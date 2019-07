L'Oroscopo settimanale dal 15 al 21 luglio 2019 è pronto a fare una cernita ai prossimi sette giorni della settimana. L'Astrologia applicata alla seconda settimana dell'attuale mese sicuramente regalerà belle sorprese come anche cocenti delusioni. In questo caso ad essere messi sotto stress a causa dell'attesa di 'sapere' soprattutto gli amici nati sotto ai segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, sotto esame quest'oggi.

Come sempre, i punti chiave su cui fare affidamento sono le effemeridi del momento, veri tasselli in grado di dare il giusto senso all'andamento previsto nel periodo. Prima di iniziare a dare voce alle consuete predizioni è interessante specificare quali saranno i segni alla testa ed in coda alla classifica settimanale provvisoria. A riguardo mettiamo subito in risalto il simbolo astrale dei Gemelli (voto 9) seguito ad un passo dall'ottimo segno della Vergine (voto 8).

Invece, le previsioni da lunedì 15 a domenica 21 non annunciano grosse performance nel corso del periodo per l'Ariete (voto 6), per il Toro (voto 6) ed infine per il Leone (voto 6), tutti alla pari sul limite della sufficienza risicata.

Luna nel segno, i transiti della settimana

Eccoci giunti al solito confronto con i nuovi passaggi lunari. Ovviamente, prima di iniziare ad approfondire le previsioni dell'oroscopo settimanale, come naturale che sia gradiamo dare conto a voi lettori su quali saranno i segni fortunati destinati dall'Astrologia a contare sul diretto aiuto della Luna.

I prossimi sette giorni sotto osservazione in questo contesto conteranno in tutto tre tappe: ad infiammare il periodo, la Luna in Capricorno, presente nel segno di Terra già da questo lunedì 15 luglio alle ore 01:04. La dolce 'musa dei poeti' cambierà nuovamente settore mercoledì 17 luglio alle ore 11:18 andando a mettere in risalto una splendida Luna in Acquario. Il giro infrasettimanale giungerà a termine con il passaggio della Luna in Pesci previsto per venerdì 19 luglio. Inoltre questa nuova settimana osserveremo nei cieli la Luna Piena in Capricorno, precisamente martedì 16 luglio a partire dalle ore 21:30 della sera.

Classifica stelline e pagelle della settimana

Ariete: voto 6. La settimana dal 15 fino al 21 luglio cadrà sotto mediocri auspici con astri in maggioranza a metà tra positività e negatività. In generale diciamo che lunedì 15 e martedì 16 saranno le vostre migliori giornate, preventivate con cinque stelle. Invece valutazione differente avranno sia il 18 che il 19 ed anche il 20, previsti a quattro stelle.

Cercate di vivere senza stress o preoccupazioni varie soprattutto nelle giornate migliori e di stare concentrati in quelle valutate negativamente. Vediamo il responso finale:

★★★★★ lunedì 15 e martedì 16;

★★★★ giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20;

★★★ domenica 21 luglio;

★★ mercoledì 17 luglio.

Toro: voto 6. Decisamente sottostimato il periodo in arrivo per tanti di voi del Toro, messi sotto da pianeti non troppo affabili nei nostri confronti: pronti a scoprire le novità?

Bene, diciamo subito che gli astri annunciano un inizio periodo immerso nella più totale delle routine: lunedì 5 e mercoledì 17, inserendo anche domenica 21 luglio, tutti valutati a quattro stelle. Le uniche e sole giornate ottime saranno venerdì e sabato, ampiamente favore e classificate con le cinque stelle della positività assoluta. Proseguendo, il periodo 'sottotono' con tre stelle arriverà martedì 16 mentre il peggiore di tutti, considerato con due stelline da 'ko', sarà giovedì 18 luglio. Il quadro finale:

★★★★★ venerdì 19 e sabato 20;

★★★★ lunedì 15, mercoledì 17 e domenica 21;

★★★ martedì 16 luglio;

★★ giovedì 18 luglio.

