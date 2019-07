L'Oroscopo dell'11 luglio è pronto a svelare l’esito della giornata di giovedì per tutti e 12 segni zodiacali. Si anticipa che i nativi della Vergine potrebbero ricevere un'importante chiamata lavorativa mentre l'Acquario vorrebbe cambiare vita. Di seguito le previsioni astrologiche con amore e lavoro come protagonisti.

Oroscopo di oggi da Ariete a Vergine

Ariete – Questa giornata di giovedì offre diverse opportunità e tante occasioni. Nella maggior parte si tratta di occasioni part-time che vanno colte a volo, senza perdere tempo.

È il momento adatto anche per risvegliare l'amore e chissà che potrebbe nascere una nuova storia.

Toro – In questa giornata si consiglia di recuperare i sentimenti, soprattutto se ci sono state storie difficili o delle separazioni. Qualcosa inizia a cambiare, specialmente se cambiano alcune persone che vi stanno intorno. Nel weekend ci saranno molti chiarimenti e consapevolezze.

Gemelli – Giornata pesante. Per risolvere alcuni problemi avete bisogno di un esperto.

Chi ha un'attività, deve affrontare un fatto spiacevole. In amore potrebbe esserci un motivo per essere arrabbiati con il proprio partner. Cercate una soluzione piuttosto che scaricare la colpa.

Cancro – Giornata di recupero psicofisico. Coloro che devono chiudere un contratto notano dei tempi rallentati. In amore, se volete rimanere in buoni rapporti con il partner, dovete scegliere bene le parole ed esprimerle gentilmente. Evitate di infiammare la situazione.

Leone – Potreste organizzare una riunione per decidere il destino della vostra attività. Le attuali energie astrali potrebbero indicare che qualcuno con cui avete pensato di avere una relazione speciale potrebbe rivelarsi un'altra persona.

Vergine – Questa giornata promette qualcosa in più, magari solo una chiamata lavorativa. In amore sarebbe meglio se voi e il vostro partner godreste di una serata glamour invece di una cenetta intima insieme.

Previsioni di giovedì 11 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Dovete affrontare una sfida contro qualcuno ma tutto ciò non disturberà i vostri risultati finali. È un periodo che può regalare conferme, ma dovete lottare. Le persone intorno a voi sono più comprensive di quanto tu possa credere, quindi non abbiate paura di esprimere il vostro stato d’animo. Prendetevi cura degli affari, andrà tutto bene.

Scorpione – Giornata favorevole che potrebbe garantirvi un rinnovamento o un buon successo nel lavoro.

In amore potrebbe esserci qualche malcontento nelle coppie di lunga durata. È necessario confrontarsi e trovare insieme una soluzione per eliminare il problema.

Sagittario – Giornata di grandi soddisfazioni nel campo lavorativo. In amore non mancano le discussioni tra voi e una persona speciale. Se avete evitato un argomento spinoso per molto tempo, adesso è il momento di chiarire la situazione una volta per tutte.

Capricorno – I grandi progetti sono alle porte, dovete solo capire che cosa conviene fare e cosa lasciare.

Coloro che hanno un amore da lungo tempo, potrebbero risentire di un momento di stanchezza. Questa giornata di giovedì tutto vi costa un po' più di fatica.

Acquario – Molti di voi vorrebbero cambiare vita. Avete desiderio di rivalsa nei confronti di un destino crudele verso di voi. Comunque adesso siete una persona nuova e potete portare avanti alcune trasformazioni. Questo giovedì sarà interessante anche per i sentimenti.

Pesci – Periodo interessante, ma può portare anche un po' di stress. Qualunque cosa pensate di fare, non potete ingannare una persona facendo credere di essere qualcun altro. Se volete fare colpo dovete semplicemente essere voi stessi. Il vostro coraggio e la vostra personalità vi faranno ottenere punti importanti sia nel settore lavorativo che quello degli affari.