L'Oroscopo dell'amore per i single diventa complice di ciascun segno zodiacale ed elargisce delle dritte utili per progredire in ambito sentimentale. Venere in Cancro spinge l'amore alle stelle e promette sensazioni profonde e la voglia di metter su famiglia. Di seguito le previsioni astrologiche di venerdì segno per segno, utili per prepararsi ai nuovi incontri e all'amore in maniera più consapevole.

Nuove possibilità nell'oroscopo dell'amore

Ariete: i transiti planetari vi spingono a rivivere alcuni ricordi amorosi che voi avete troncato o lasciato in sospeso.

Pubblicità

Pubblicità

Una sorta di malinconia si fa strada nel presente riproponendovi un passato che non vi appartiene più. Siete cambiati adesso e ve ne accorgerete.

Toro: cercate di moderare un temperamento irascibile scatenato da una quadratura di Marte con Urano. Alcuni imprevisti ostacolano la vostra felicità amorosa, ma se vi innervosite rischiate di peggiorare la situazione. Venere in sestile cerca di smorzare questo atteggiamento, aprendovi di più al romanticismo.

Pubblicità

Gemelli: un nuovo incontro è alle porte e l'atmosfera si fa carica di energia positiva. Siete molto attraenti e sensuali, quindi siate più spensierati nei confronti dell'amore e tutto andrà per il verso giusto.

Cancro: molto in pace con voi stessi grazie a un influsso benefico Sole-Venere, sarete anche aperti ad esternare affetto ad amici e persone a cui tenete molto. Non vi spiegate da dove sgorghi tutto questo amore, ma indicando il cuore la risposta sembra più chiara.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: Mercurio nel vostro cielo allaccia le sue energie con una Venere molto vicina e unifica alcune sensazioni amorose spesso celate in coppia. E' il momento di fare chiarezza in voi stessi, solo in questo modo riuscirete a comprendere le emozioni che provate e le applicherete nelle nuove storie con intelligenza.

Vergine: siete alla ricerca della vera essenza delle sensazioni amorose e non vi fermerete a vivere esperienze superficiali, andrete fino in fondo ricercando un amore che vi coinvolga emotivamente, fisicamente e intellettualmente. Venere vi sarà complice.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: se la conclusione di una storia vi ha fatto soffrire, lasciatevi tutto alle spalle e aprite un nuovo capitolo della vostra vita. Cercate di guardare il tutto con maggiore ottimismo e la vita vi sorriderà. Per non demoralizzarvi oltre, che ne dite di trascorrere una splendida serata tra amici?

Scorpione: in amore, attenzione a non tenervi tutto dentro, rinviando un'esposizione chiara e sincera delle sensazioni che provate a un probabile futuro partner.

Pubblicità

La Luna vi regalerà la sensibilità giusta e smorzerà una difficoltà nella scelta delle parole giuste, provocata da Mercurio in quadratura.

Sagittario: nei confronti delle nuove storie apparite quasi imbarazzati, forse perché troppo emotivi. I transiti planetari giocano brutti scherzi ma dovrete reagire, puntando tutto su un influsso fortunato di Giove che vi sostiene costantemente.

Capricorno: siete molto presi dal lavoro e il vostro modo di organizzare tutto con ampio senso pratico e tanta dedizione forse vi distoglie da alcune opportunità amorose.

Pubblicità

Saturno quasi vi ammonisce quando cercate di vivere le nuove storie in modo più leggero, ma che ne dite di vincere questa vostra introversione e dedicare maggior tempo all'amore?

Acquario: Marte e Urano in quadratura vi daranno l'idea di essere sulle sabbie mobili poiché cercate di costruire in ambito amoroso e vi sembra che alcuni ostacoli insormontabili distruggano il vostro operato. Cercate di mantenere la calma e non siate troppo avventati.

Pesci: il vostro tipo di corteggiamento si rivela troppo maldestro, quindi dovrete cambiare tattica per ottenere il successo sperato. Forse siete troppo opprimenti nei confronti delle probabili 'prede amorose' e parlate troppo, quando invece dovreste passare ai fatti.