agosto. Si tratta di Calici di San Lorenzo: una manifestazione sempre legata al mondo del vino, ma tesa alla conoscenza della produzione vitivinicola pugliese.

Dopo l’assenza della scorsa edizione, Calici di San Lorenzo sembra confermarsi uno degli eventi enologici più attesi a Trani.

Anche gli amanti della birra non rimarranno delusi da questa estate tranese. Sempre ad agosto, dal 13 al 15, sarà organizzato il “Festival della birra artigianale e Food Street”. La location scelta per questo evento è il Molo Santa Lucia e Largo Angelo Pastore.