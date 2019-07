L'Oroscopo del giorno 3 luglio 2019 mette in risalto un evento molto interessante in Astrologia. Curiosi di sapere di cosa possa trattarsi? Bene, diciamo subito che a tenere su alti livelli il grado d'attenzione di voi lettori sarà senz'altro l'arrivo di Venere in Cancro, transito perfettamente in grado di favorire programmi e intenti in campo affettivo/sentimentale. A tal proposito e senza indugiare passiamo immediatamente a sottolineare chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà un ritorno positivo in relazione alla giornata in esame quest'oggi.

Pubblicità

Pubblicità

Dunque soffermando l'attenzione su chi avrà gioco facile, diciamo pure che a godere del periodo favorevole saranno solamente in quattro. Tra i più fortunati, su tutti spiccano senz'altro Bilancia e Sagittario, valutati entrambi con cinque stelle a garanzia di un periodo molto positivo. Ad affiancare i suddetti segni al vertice della scaletta con le stelle quotidiane Capricorno e Acquario, valutati positivamente anche se messi in conto con un periodo da gestire nella più assoluta normalità.

Pubblicità

Intanto, parlando di difficoltà e/o vicissitudini quotidiane, le previsioni di mercoledì 3 luglio non vedono concrete possibilità nel centrare gli obbiettivi giornalieri per gli amici nativi dello Scorpione come anche per coloro dei Pesci, rispettivamente preventivati in giornata 'sottotono' e da 'ko'. Scopriamo nel proseguo come è stata valutata la giornata ai restanti simboli zodiacali per poi iniziare a decantare le nuove predizioni sui singoli segni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 3 luglio 2019

Questo nuovo mercoledì è pronto a ricevere l'ok o eventualmente il non ok da parte dell'Astrologia. Quest'oggi a tenere alta l'attenzione di appassionati o semplici curiosi, l'attesissima classifica stelline interessante il giorno 3 luglio 2019. In questo frangente, come visto poc'anzi, gli astri riservano ottime opportunità in amore a Bilancia e Sagittario. Dunque, si prevede una giornata fortunata in campo sentimentale per i due segni appena enunciati, entrambi meritatamente al vertice della scaletta provvisoria.

Saranno ancora due i segni che senz'altro non avranno problemi sul lavoro o, anche se in misura minore, nei rapporti affettivi in generale, tutti da scoprire nel prosieguo. Di seguito, la classifica completa relativa alla seconda metà dello zodiaco, ovviamente in relazione alla giornata di mercoledì. Analizziamo insieme le stelline del giorno:

★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: Pesci.

Oroscopo, previsioni per mercoledì 3 luglio

Bilancia - Partirà molto bene questa parte della settimana, con un mercoledì molto al di sopra della normale positività.

Pubblicità

Nella maggior parte dei casi dovrete puntare molto sull'ordine e sulla precisione, il che sarà indispensabile per garantire sia la buona riuscita di ciò che andrete a mettere in campo, sia per l’apprezzamento da parte di chi sapete. In amore, positività e solarità vi renderanno molto belli sia interiormente che fisicamente, dunque cercate di mantenere il buonumore per tutta la giornata. I movimenti dei pianeti porteranno una bella atmosfera soprattutto se già in coppia, con romanticismi, attenzioni e tante coccole capaci di far vivere al massimo ogni attimo della giornata.

Pubblicità

Single, sicuramente riuscirete a conquistare il cuore della persona che sapete, in primis con la vostra originalità e poi senz'altro con l'aiuto di Venere. Per molti potrebbe essere l'inizio di una bella (nuova) storia d'amore: le previsioni del giorno invitano a darsi da fare... Nel lavoro tutto o quasi abbastanza in linea con i desideri. In questa giornata sarete positivi a seguito dell'arrivo di notizie che sicuramente daranno un attimo di respiro in certe situazioni. Alcune reazioni a catena verranno a vostro beneficio ed alla fine potrete promettere a chi sapete un favore che, in altre condizioni, vi sarebbe costato caro.

Scorpione - In arrivo un mercoledì di metà settimana abbastanza inaspettato, almeno per i tanti amici che non hanno avuto modo nei giorni scorsi di consultare il nostro oroscopo della settimana. In alcuni casi il sottotono potrebbe farsi sentire in modo pesante: non fatevi prendere dall'eccessivo nervosismo, ok? Cercate di stare tranquilli, soprattutto non alzate il tono di voce con le persone che avete attorno come spesso fate... In amore, in tanti sarete alla ricerca di sicurezza emotiva e tanto romanticismo. Sarà senz'altro il tempo di pianificare un qualcosa di costruttivo con il vostro partner, in particolare per quanto riguarda i progetti futuri da iniziare insieme. A tal proposito fareste bene a esprimere sinceramente tutto ciò che desiderate, senza mezze misure, alla persona che amate. Single, non sempre riuscirete ad esprimere facilmente le vostre emozioni e per questo sarà molto elevata la possibilità di essere vittime di qualche fraintendimento. Cercate di essere più chiari, soprattutto non agite seguendo soltanto l'impulso ma ragionate, ovviamente seguendo gli impulsi dettati dal cuore. Nel lavoro intanto, potreste dover affrontare seccature dovute a dimenticanze o imprudenze. Se manterrete la giusta calma potreste risolve il tutto in fretta e senza danni.

