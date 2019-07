Nel fine settimana che va da sabato 3 a domenica 4 agosto, molti segni dello zodiaco saranno attratti dal riposo come il Cancro, dal relax come il Leone, dagli acquisti come l'Acquario. Una grande varietà di attività in cui però i sentimenti la faranno da padrone, dove ci sarà ancora qualche tensione all'interno della coppia come nel caso del Toro, oppure dell'eros come nel caso dei Gemelli e della Vergine.

A seguire, le previsioni segno per segno del weekend.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete qualche “sospiro di sollievo” sul fronte sentimentale, specialmente con il partner, ma questo non vi esimerà da qualche sprazzo di tensione ancora in corso. Domenica sarà una giornata decisamente più rilassante, potrete anche decidere di fare qualche gita fuori porta.

Toro: qualche dissidio con il partner ci sarà in serata, ma non sarà così forte da interrompere la vostra catena di progetti in corso che verrà esaudita nel fine settimana almeno in parte.

Buone prospettive economiche nel sabato.

Gemelli: tanto eros nel sabato, avventure nella domenica. Sarà un weekend decisamente più vivace ed entusiasmante di quelli precedenti, forse uno dei migliori che avrete questa estate. Date soltanto un occhio alla salute e a possibili implicazioni sulle vostre prestazioni lavorative.

Cancro: sarà un weekend di relax, forse di divertimento con qualche amico che saprà distrarvi.

A parte alcune faccende di stampo lavorativo da risolvere entro il sabato, la domenica sarà più distensiva anche sul piano sentimentale. Ottime le amicizie.

Leone: ancora un po' di lavoro vi terrà lontani dalle vacanze, ma tutto sommato non ci sarà niente di cui lamentarsi, con una domenica di relax assicurato e un sabato di uscite e follie notturne. Gli studenti saranno “baciati” da qualche marcia in più per quanto riguarderà la concentrazione.

Vergine: avrete acquisito più sicurezza in amore, il partner sta facendo del suo meglio. E' una di quelle settimane che sta andando alla grande e che si concluderà con un fine settimana erotico, con punte di sentimentalismo forse un po' troppo dolci, ma che sapranno mitigare anche l'atmosfera più pesante.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: inaspettatamente per voi, ci saranno dei compensi economici non indifferenti per il lavoro svolto.

Vi sentirete alquanto soddisfatti di questo, tanto che potreste organizzare qualche festa proprio basandosi su questo pretesto. Attenti a non spendere troppo.

Scorpione: sarete in procinto di evitare il lavoro, i colleghi ed ogni cosa che avrà a che fare con la sfera del vostro impiego. Ora più che mai avrete bisogno di stare con il partner, di affondare i piedi nella sabbia e godervi il sole cocente.

Sagittario: sarà un weekend di conoscenze, di incontri che potrebbero cambiare la vostra prospettiva d'insieme e di sogni a occhi aperti. La passione si presenterà alle vostre porte, e sicuramente non ci sarà spazio per nessuna incombenza lavorativa.

Capricorno: vi sforzerete di essere gentili, disponibili, ma in realtà quello che volete fare al momento sarà isolarvi per un po' a riflettere. Nessuna cattiveria la vostra, soltanto un bisogno che di tanto in tanto dovete sfogare. Domenica in famiglia.

Acquario: ancora qualche acquisto “residuo” nel sabato, qualcosa che mancava nel vostro guardaroba o in casa, e vi riterrete soddisfatti e contenti. Domenica però sarete più inclini a concentrarvi sull'amore, sugli affetti e sulle amicizie in generale.

Pesci: ritornerete su ciò che vi farà distrarre dalle faccende sentimentali non tanto rosee di questo periodo, ovvero sugli hobby, sulle amicizie e sul lavoro a livello soprattutto pratico. La stanchezza si farà sentire nel sabato sera, quindi meglio dedicarvi un po' al riposo se non volete perdervi qualche uscita.