La giornata di mercoledì 14 agosto sarà caratterizzata da propositi positivi soprattutto per il segno del Toro e dello Scorpione, ma anche tante perplessità come nel caso dei nativi dei segni della Vergine e della Bilancia. L'amore bacerà ancora le coppie al cui interno è presente un nativo del segno dei Gemelli, mentre per il segno dell'Acquario la situazione migliorerà soltanto successivamente.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: qualche piccola delusione in ambito finanziario. Qualche sforzo purtroppo porterà a pochi riconoscimenti o remunerazioni, tanto che il vostro umore potrebbe essere leggermente compromesso.

Toro: appianare le tensioni sarà il vostro obiettivo da portare a termine entro la serata, vorrete essere in pace un po' con tutti. Le amicizie in questo senso potrebbero darvi una mano.

Gemelli: accattivanti. Mercoledì sarà una di quelle giornate in cui l'intesa con il partner sarà al culmine e la vostra intraprendenza di stampo sensuale ai livelli massimi. Approfittatene pure per conoscere meglio le nuove amicizie.

Cancro: vi è dello stress e della tensione che aleggia su di voi, e questa situazione potrebbe far calare la concentrazione e procurare una svista sul livello pratico sul posto di lavoro.

Si verificherà un piccolo riavvicinamento con il partner.

Leone: collaborazioni vincenti. Il lavoro di squadra vi interesserà parecchio in questa giornata, soprattutto grazie ai risultati che prometteranno bene. Datevi del tempo per organizzarvi per quanto riguarda la vita privata.

Vergine: qualche dubbio sorgerà per quanto riguarda il partner, però la vostra razionalità vi darà la capacità di non arrabbiarvi subito e vi farà riflettere. Probabilmente al momento state vedendo ogni cosa per il verso sbagliato.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: distratti. Le conquiste recenti oppure le attenzioni più forti del partner influiranno negativamente sul vostro rendimento lavorativo, tanto che qualcuno potrebbe riprendervi o riportarvi alla realtà.

Scorpione: il lavoro vi darà una marcia in più per ottenere qualcosa che avete desiderato a lungo, quindi ci potrebbe essere del guadagno extra oppure un avanzamento di carriera.

Niente di significativo, ma che per voi varrà molto.

Sagittario: avrete stabilizzato la vostra posizione a livello lavorativo, non senza aver faticato parecchio, quindi oltre a del sano relax potrete concedervi anche del tempo per pianificare un nuovo progetto.

Capricorno: un po' di riposo non vi farà che bene, soprattutto in compagnia di qualcuno che vi stimolerà intellettualmente, che si tratti di una vecchia conoscenza oppure di una nuova.

Amore in leggero rialzo.

Acquario: mercoledì sarà una giornata di stallo per voi, non ci saranno sbocchi significativi in ambito lavorativo. La situazione leggermente inquieta in amore non porterà a un peggioramento.

Pesci: sul posto di lavoro vi sentirete tremendamente scoraggiati, avete ancora bisogno di quella spinta in più da parte di qualcuno, ma soprattutto di maggiore autostima, dal momento che essa sta inevitabilmente calando.