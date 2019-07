L'Oroscopo di domani venerdì 12 luglio 2019: questo finale di settimana lavorativa apre le porte all'amore e ai sentimenti con il transito della Luna in Sagittario. Il periodo in esame vedrà emergere tra i sei simboli astrali sotto analisi in questo contesto due tra i segni più romantici e passionali dell'intero zodiaco: Ariete e Cancro, entrambi meritatamente considerati dall'Astrologia quotidiana a cinque stelle. A tentare di tener testa ai fortunatissimi amici appartenenti ai due segni appena enunciati Toro, Gemelli e Vergine valutati a quattro stelle nel periodo.

Invece, sempre tenendo conto della qualità riservata dagli astri alla giornata in questione, ad avere qualche difficoltà in più saranno tutti quelli con il Leone presente nel proprio Tema Natale, preventivati con le due stelline del 'ko'. A questo punto non rimane molto da aggiungere, quindi passiamo ad analizzare le previsioni zodiacali del 12 luglio valutando singolarmente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine subito dopo il salto relativo alla scaletta con le stelle del giorno.

Classifica stelline 12 luglio

Questo venerdì, in base a quanto espresso dalle effemeridi quotidiane, si prevede che possa essere vincente sia in amore che nel lavoro per i due segni annunciati in precedenza: Ariete e Cancro. In questo caso a fare da metro di misura la nuova classifica stelline interessante il giorno 12 luglio 2019 appena 'sfornata'. Pronti a gongolare nel caso il vostro segno risulti tra i fortunati di oggi? Come si sa il responso approfondito è possibile trovarlo solamente 'sfogliando' le pagine virtuali del nostro oroscopo giornaliero, pertanto la scaletta sottostante vuol essere solo un mero condensato della situazione astrale del momento.

Andiamo pure ai dettagli:

★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Toro, Gemelli, Vergine;

★★: Leone.

Oroscopo venerdì 12 luglio, amore e lavoro

Ariete - Questo vostro venerdì di fine settimana, anticamera del prossimo weekend, si annuncia favorevole su più fronti. Pronti a gongolare come si deve? La giornata, valutata nelle predizioni di oggi con le cinque stelline della buona sorte, vi vedrà senz'altro favoriti nella messa in campo di progetti: qualcuno finalmente potrà gustare un desiderio atteso da tanto tempo.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, proverete delle sensazioni belle: trascinati dalla tentazione, cadrete tra le braccia del vostro partner come un frutto maturo. Fate però attenzione a non cedere alla tentazione di strafare, come solito amate fare. Single, i vostri sogni potranno diventare realtà se troverete il modo di procedere con spontaneità e sincerità: cercate di dare il massimo in ogni situazione, senz'altro funzionerà alla grande!

Gli astri vi augurano 'buon divertimento'! Nel lavoro, invece, nuove opportunità si presenteranno nella giornata di oggi, valutate bene se è il caso di prenderle in considerazione o meno.

Toro - Una giornata normale si preannuncia per voi del Toro. Anche se non troppo pieno di energia, questo vostro venerdì di fine settimana non dovrebbe deludere le attese o le speranze dei più. Parlando in linea generale la fiducia incondizionata che sprigionerete verso alcune persone del vostro giro considerate che oggi e domani sarà molto forte.

In amore il periodo godrà di un momento positivo nel quale la comunicazione con il partner sarà al centro dell'attenzione. Date maggior risalto al buon dialogo cercando di trascorrere più tempo insieme alla dolce metà. Intanto non perdete tempo con chi non è capace di stare in sintonia con voi: Venere sarà la vostra migliore amica favorendo i rapporti con le persone che amate. Single, potrà essere il momento giusto per invogliare qualcuno, magari tra i vostri amici più cari, a guardare con occhi diversi l'attuale rapporto: se ci credete (soprattutto voi!) perché non provarci? Nel lavoro, sarà un momento di trepidazione sia a livello di idee che di nuove conoscenze: sfruttatelo proponendo nuove interazioni o progetti geniali. Potreste essere interpellati per prendere decisioni di una certa importanza.