Gemelli: voto 9. Ottimo il periodo in arrivo per tanti di voi, cari amici Gemelli. Saranno giornate sulle linee calme e tranquille dei periodi positivi. Astri positivi al segno porteranno il 20 luglio una giornata 'top', favorevole ai rapporti interpersonali e di lavoro. A cinque stelline saranno da considerare invece le giornate del 15, del 16 e del 18 del mese. Seppur lievemente positive in quanto preventivate a quattro stelle, le giornate del 19 e del 21 saranno da vivere con un po' di attenzione in più in merito alle situazioni un po' più a rischio. Per chiudere mercoledì 17 potrebbe essere la vostra giornata 'sottotono' in quanto sottoscritta con tre stelline. Scopriamo il resoconto finale:

Top del giorno sabato 20 luglio;

sabato 20 luglio; ★★★★★ lunedì 15, martedì 16 e giovedì 18;

★★★★ venerdì 19 e domenica 21;

★★★ mercoledì 17 luglio.

Cancro: voto 7. Le previsioni della settimana fino al 21 luglio contemplano un periodo non difficile da portare avanti per voi Cancro. L'Astrologia prevede in questo caso un intoppo nelle due giornate di venerdì e sabato: la prima sarà sotto scacco da tre stelline 'sottotono' mentre a seguire sabato farà segnare il 'ko' con solo due stelline in classifica. Tranquilli il 16 luglio vi rifarete alla grande con una giornata valutata ai massimi livelli, insieme a giovedì e domenica valutate a cinque stelle. Buone abbastanza viste le quattro stelline a corredo non da buttare assolutamente, lunedì e mercoledì. Vediamo il resto della scaletta:

Top del giorno martedì 16 luglio;

martedì 16 luglio; ★★★★★ giovedì 18 e domenica 21;

★★★★ lunedì 15, mercoledì 17;

★★★ venerdì 19 luglio;

★★ sabato 20 luglio.

Leone: voto 6. Questa settimana le stelle non saranno troppo accondiscendenti nei vostri confronti. Vediamo di scoprire qualche indizio in più, utili senz'altro a molti Leone: sarete al 'top' mercoledì e sabato, favoriti alla grande da astri di settore belli e in ottima forma. Il periodo regalerà anche a voi buone possibilità di sfondare la giornata da noi valutata con cinque stelline. Passabili, considerate a quattro stelle, le giornate del 16, del 18 e del 19 luglio. Indicando le giornate meno positive, ecco spuntare le due stelline da 'ko' proprio lunedì 15, mentre l'ultimo giorno della settimana, il 21, sarà sotto sorveglianza speciale visto che avrà in dote solo tre stelline 'sottotono'. Vediamo la classifica:

★★★★★ mercoledì 17 e sabato 20;

★★★★ martedì 16, giovedì 18 e venerdì 19;

★★★ domenica 21 luglio;

★★ lunedì 15 luglio.

Vergine: voto 8. Questo inizio settimana per tantissimi amici della Vergine si presterà molto bene per portare a compimento eventuali incombenze o progetti in corso. In merito a quanto messo in chiaro dall'oroscopo della settimana 15-21 luglio riguardo l'inizio del periodo, quest'ultimo non sarà dei migliori: lunedì 15 sarà sottoscritto con le tre stelle del 'sottotono'. A non salvarsi dalla negatività astrale anche la giornata di mercoledì 17, in questo caso classificata con le pessime due stelle del 'ko'. Buone con riserva, intanto, le giornate di martedì e sabato 30 sottoscritto da quattro discrete stelline. Il periodo migliore per mettere carne sul fuoco di certo coinciderà con giovedì 18 luglio; ottimi anche il 19 e il 21: approfitterete del momento? Il report:

Top del giorno giovedì 18 luglio;

giovedì 18 luglio; ★★★★★ venerdì 19 e domenica 21;

★★★★ martedì 16 e sabato 20;

★★★ lunedì 15 luglio;

★★ mercoledì 17 luglio.

