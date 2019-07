Nuova giornata e nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici segni zodiacali. Ci avviciniamo ad un nuovo fine settimana, verso un nuovo periodo per i segni. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 12 luglio 2019, giornata che vedrà il Toro in grande spolvero e pronto ad affrontare qualcosa di nuovo. Anche per la Vergine momento positivo e ricco di forza. Per i nati sotto questo segno c'è la volontà di fare molto di più in questa fase. Nel dettaglio le previsione e l'oroscopo per tutti gli altri segni.

Ariete: per i nati sotto questo segno zodiacale è in arrivo un fine settimana piacevole e divertente, anche se in questo giornata non dovrete esagerare nel vedere tutto negativo in amore.

Toro: la situazione va decisamente meglio, ci sono nuove occasioni. Non perdete di vista però la serenità acquisita, in particolare in serata, quando sentirete un calo.

Gemelli: in questo momento è semplice per voi stare tranquilli, in amore tutto procede bene, anche se non mancano le provocazioni.

Rispondete con passionalità.

Cancro: a livello lavorativo possibili novità personali, la serata in arrivo però sarà meno forte. Organizzate qualcosa di piacevole con la persona amata, o se siete single decidete di lasciarvi andare a qualcosa di nuovo.

Leone: siete più sereni dopo alcune giornate no, in particolare nel pomeriggio arriverà un momento migliore. C'è molto ottimismo e felicità in questo momento.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata che porta soddisfazioni e gratifiche, la vostra creatività è al massimo anche nel lavoro. Tornano energia mentale e fisica.

Previsioni e oroscopo del 12 luglio 2019: la giornata dei segni

Bilancia: evitate le complicazioni e non valutate il futuro solo sulle emozioni del passato. In amore sentite un po' di calo, forse dettate da una maggiore stanchezza.

Scorpione: questa giornata sarà buona e ricca di intuizioni, sfruttatela a pieno. Entro sera concludete un accordo di lavoro che programmavate da tempo.

Sagittario: mantenete la calma perché ce ne sarà bisogno. Contraddizioni e nervosismo da controllare come spesso capita ultimamente.

Capricorno: questa sarà una giornata piacevole e costruttiva anche per gli incontri. Arriva una sorpresa che non vi aspettavate nei sentimenti, una bella novità.

Acquario: la mattinata sarà sottotono, avete bisogno di nuove conoscenze e di nuovi amori, per questo motivo qualcuno potrà fare una scelta particolare.

Pesci: in questa giornata grandi manovre per arrivare prima ad successo amoroso. Rispondete in maniera positiva a proposte sentimentali, avete maggiore fascino in questo momento da sfruttare al meglio.