Comincia una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. L'Oroscopo del 15 luglio vedrà lo Scorpione un po' titubante sul lavoro, con alcune situazioni da chiarire. Per i Pesci, invece, qualche polemica di troppo in amore che potrebbe anche compromettere le relazioni sentimentali già in essere.

Previsioni astrologiche del 15 luglio da Ariete a Vergine

Ariete: in questa giornata evitate le distrazioni sentimentali e lavorative e cercate di non dimenticare nulla.

Nonostante ciò, qualcosa rischierà di sfuggirvi dalla mente, in particolare alcune questioni di carattere personale.

Toro: per i nati sotto questo segno zodiacale ci sarà un bel quadro astrologico soprattutto per chi avrà intenzione di innamorarsi o di vivere delle sensazioni speciali.

Gemelli: quella di lunedì sarà una giornata in cui per i single i nuovi incontri varranno il doppio. Sul lavoro, invece, occhio a qualche piccolo problema economico o legato a questioni legali.

Cancro: a livello lavorativo le attività conteranno di più, ma il problema è che vi sentirete sempre sotto esame. Forse la causa non siete voi, ma chi è contro di voi.

Leone: sarete più affascinanti del solito. Fate attenzione però a non giocare troppo con i sentimenti degli altri perché potrebbe costarvi caro. Ad ogni modo, il fascino non vi mancherà affatto.

Vergine: in questa giornata dovrete organizzare un cambiamento. Le novità dovranno essere affrontate con atteggiamento positivo; siate più aperti alle innovazioni.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale ci sarà la necessità di fare il massimo per cercare di evitare un conflitto con l'ambiente circostante. Non tutti saranno contro di voi, ma sarà meglio pensare bene prima di agire.

Scorpione: lunedì vi converrà fare buon viso a cattivo gioco. Dovrete moderare e tenere sotto controllo un senso di insoddisfazione che state vivendo già da qualche giorno al lavoro.

Sagittario: in questa giornata cercate di non sottovalutare le nuove opportunità, anche perché agli inizi di agosto dovrebbe arrivare una buona notizia. Sarete chiamati a ricostruire tutto ciò che è andato perduto in passato.

Capricorno: la confusione regnerà sovrana e non di certo per colpa vostra. Mettete ordine nella vostra vita, in particolare nelle questioni sentimentali.

Acquario: prima di lasciare una situazione o un gruppo di lavoro, vi converrà pensarci bene.

Del resto, già da un po' di tempo state riflettendo su queste questioni.

Pesci: in amore ci saranno situazioni da rivedere che potrebbero essere state causate anche dal vostro atteggiamento un po' restio. Polemiche da sedare con la persona amata.