Sagittario - Questa parte della settimana si preannuncia davvero ideale per tanti di voi Sagittario. In molti casi, forza di volontà e un certo spirito di intraprendenza potrebbero rivelarsi armi vincenti destinati a divenire protagonisti assoluti della vostra giornata. Aprite la fantasia allora cercando di mettere in gioco situazioni nuove, possibilmente stuzzicanti, così facendo le persone che interessano saranno senz'altro attratte dalle vostre iniziative partecipando con vero gusto. In amore altresì tutto vi sembrerà nuovo ed eccitante: sarete pieni di idee e di curiosità. Del resto, come potrebbe essere differente con il cielo che vi ritrovate! Lo sguardo forte del partner vi promette scintille: dal romanticismo alla passione più sfrenata il passo è breve! Single, buone notizie dal fronte sentimentale in arrivo per molti di voi. Vedrete sicuramente nascere belle amicizie probabilmente fautrici di nuove storie d'amore. Pertanto, starà solo a voi continuare su questa strada se ovviamente interessati a rapporti più profondi. Nel lavoro, in questa giornata (con l'aiuto di Marte) potreste cambiare la vostra opinione sull'operato che state attualmente svolgendo. Di certo non sarà possibile cambiare tutto quello che avete fatto fino a questo momento, ma sicuramente potrete dimostrare di essere in grado di tirar fuori idee geniali e innovative: pronti a stupire i colleghi?

Capricorno - Partirà bene questa giornata cadente a metà settimana, con un mercoledì sostanzialmente positivo per il Capricorno. Ovviamente il periodo non sarà esente da intoppi, questo sia chiaro. In alcuni casi potrebbe cadere definitivamente un ostacolo che vi aveva impedito in passato di realizzare un progetto a cui tenete molto. In alcuni momenti del giorno invece, qualcuno avvertirà il bisogno di conferme e/o di maggior sicurezza, in particolare chi ha attualmente in corso una situazione incerta. Per quanto concerne invece la parte sentimentale, le predizioni di mercoledì vedono senz'altro come ottimo il settore relativo all'amore: procedete spediti, gli obblighi non peseranno troppo. Il momento è opportuno per prendere decisioni rapide e azzeccate. In coppia sarete generosi ed espansivi con il partner donando senza risparmio coccole e 'maliziosi' messaggini a sfondo erotico-sessuale (birichini!). Single, forte intuito e capacità nel saper leggere il cuore delle persone che interessano, due qualità che vi permetteranno di conquistare la fiducia di chi sapete e anche di ottenere il sostegno di qualcuno, necessario per la realizzazione di progetti interessanti. Nel lavoro in questa giornata sarete molto saggi, soprattutto nel caso foste costretti a tirar fuori 'dal cilindro' un nuovo progetto. Persone che non conoscete bene potrebbero aiutare a farvi crescere professionalmente.

Acquario - Partirà inizialmente abbastanza bene questo vostro mercoledì di metà settimana, per perdersi un pochino nel corso della giornata oppure sul finire. In media sarete pieni di energia e potreste perfino iniziare a mettere in atto qualcosa di interessante: pronti a risvegliare un pochino la curiosità e/o la voglia di fare? Solo così il periodo riprenderà un buon ritmo e alla fine riuscirete a portare a termine quelle cose che (normalmente) richiedono molto più tempo. In campo sentimentale invece, un'atmosfera spensierata spingerà la vostra vita affettiva in una nuvola di sano ottimismo. Sarà il momento ideale per godersi la vita fino in fondo, anche perché vi sentirete molto più liberi di agire rispetto a prima. In alcuni frangenti invece, una strana voglia di novità a tutti i costi potrebbe far perdere il contatto con la realtà: siate intelligenti, ragionate prima di partire 'in quarta', ok? Single, forse qualcuno tra voi potrebbe avere in giornata una grossa gioia: stuzzica l'idea di riabbracciare una persona cara che vive lontano? Se così fosse, questo mercoledì regalerà al vostro cuore qualcosa di indescrivibile... Nel lavoro invece, sarete sommersi da molti impegni e non saprete dove sbattere la testa: come fare? Cercate di organizzare al meglio le attività in agenda e vedrete che a fine giornata tutto sarà, se non perfetto, almeno accettabile.

Pesci - Una giornata da definire con un solo aggettivo: 'brutta'. In alcuni casi questo mercoledì potrebbe davvero tramutarsi nel peggiore dei giorni: sarà davvero un periodo segnato dal 'ko' oppure no? Diciamo che le premesse ci son tutte, anche perché già da adesso siete piuttosto tesi e rigidi: avete bisogno di scaricare alcune tensioni accumulate nei giorni scorsi, perciò restate calmi, ok? Sbaglierete di grosso se farete di alcune persone (di vostra conoscenza) la vostra personale valvola di sfogo, sappiatelo! Secondo l'oroscopo del giorno 3 luglio intanto, riguardo l'amore, la giornata sarà abbastanza complicata. Soprattutto chi ha avuto in passato problemi amorosi, ora potrebbe essere sotto tensione a causa di strascichi pregressi. Consiglio: spazzate via tutto ciò che vi da oggi da pensare (o vi fa stare in pena), il prima possibile, cercando di recuperare l’intesa con la persona amata (quella giusta, ovviamente!). Se single invece, cercate di dominare la vostra tendenza a essere ipercritici e intolleranti con chi ha la sfortuna di frequentare il vostro stesso ambiente, ok? Lasciate che gli eventi facciano il loro naturale corso, senza interagire, il tempo saprà senz'altro dare a chi merita e presentare il conto (salato!) ad arroganti, invidiosi e sprovveduti... Nel lavoro, per chiudere, in arrivo incomprensioni con qualche collega. Attenti, insistere in alcuni casi significherà far degenerare la tensione: appellatevi al buon senso e placate le acque.