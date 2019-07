L'Oroscopo di venerdì diventa molto consapevole grazie ad alcuni transiti planetari che puntano un riflettore su diversi eventi fortunati, tutti da cogliere al volo per raggiungere un benessere materiale e spirituale. Le previsioni astrologiche segno per segno mettono in evidenza una scia positiva, da seguire passo passo per ottenere serenità e appagamento.

Buone notizie nell'oroscopo di venerdì

Ariete: una Luna magnetica e molto profonda vi chiede di approfondire le sensazioni amorose.

Pubblicità

Pubblicità

Apparite troppo riflessivi nei confronti dell'amore, forse dovreste ricercare gli stimoli giusti. In ambito lavorativo, qualche imprevisto vi infastidisce.

Toro: molto impulsivi e frettolosi nei confronti dell'amore, potreste prendere delle decisioni drastiche. Cercate emozioni differenti da quelle vissute solitamente, quindi attenzione a non cacciarvi nei guai. Buono il lavoro con Saturno in trigono favorevole.

Gemelli: una quadratura di Nettuno e Luna sviluppa una mente inconscia i cui pensieri sono difficili da decifrare.

Pubblicità

Sensibili alle influenze esterne, capterete le tensioni altrui in modo molto emotivo. Attenzione ai malintesi che potrebbero sorgere anche in ambito lavorativo.

Cancro: Venere nella vostra casa della famiglia assume un aspetto romantico e l'amore diventa profondo e materno. Il Sole approfondisce la consapevolezza di voi e potenzia la vostra autostima, tanto che potrete affrontare gli impegni lavorativi con maggiore efficienza, forti delle vostre spiccate capacità organizzative e intellettive.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: alcune spese improvvise potrebbero mettervi di cattivo umore. In compenso, l'amore procede a gonfie vele. Mercurio vi regala una spinta intellettiva utile per concretizzare i vostri sogni, in sinergia con il dinamismo di Marte. Attenzione solo a non essere troppo puntigliosi in ambito lavorativo.

Vergine: le responsabilità pesano molto sulle vostre spalle e una sorta di ribellione interiore cerca di mettervi i bastoni tra le ruote, spingendovi a vivere l'amore in modo più libero. Dubbi e incertezze vi attanagliano e vi distraggono anche dallo svolgimento di mansioni lavorative che richiedono più concentrazione.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: occorre una 'revisionata' sia in ambito lavorativo che in campo sentimentale. L'amore necessita di maggiore ordine e di qualche stimolo in più per rendere la relazione più piccante. Il lavoro vi richiederà un maggiore dispendio di energia.

Scorpione: il sestile di Luna e Saturno potrebbe cambiare il vostro modo di concepire l'amore, che diventa più approfondito e serio. Avete bisogno di una storia stabile e vi impegnerete per rendere l'amore più concreto.

Pubblicità

Sagittario: i transiti planetari vi invitano a vivere le opportunità lavorative in maniera più approfondita e concreta. Giove in sinergia con Venere del Cancro, vi esorta a porvi degli interrogativi sulla vostra storia amorosa, per capire quali sono le vostre aspettative e se sono in linea con la vostra situazione attuale.

Capricorno: approfondendo maggiormente la vostra interiorità, vi accorgerete che adesso avete bisogno di pensare di più a voi stessi.

Pubblicità

Non si tratta di un atteggiamento egoistico, ma urge trasformare la realtà in maniera positiva. Di questa evoluzione ne beneficerà l'amore e nuove idee coloreranno la sfera lavorativa.

Acquario: la quadratura di Venere e Luna si fa sentire e pesa come un macigno sul cuore. Il vostro atteggiamento provocatorio produce liti in coppia e potrebbe essere distruttivo nei confronti dei sentimenti. In ambito lavorativo, sosterrete con vigore il vostro punto di vista, scattando per un nonnulla.

Pesci: una spiccata empatia scatenata da Nettuno e Luna in quadratura potrebbe farvi attirare addosso le cariche emotive di chi vi circonda. In amore, accuserete sbalzi d'umore che si ripercuotono sulla storia. In ambito lavorativo attenzione a non distrarvi, rischierete di commettere qualche errore.