Ha inizio la seconda settimana del mese di luglio 2019. Cosa hanno in serbo le stelle per tutti i segni zodiacali? Scopriamolo, leggendo le previsioni astrologiche dall'8 al 14 luglio con lavoro, salute e amore da Ariete a Pesci.

Ariete: sarà una settimana tranquilla per il segno, buone le stelle che riguardano il campo professionale. Con Giove e Marte in ottimo aspetto riuscirete ad avere delle buone idee per portare avanti nuovi progetti. In amore potrebbero esserci delle incomprensioni, cercate di chiarire le situazioni difficili nel weekend.

Toro: quelle in arrivo saranno delle giornate interessanti, in particolare nella parte centrale del periodo dovrete però evitare degli azzardi. In amore le coppie che stanno insieme da tempo riusciranno a trovare un buon equilibrio. I single potrebbero fare degli incontri speciali. Nel lavoro sono in arrivo delle soluzioni.

Gemelli: periodo di buone occasioni in campo professionale. Nel lavoro non mancano però delle responsabilità da saper affrontare.

Per quel che riguarda il settore sentimentale è possibile che dobbiate affrontare delle situazioni complesse nel weekend.

Cancro: con Venere dalla vostra parte vivrete dei buoni momenti a livello amoroso. I single che desiderano trovare l'anima gemella dovranno mettersi in gioco in questo periodo. Nel lavoro arriveranno delle buone intuizioni, con Saturno in opposizione dovrete però fare attenzione affinché questo possa realizzarsi.

Leone: la settimana parte con poca energia, recupererete negli ultimi giorni del periodo.

In amore potrete vivere delle belle emozioni, attenzione invece per le situazioni irrisolte del passato. In campo lavorativo cercate di prendere le situazioni che arrivano con maggiore calma.

Vergine: per chi desidera raggiungere degli obiettivi, la parte centrale del periodo sarà la migliore. Nel lavoro Saturno è in ottimo aspetto e siete pronti per fare delle scelte importanti. In amore evitate di polemizzare, soprattutto nel weekend.

Astrologia per la seconda settimana di luglio

Bilancia: settimana sottotono per il segno, in campo lavorativo state aspettando delle conferme che non giungono.

In amore state cercando di fare chiarezza, ma non riuscite a comprendere i sentimenti delle persone che vi circondano.

Scorpione: la Luna è nel segno, riuscirete a comprendere in che direzione muovervi soprattutto nella parte centrale della settimana. In amore bel momento di recupero con Venere favorevole. In campo professionale, è possibile che arrivino degli accordi riparatori.

Sagittario: periodo interessante per i nati sotto il segno del Sagittario.

Non abbattetevi, soprattutto per quel che riguarda il settore professionale. Con Marte e Giove favorevoli potrete ottenere un buon successo. In amore, con la Luna nel segno, riuscirete a raggiungere maggiore serenità con il partner, ma anche a livello familiare.

Capricorno: evitate azzardi soprattutto nella parte iniziale del periodo. In questa settimana dovrete affrontare le diverse situazioni con maggiore attenzione. In campo amoroso vi sentite particolarmente agitati, dovrete comprendere la natura della vostra relazione.

Nel lavoro è possibile che dobbiate valutare delle opportunità.

Acquario: nel lavoro è possibile che nascano delle polemiche con i collaboratori. Potreste fare fatica a portare avanti un vostro progetto. A livello sentimentale la settimana sarà invece tranquilla. Evitate scontri nella parte centrale del periodo.

Pesci: con Venere favorevole vi sentite più vitali in campo sentimentale. Chi ha vissuto dei momenti di crisi, come la conclusione di una relazione, ora può pensare di guardare al futuro. In campo professionale è un buon momento per prepararvi alla gestione di progetti che potranno fruttare nei mesi futuri.