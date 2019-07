L'Oroscopo del 2 luglio è pronto a svelare le novità e i cambiamenti che gli astri hanno in serbo per i dodici segni zodiacali. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata di martedì su amore e lavoro.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Giornata sotto pressione. Siete agitati e nervosi, sentite di non avere opportunità. È un periodo che porta solo qualche piccola occasione che, però, non soddisfa le vostre esigenze.

Toro – In questa giornata di martedì potrebbe arrivare una risposta che da tanto aspettavate.

Per alcune coppie che si amano è arrivato il momento di decidere se sposarsi o convivere. In serata potrebbe esserci qualche piccola polemica. Si consiglia di evitare conflitti.

Gemelli – In questa giornata avete voglia di agire, però, ogni nodo viene al pettine. Coloro che hanno da pagare un mutuo o dei debiti, dovranno essere forti e trovare una soluzione. Giornata adatta per parlare d'amore.

Cancro – Molti di voi sentono una strana ansia, soprattutto coloro che hanno cambiato amore o lavoro.

Qualcosa non riparte. Coloro che hanno cambiato lavoro o ruolo devono rifare la gavetta. Giornata sottotono nel campo sentimentale.

Leone – Siete selettivi e rigorosi. Spesso non trovate l'anima gemella perché volete sempre il massimo. Si consiglia di accontentarsi di persone carine e positive. Anche nel passato avete vissuto un amore conflittuale, e ora è arrivato il momento di dimenticare e di ricominciare. In questa giornata si consiglia di stare attenti alla forma fisica.

Vergine – Giornata poco importante. Le coppie di lunga data e che hanno avuto un po' di difficoltà, ora dovrebbero rilassarsi. Alcuni di voi hanno dovuto combattere anche contro un ex. Chi vuole realizzare un progetto o un evento potrebbe essere impreparato. Si consiglia di essere cauti nel prendere decisioni e di stare attenti alle persone ostili, che vorrebbero fermarvi.

Previsioni di martedì 2 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Molti di voi vorrebbero stare tranquilli, ma c'è un ex che vi crea difficoltà.

Potrebbe pretendere soldi o qualcos'altro. La vostra serenità è minacciata da persone che tendono di rendervi la vita difficile. Cercate di essere sereni, evitando scontri e polemiche.

Scorpione – Periodo importante per risolvere piccoli problemi. Alcuni devono ancora trovare soluzioni dello scorso anno, soprattutto a livello economico. Adesso sicuramente non avete la bacchetta magica per risolvere tutto, ma qualcosa comincia a muoversi. Evitate di fare le ore piccole.

Sagittario – Avete molte responsabilità. Molte persone dipendono da voi o dalle vostre iniziative, quindi hanno bisogno del vostro aiuto. Nelle prossime 48 ore ci sarà tanta energia in amore e molti rapporti diventeranno ancora più importanti. Prendete ogni opportunità senza rinunciare a niente.

Capricorno – Nei rapporti migliori dove ancora non si è toccato il fondo si può ancora rimediare. Chi non riesce più a gestire il rapporto, sente la necessità di prendere una pausa.

È il momento di prendere delle decisioni, anche drastiche se sono necessarie.

Acquario – In questo periodo dovete fare delle scelte e risolvere qualche conflitto con voi stessi. Vorreste fare tante cose ma ci sono contrasti esterni che cercano di farvi sbagliare. Tutto cambierà verso fine settimana, ci saranno novità sia negli incontri che nell'amore.

Pesci – Giornata interessante, potete ottenere di più in campo sentimentale. C'è un po' di nervosismo e conflitto per il lavoro, per la casa e nella relazione con gli altri. Tutto ciò è normale per coloro che preferiscono chiudersi a riccio. Ora dovete emergere e rivedere alcuni ruoli a livello professionale.