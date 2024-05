L'oroscopo dell'amore della settimana dal 20 al 26 maggio sarà dalla parte di coloro appartenenti ai segni d'Aria, con il Gemelli in prima posizione. L'Ariete dedicherà all'amore una posizione di grande e anche il Leone sarà romantico.

L'oroscopo dell'amore segno per segno: sentimenti in primo piano per Ariete

1° Gemelli: sicuramente questa settimana non avrete problematiche che possano essere fastidiose per la vostra relazione amorosa. Ci saranno situazioni positive che vi aiuteranno a crescere come coppia e a dare anche uno slancio alle amicizie.

Per i single gli incontri potrebbero decisamente fare la differenza.

2° Leone: mote divergenze con la persona amata saranno finalmente appianate. State evolvendo individualmente e anche il vostro atteggiamento verso la vostra storia d'amore con il partner sarà molto più sincero, romantico e concreto. Avrete la possibilità di esprimervi con le persone che vi circondano con una disponibilità eccezionale.

3° Ariete: i sentimenti torneranno a essere un punto cardine nella vostra vita quotidiana. Questa settimana non ci saranno conflitti né con il partner né in famiglia, di conseguenza la sintonia sarà presente e sempre più dedita al dialogo. Con il partner in particolare potrebbe sbocciare la passione.

Stringerete una amicizia importante.

4° Acquario: fare della vostra relazione qualcosa di più importante nella vostra vita sarà un obiettivo che vi risulterà naturale. Aprire il cuore alla famiglia vi darà occasione di chiarirvi con qualcuno con cui avete sempre un rapporto alquanto burrascoso.

I Pesci superano i contrasti

5° Bilancia: l'amore vi darà il coraggio di dedicarvi al partner, anche di provare una stima che andrà al di là dell'ambito strettamente romantico.

La settimana potrebbe essere particolarmente fortunata sul fronte amicale. Non sarà un caso se riuscirete a fare tante amicizie nell'arco di pochissime giornate.

6° Sagittario: lo slancio dal punto di vista passionale potrebbe non essere quello di un tempo, ma sicuramente persisteranno una grande fiducia nell'altro e una disponibilità verso la famiglia davvero encomiabile.

Svilupperete un senso di forte cura nei confronti della famiglia, anche con il dialogo con i figli. Offrirete però anche più del necessario.

7° Toro: ci saranno un po' di problemi con le amicizie e una noia latente nell'ambito amoroso. Metterci di impegno per favorire la comunicazione sarà uno dei pochi metodi per poter instaurare dialoghi concreti. In famiglia non ci sarà una sintonia completa, ma sicuramente non vi mancherà il supporto e il calore delle persone care.

8° Pesci: l'amore subirà un periodo molto traballante, forse non adatto a instaurare una relazione amorosa che possa realmente durare. Però se siete già in una relazione, avrete modo di superare i contrasti con una focalizzazione particolare sulla vostra solita dedizione nei confronti dell'altro.

Prove difficili per Capricorno

9° Capricorno: la settimana non si prospetta molto interessante in amore. Le questioni provate saranno messe a dura prova da qualche controparte esterna alla vostra storia che potrebbe risultare alquanto invadente. Avrete una atmosfera abbastanza piacevole sul piano familiare, forse l'unica che riuscirà a far riposare la vostra mente.

10° Cancro: incentivare un dialogo interrotto per cause di forza maggiore in questo momento potrebbe portarvi a risultati molto scarsi. Avrete a cuore l'interesse degli altri, specialmente per il partner, ma farete di tutto per poter dapprima prendervi cura di voi stessi come desiderate. Evitare qualche litigio vi farà onore, specialmente se gli attriti vanno avanti per un po' di tempo.

11° Vergine: amate voi stessi. Farete in modo da ritagliarvi dei momenti tutti per voi e per rilassarvi sia dal punto di vista fisico che mentale. Vi serviranno alcuni consigli per far fronte a una delusione, ma non sarà semplice sorvolare. Le prospettive amicali saranno particolarmente basse, la poca fortuna con le relazioni sarà un colpo pesante solamente nel weekend.

12° Scorpione: purtroppo l'amore non vi darà molte soddisfazioni. Per molti del vostro segno si chiuderanno alcune porte in campo amoroso, ma non è detto che sia una faccenda definitiva. La famiglia potrebbe mettervi sotto pressione per incentivare un progetto, sempre familiare, che difficilmente avrete voglia di fare.