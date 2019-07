Una nuova giornata prende il via. Tante sono le novità che gli astri hanno in serbo per i dodici segni zodiacali. I nativi del Toro, per esempio, devono adattarsi ad alcuni cambiamenti, mentre quelli del Capricorno devono fare attenzione ai soldi. Nel dettaglio, ecco l'Oroscopo del 4 luglio con le previsioni astrologiche della giornata di giovedì su amore e lavoro.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Questo giovedì offre molte occasioni.

Dovete credere di più nelle vostre capacità professionali e avrete probabilità di fare qualcosa d'importante. Se una relazione è stata vissuta male o se è stata abbandonata, ora potete recuperare. Si consiglia di non aspettare ma di agire subito.

Toro – In questo momento non è in discussione la vostra buona volontà, ma dovete adattarvi a dei cambiamenti, alcuni dovuti a dei malesseri o a delle sofferenze. In famiglia riuscirete a mettere le cose in chiaro con alcuni dei vostri parenti.

Ogni tanto capita una forte tensione, ma cercate di fruttare la giornata a vostro vantaggio.

Gemelli – Il vostro lato filantropico sta svanendo. Siete abituati a pensare prima agli altri poi a voi stessi, ma da ora si cambia tutto. L'amore è più focoso che mai. Troverete più facile esprimere i vostri sentimenti rispetto ai giorni scorsi. Sul lavoro siete determinati a portare a termine un'enorme quantità di progetti. Vi sentite più motivati che mai.

Potreste anche ottenere un riconoscimento per il lavoro svolto.

Cancro – Oggi avrete l’energia a 10. Le persone verranno da voi per chiedere consigli o trovare una soluzione ai loro problemi. Oggi il mondo vi appartiene. In amore, l'energia celeste porterà passione in una relazione personale, che potrebbe essere diventata gelida negli ultimi tempi. Per sciogliere il ghiaccio, iniziate dandovi un meraviglioso abbraccio. Se entro le 48 ore c'è ancora mancanza di comunicazione tra di voi, cercate di dare un taglio.

Leone – Giovedì è una giornata in cui non dovete pensare troppo, ma è un periodo di attività, quindi non sarà possibile stare fermi. Il fisico ne risente, ci sono state tensioni importanti sia al lavoro che in amore. Arrabbiarsi potrebbe risultare pesante. Usate un po' di cautela.

Vergine – Alcuni vogliono sposarsi, altri convivere o cambiare ambiente. Le circostanze sono diverse ma ognuno di voi si sente più forte. Ci saranno belle riconferme sul lavoro. Chi ha un lavoro a breve termine, potrà contare su un luglio importante. Qualcuno ha iniziato male la settimana, da oggi si recupera.

Previsioni di giovedì 4 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Molti di voi devono fare delle verifiche, sia in amore che sul lavoro c'è parecchia confusione. Di solito siete propensi al successo, ma negli ultimi tempi dovete fare molti sforzi. Forse avete un problema fisico che in qualche modo vi limita. Nonostante ciò, niente vi ferma.

Scorpione – Nella giornata di giovedì si consiglia di evitare complicazioni che possono nascere anche nel rapporto con gli altri.

Siete molto emotivi e vi destabilizzate anche per qualcosa che leggete nei notiziari o in televisione. Forse avete subito qualche aggressione o prepotenza, ma sarete felici di sapere che molto presto le vostre cicatrici guariranno.

Sagittario – Coloro che aspettano una chiamata o una commissione, avrebbero già dovuto ricevere qualcosa. Anche se c'è stata un’occasione, alcuni hanno sbagliato percorso. L'importante adesso è rimettersi in gioco. In amore dovete prendere una decisione al volo, che forse non vi sentite pronti a farlo. Si consiglia di ascoltare attentamente il vostro cuore.

Capricorno – Quello che vi fa arrabbiare di più è trovarvi a combattere contro eventi che non avevate programmato. Dovete fare attenzione anche ai soldi. A causa di questi eventi non programmati, siete costretti a sganciare molti soldi e ciò alimenta discussioni in famiglia. Cercate di trovare una soluzione.

Acquario – In amore, per molti di voi è difficile trovare l’altra metà. In una persona cercate troppe cose: l’estetica, la complicità, l'amicizia. Se state iniziando a pensare che l'amore perfetto non esista, non sventolate bandiera bianca. Mantenete le vostre aspettative alte e guardate al futuro. L'anima gemella, prima o poi, arriverà. Vi piace aprirvi in nuovi mondi e culture che trascurate spesso la vostra salute e il vostro corpo. È arrivato il momento di fare un controllo medico solo per assicurarvi che non c’è niente di preoccupante.

Pesci – In questi giorni potreste concludere un buon affare, magari una vendita o concludere un'ottima trattativa. Oggi risolverete tante questioni spinose rimaste irrisolte fino a ieri. In amore le cose potrebbero essere molto intense, ma non significa che non vi divertirete.