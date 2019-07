L'Oroscopo di domani venerdì 5 luglio 2019 prospetta una giornata senz'altro 'effervescente', carica di novità e ottime chance offerte direttamente dall'Astrologia. Questa parte della settimana coincidente con l'ultimo giorno lavorativo è il target di oggi per quanto concerne le previsioni zodiacali interessanti i settori della vita legati all'amore e al lavoro. Dunque, partiamo a spron battuto iniziando a mettere i cosiddetti 'puntini sulle i' in merito al prossimo venerdì, ovviamente analizzando il cielo astrale riguardante i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti dall'Astrologia di oggi? Certamente ad avere ottime chance in campo sentimentale come anche nelle attività quotidiane saranno in primis Cancro e Leone, quest'oggi entrambi fortunati alla pari e meritatamente valutati in giornata a cinque stelle. Decisamente di altro spessore le previsioni zodiacali del 5 luglio nei confronti di coloro appartenenti al simbolo astrale dell'Ariete: poche le speranze di successo, purtroppo, per gli amici nativi nei predetto segno di Fuoco, nel frangente valutato con la sigla del 'sottotono'.

Bene, a questo punto vediamo di dare maggior profondità a queste nuove previsioni, ovviamente dopo aver dato una controllata alle stelline quotidiane.

Classifica stelline 5 luglio

Pronti a scoprire chi cavalcherà le ali della fortuna questo venerdì? Come di consueto a fare la differenza tra i sei segni dello zodiaco posti sotto osservazione in questa sede la nuova classifica stelline interessante il giorno 5 luglio da pochissimo resa disponibile.

Nell'anteprima messa in evidenza in apertura risultano in ottima posizione sia il Cancro che il Leone, entrambi giudicati dall'Astrologia quotidiana al top con cinque stelle. Giornata positiva ma in generale abbastanza piatta invece per Toro e Vergine, ambedue sottoposti all'influenza di un periodo legato alla solita routine. Massima attenzione intanto è richiesta per i nati nel segno dei Gemelli: alta la probabilità di dover fare i conti con un pessimo 'venerdì nero'!

Andiamo a dettagliare la situazione parziale analizzando la scaletta posta di seguito:

★★★★★: Cancro, Leone;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Ariete;

★★: Gemelli.

Oroscopo venerdì 5 luglio, previsioni

Ariete - Venerdì abbastanza pesante da sopportare, anche perché avrete astri poco affabili e decisamente scontrosi nei riguardi del vostro segno. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, l'Astrologia del momento invita a dare maggior fiducia alla persona amata.

Togliete ogni barriera ed esprimete con sincerità e senza alcuna remora i vostri sogni o i vostri desideri a chi avete a fianco e nel cuore. Troverete nel partner la compagnia ideale per stare lontani dai problemi che la vita vi metterà quasi certamente di fronte. Ascoltate il vostro istinto. Single, converrà soprassedere su certe situazioni: meglio non perderci la testa anche perché chi non vuol ragionare non ragionerà mai. Nel lavoro, state certamente osservando una fase di trasformazione generale: potrebbero arrivare buone opportunità ma anche notizie poco rassicuranti: la verità soprattutto entro metà/fine mese.

Toro - In arrivo un fine settimana lavorativo segnato con le quattro stelle della normalità. Dunque, la giornata di questo venerdì non promette scintille per quanto riguarda l'andamento generale. In amore, cercate di non litigare con la vostra metà sforzandovi di trovare invece un punto di incontro in comune: dedicare più tempo alla conversazione potrebbe restituire senza meno ottimi frutti! Single, sarà un periodo buono se vorrete procedere con alcuni progetti importanti. Molti nati del segno potranno anche programmare qualcosa di particolare, come ad esempio lasciarsi corteggiare proprio dalla persona che interessa. Nel lavoro, invece, non riuscirete a fare molto di ciò che avevate programmato se non scendendo a compromessi: mostratevi flessibili anche se questo potrebbe sembrarvi penalizzante, alla fine tornerà a favore.

