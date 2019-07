L'Oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio 2019 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni attraverso le analisi astrali sul periodo. In primo piano nell'articolo di oggi il periodo coincidente con la parte centrale dell'attuale mese valutata in funzione dei segni appartenenti alla seconda metà zodiacale. In pratica andremo a mettere in chiaro come evolverà la settimana in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Pubblicità

Pubblicità

Curiosi di conoscere la pagella e le stelline con i giorni 'buoni' accreditati dall'Astrologia al vostro segno? Bene, Carta Astrale alla mano, i prossimi sette giorni troveremo alla testa delle classifiche un segno davvero speciale: l'Acquario (voto 10). Gli appartenenti al fantasioso segno d'Aria avranno a sostegno una splendida Luna nel segno, nonché ovviamente una meritata posizione al 'top della settimana'.

Pubblicità

Sarà davvero così? Vedremo, di certo sappiamo che in Astrologia tutto è probabile e mai nulla è certo. Il periodo in esame intanto porterà belle novità anche a (pochi) altri segni, molti dei quali supportati alla grande dall'arrivo della Luna nei comparti d'appartenenza. Invece, le previsioni zodiacali da lunedì 15 a domenica 21 luglio non alimentano troppe speranze a coloro nativi dello Scorpione (voto 5), nel frangente sottoposti a turbolenze astrali di notevole portata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Elezioni Politiche

Pagelle, stelline e previsioni della settimana

Bilancia: voto 7. A voi nativi nello splendido segno di Aria in analisi quest'oggi l'Astrologia preannuncia frangente positivo, seppur alternato da momenti buoni ed altri meno. Diciamo che la partenza sarà decisamente tra le migliori, sarebbe opportuno sfruttarla per cose o situazioni di un certo interesse. Invece quello centrale (giovedì) e la parte finale (sabato) dovranno essere tenuti sotto stretto controllo.

Ansiosi di conoscere quando far partire eventuali programmi che avete in attesa? Certo che si; di seguito le giornate positive e quelle 'difficili' sottolineate con le stelle della fortuna. Il resoconto finale:

Top del giorno domenica 21 luglio;

domenica 21 luglio; ★★★★★ lunedì 15, martedì 16;

★★★★ mercoledì 17, venerdì 19;

★★★ giovedì 18 luglio;

★★ sabato 20 luglio 2019.

Scorpione: voto 5. Non proprio come nelle aspettative il periodo sotto analisi.

Pubblicità

Diciamo che una settimana così era nell'aria da tempo! Purtroppo per voi Scorpione ciò che stava già nell'aria è arrivato adesso cavalcando una pagella decisamente poco invitante: preoccupati? Non ne avete motivo. A voi nativi le stelle hanno riservato una settimana molto impegnativa, questo è assodato, quindi degna di essere tenuta sotto massimo controllo soprattutto nelle giornate segnalate come poco positive.

Pubblicità

Iniziate pure a prendere nota di quando agire visionando le stelline settimanali di vostra competenza:

★★★★★ venerdì 19 luglio 2019;

★★★★ lunedì 15, mercoledì 17, giovedì 18;

★★★ martedì 16, sabato 20;

★★ domenica 21 luglio 2019 - occhio al 'venerdì nero'.

Sagittario: voto 6. Settimana sotto le attese sicuramente, anche se a nostro avviso non sarà affatto da disdegnare. Infatti, seguendo con attenzione i futuri consigli rilasciati puntualmente nei nostri articoli sull'oroscopo del giorno, troverete sicuramente le giuste indicazioni per limitare la probabilità di fare danni. Con calma e convinzione riuscirete a 'sbarcare' indenni il periodo, tranquilli! Vediamo intanto cosa hanno in serbo per voi le stelline giornaliere visionando il report seguente:

★★★★★ lunedì 15, giovedì 18;

★★★★ martedì 16, sabato 20, domenica 21;

★★★ mercoledì 17 luglio;

★★ venerdì 19 luglio.

Capricorno: voto 9. La prossima settimana si prevede bella e agevole, soprattutto in campo sentimentale. A portare una ventata di novità, interessante nei rapporti sia di coppia che per quanto riguarda i singoli, una bella Luna in Capricorno, in arrivo nel comparto lunedì 15 luglio a partire dalle ore 01:04 del primissimo mattino. Ansiosi di metter mano ai giorni buoni e quelli meno performanti? No problem, pronto ad essere visionato il riepilogo astrale condensato nelle stelline quotidiane:

Top del giorno lunedì 15 luglio - Luna nel segno;

lunedì 15 luglio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 16, mercoledì 17, sabato 20;

★★★★ venerdì 19, domenica 21;

★★★ giovedì 18 luglio 2019.

Acquario: voto 10. In arrivo per tutti voi dell'Acquario una sfilza di giornate davvero positive, ovviamente tutte da vivere al meglio che potete, senza pensieri ed al massimo relax. Quasi tutto il periodo, secondo dall'oroscopo della settimana, sarà sotto l'occhio vigile di una benefica Luna nel segno: le vostre giornate peggiori non scenderanno sotto le quattro stelle, dunque fatevi un po' di conti e tirate le logiche conclusioni. Intanto, iniziate pure a togliervi eventuali dubbi dando un'occhiata alle stelline seguenti:

Top del giorno mercoledì 17 luglio - Luna in Acquario;

mercoledì 17 luglio - Luna in Acquario; ★★★★★ giovedì 18, venerdì 19, domenica 21;

★★★★ lunedì 15, martedì 16, sabato 20.

Pesci: voto 7. Settimana più che buona, vincente su gran parte delle attività. A parte lunedì 15, catalogato con tre stelle 'sottotono', come anche martedì 16 - quest'ultimo risulterà un tantino peggiore, visto che è stato classificato con il 'ko' - tutte le altre vi permetteranno di 'respirare' in serenità e tranquillità. Quando darsi da fare? Senz'altro venerdì 19, segnata dalla Luna in Pesci. Invece fare poco il 18 ed il 21, valutati con solo quattro stelle; fare molto il 17 ed il 20 portatori di cinque splendide stelline.

Top del giorno venerdì 19 luglio - Luna in Pesci;

venerdì 19 luglio - Luna in Pesci; ★★★★★ mercoledì 17 e sabato 20;

★★★★ giovedì 18 e domenica 21;

★★★ lunedì 15 luglio;

★★ martedì 16 luglio 2019.

Classifica settimanale completa, segno per segno

A seguire l'analisi completa relativa alla classifica della settimana da lunedì 15 a domenica 21 luglio, valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al 'top' la prossima settimana, come già anticipato in apertura, sarà l'Acquario. Ultima posizione riservata allo Scorpione preventivato in periodo abbastanza difficile. Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° Acquario, voto 10 segno al 'top della settimana';

segno al 'top della settimana'; 2° Gemelli e Capricorno, voto 9;

3° Vergine, voto 8;

4° Cancro, Bilancia e Pesci, voto 7;

5° Ariete, Toro, Leone e Sagittario, voto 6;

6° Scorpione, voto 5.

Il resoconto astrologico imperniato sui prossimi sette giorni e già messo in rilievo nell'oroscopo settimanale dal 15 al 21 luglio, termina qui. Vi ricordiamo di non mancare il prossimo appuntamento con le previsioni, la nuova classifica e le stelline giornaliere riguardanti il periodo compreso tra il 22 e il 28 del corrente mese.