Venerdì 26 luglio 2019 la Luna ed Urano si troveranno nel segno del Toro mentre Marte ed il Sole stazioneranno in Leone. Mercurio, Venere ed il Nodo Lunare saranno sui gradi del Cancro e Plutone assieme a Saturno rimarranno in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Nettuno che permarrà nel segno dei Pesci.

Toro passionale

Ariete: bellicosi. Le copiose dissonanze planetarie potrebbero rendere i nati del segno inclini al nervosismo e ai litigi.

Sarà bene che mantengano un atteggiamento meno iracondo possibile sul posto di lavoro.

Toro: passionali. L'accoppiata Luna-Urano nel segno supportata da Saturno renderà, con ogni probabilità, il venerdì nativo favorevole alle faccende di cuore, specialmente sotto le lenzuola.

Gemelli: routine. Venerdì senza troppe novità o scossoni di sorta quello che probabilmente vivranno i nati Gemelli. Durante la routine quotidiana potranno ritagliarsi lo spazio per un nuovo hobby rigenerante.

Cancro: attriti amorosi. Qualche insidia nei rapporti amorosi sarà da mettere in conto durante la giornata odierna ma i nati del segno potranno evitare qualsiasi contrasto assumendo un atteggiamento diplomatico.

Stress per Bilancia

Leone: pensierosi. Qualche avvenimento inaspettato potrebbe far riflettere i nati Leone che, sulle prime, rimarranno in silenzio ma successivamente chiederanno lecite delucidazioni alle persone coinvolte.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: finanze in crescita. Oggi i nati del segno azzeccheranno, con tutta probabilità, un investimento. Che si tratti del loro gioco preferito o di una manovra finanziaria il loro conto corrente 'sorriderà' a fine giornata.

Bilancia: stressati. Tante, forse troppe le urgenze da ultimare questo venerdì per i nativi che non si tireranno indietro nello svolgere ogni incombenza arrivando a sera oltremodo stressati.

Scorpione: taciturni. Scucire una parola di bocca ai nati Scorpione nella giornata che precede il weekend sarà un'impresa ardua anche per l'amato bene. A tarda sera torneranno probabilmente i soliti 'pungenti'.

Acquario perplesso

Sagittario: rami secchi. Venerdì in cui i nati del segno, a causa della dissonanza Terra-Fuoco, si scontreranno con la loro realtà amicale scoprendo inequivocabilmente chi gli è amico e chi meno.

Non esiteranno, giustamente, a tagliare i 'rami secchi' ovvero a terminare qualche amicizia che oramai ha fatto il suo tempo.

Capricorno: stacanovisti. I nati Capricorno risulteranno, con tutta probabilità, instancabili durante lo svolgimento delle mansioni lavorative e tale stacanovismo verrà apprezzato dai superiori.

Acquario: perplessi. L'amato bene potrebbe comportarsi in un modo che risulterà ambiguo agli occhi dei nativi che inizialmente decideranno di osservarli senza fiatare.

Già da metà pomeriggio potrebbero rendersi conto di aver preso un abbaglio.

Pesci: letargici. L'umore del venerdì potrebbe essere parecchio basso e, di conseguenza, non avranno granchè voglia né di uscire con gli amici né di vedersi col partner.