Gemelli - La giornata sotto analisi in questo contesto si presume possa essere livellata su una costante negatività: sarà o no una giornata confermata da 'ko'? I presupposti che possa davvero esserlo ci son tutti, in più c'è l'aggravante del probabile 'venerdì nero'. Le previsioni di venerdì , dunque, specialmente per quanto riguarda l'andazzo quotidiano in generale, invitano alla calma e alla concentrazione. In amore, con astri poco affabili e tutt'altro che favorevoli al vostro segno, sarà meglio limitare eventuali interventi in campo sentimentale. Soprattutto in ambito di coppia evitate di sottolineare eventuali 'sforamenti' della vostra dolce metà. Sarà necessario dare la priorità alle emozioni vere e sincere, quelle che vengono direttamente dal cuore, piuttosto che focalizzarsi sulle solite discussioni con il partner. Single, per trascorrere in pace questo giorno dovreste ammorbidire un po' di più il vostro approccio nei confronti delle persone, in primis verso quelle che hanno opinioni differenti dalle vostre. Le ostilità non faranno bene a nessuno, né a voi né a coloro che vi circondano. Nel lavoro, non abbiate timore di esprimere i vostri pensieri e le vostre opinioni. Tenete sotto controllo toni e modi.

Cancro - In arrivo un giorno altamente favorevole sia nei sentimenti che nelle attività lavorative. Questa parte della settimana, quindi, specialmente in relazione agli affetti, non avrete proprio di che lamentarvi: molti di voi Cancro avrete di che sbizzarrirvi in atteggiamenti o in situazioni molto romantiche. Le previsioni di venerdì annunciano in amore tanto equilibrio: avrete l'opportunità di assaporare le gioie vere della vita a due oppure di sentirvi finalmente in piena sintonia con il vostro grande amore. In questa giornata le stelle dovrebbero portare ad un maggior affiatamento con il partner e di conseguenza molte ore di felice intesa. Single, tutto bene, ma attualmente fermi e stabili sulle solite posizioni. La famiglia sembra catalizzare molto di più le vostre energie, col risultato di farvi sentire impegnati, liberi e felici senza più spazi chiusi sul personale. Nel lavoro il periodo potrebbe avere in serbo più di una sorpresa per quanto vi riguarda, a patto di riuscire a calare per tempo le vostre buone carte. Matureranno idee che avevate in attesa da tempo.

Leone - Il frangente, interessante la parte finale di questa settimana, si annuncia decisamente vincente per molti di voi Leone. Diciamo che il periodo, nella maggior parte del tempo partirà e si concluderà probabilmente con il piede giusto. In amore, i pianeti appoggeranno le vostre scelte e vi faranno vivere momenti mai provati con la persona del cuore. Stupirete il partner con il vostro modo di fare e sarete ricambiati. Single, invece, di perdervi in troppe considerazioni razionali, lasciate che sia il cuore a dirvi quale strada sia quella giusta da seguire. In generale, mantenendo un atteggiamento discreto e riservato, riuscirete a non farvi coinvolgere in situazioni negative. Nel lavoro, farete un grosso salto di qualità ma non potrete sottrarvi al gravoso compito che vi aspetta. Diciamo che potrete finalmente approfittare della vostra capacità di persuasione per ribaltare una situazione per voi importante.

Vergine - La giornata in esame sarà mediamente buona per voi Vergine, anche se in certi momenti potrebbero sortire dal nulla problemi anche abbastanza importanti. Calma, siate fiduciosi e non cedete alla voglia di arrendervi, ok? La soluzione potrebbe essere più semplice del previsto. L'oroscopo di domani 5 luglio consiglia in amore cautela e concentrazione in quanto il momento potrebbe risultare certamente impegnativo. Diciamo che dovrete essere meno sospettosi e altrettanto meno spigolosi nei confronti del partner: non è per colpa delle stelle se, in amore, spesso diventate gelosi e possessivi... Single, giorno positivo per quanto riguarda l'amore. Tutto potrebbe essere possibile in questo frangente: prendete nuove iniziative, fate scelte importanti oppure vivete senza tabù una splendida avventura che potrebbe presentarsi proprio in questo periodo. Nel lavoro muovetevi con calma e riflettete prima di prendere decisioni importanti: potreste sbagliare le valutazioni e raddrizzare poi il tiro non sarà facile.