Gemelli - Partirà e si concluderà abbastanza bene questa parte della settimana con un venerdì buono e convincente seppur a tratti. Pertanto, ovviamente se nessuno vi remerà contro, sarete dell'umore giusto anche se in qualche caso un po' malinconici, specie per qualcuno di voi con problemi pregressi alle spalle. In amore, intanto, il consiglio da parte delle stelle è senz'altro quello di cercare di essere più presenti nella vita della persona a cui tenete: dedicate più tempo al rapporto, ma fatelo con coscienza e tanta disponibilità. Parlando in generale, le stelle continueranno a proteggere parzialmente il vostro rapporto, aggiungendo una nota in più di passione soprattutto nella parte conclusiva della giornata. Single, il vostro spirito naturale e la vostra impertinenza vi apriranno le porte della felicità con risultati molto soddisfacenti. È tempo di avere coraggio e d'inviare un invito: dichiarate i vostri sentimenti senza timore. Nel lavoro, invece, approfittate di queste stelle leggermente disponibili per avanzare le vostre richieste. Titubare potrebbe farvi perdere un'occasione discreta e sarebbe un vero peccato per gente brava come voi.

Cancro - Una giornata perfetta in tutto? Diciamo pure che potrebbe essere davvero così, visto il buon quadro astrale riservato per voi dalle stelle. Parte dei vostri obiettivi insieme al vostro aspetto comunicativo verranno messi senz'altro in risalto. Ricordate, proprio attraverso la buona comunicazione si riescono ad ottenere esiti sorprendenti! Le previsioni di venerdì, in merito all'amore, annunciano una giornata di fine settimana davvero fantastica, specialmente per quei rapporti già ben avviati: un'ondata di passione vivacizzerà la vostra vita affettiva e vi sentirete totalmente e pienamente a vostro agio. Vivete questo momento senza preoccuparvi del futuro e rilassatevi... La buona energia non mancherà di certo, quindi cercate di sfruttarla a dovere. Single, avrete dalla vostra gran parte delle stelle, dunque non lasciatevi intimorire dai primi eventuali 'no': insistere (con rispetto ed educazione) alla lunga paga! Nel lavoro sarete molto produttivi, opererete con il sorriso sulle labbra. In alcune situazioni vedrete persino 'tutto rosa' ed avrete un atteggiamento mentale molto positivo ed ottimista.

Leone - Questo nuovo venerdì è previsto in parte abbastanza 'sottotono', è così oppure no? Ebbene sì, questa giornata partirà con toni bassi e chiuderà in modo alquanto simile. In questo caso allora avrete bisogno di tatto e tanta disinvoltura, doti che vi saranno assai utili per (ri)stabilire alcuni rapporti con persone di vostra conoscenza. In amore, il periodo non sembra voler regalare grandi soddisfazioni: niente paura! Consolatevi con il fatto che sono molto vicini i cosiddetti 'tempi migliori', quindi dovete solamente aver pazienza. Consiglio: verso il partner siate più generosi del solito, visto che in questa fase potrebbe essere molto instabile e decisamente preoccupato. Single, molti di voi sono ancora a caccia di approvazione in ambito affettivo, per questo la speranza è quella di avere un minimo di riconoscenza dalle persone a cui si tiene di più. A fronte di ciò, il consiglio è quello di attendere tempi più consoni, quando il vostro cielo sarà maturo. Nel lavoro, infine, impiegherete un po’ di tempo per mettere a fuoco eventuali problemi, se poi vi rivolgerete alle persone giuste riuscirete a risolverli subito ed in modo adeguato.

Vergine - Una giornata decisamente informale, abbastanza bella da vivere ma a tratti un pochino impegnativa. In alcune situazioni di carattere sociale, ma anche nei rapporti di lavoro, potrebbe essere messa alla prova la vostra lealtà. Cercate di concentravi sulla realtà dei fatti e sulla sincerità, punti essenziali per avere ottimi rapporti interpersonali: non soffermatevi su cose futili, ok? Vedrete che sarà tutto più alla portata. L'oroscopo di domani 12 luglio consiglia in amore di aver fiducia in voi stessi: sarete di buon umore e pieni di affetto, il che sarà necessario per mettere in pratica i vostri progetti in attesa di realizzo. In coppia sarà il momento più idoneo per cercare di lavorare sulla vostra interiorità, in primis perfezionando alcuni dettagli in merito alla vita di tutti i giorni. Single, le stelle consigliano di rilassarsi dedicando qualche ora del giorno ad una meditazione profonda. Mettete in chiaro gli obiettivi che vi prefiggete nella vita, così facendo avrete certamente meno difficoltà in caso di scelte obbligate. Nel lavoro, per terminare in bellezza, forse ci saranno vari cambiamenti in positivo per quanto riguarda il vostro ambiente professionale. Più di qualcuno potrebbe senz'altro ambire a posizioni migliori, certamente più elevate.

