È giunto il nuovo mese, il settimo dell'anno. Cosa avranno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno del Sagittario per il periodo di luglio 2019? Ecco di seguito le previsioni astrologiche con lavoro, amore e salute, ma anche suggerimenti per affrontare bene il periodo in arrivo. Le ultime settimane sono state particolarmente agitate per i nati Sagittario. In particolare in campo sentimentale sono state vissute delle crisi che hanno causato diverse tensioni.

Soluzioni sono giunte nell'ultima settimana del mese, ma i problemi non sono stati del tutto superati. Nel lavoro, sono iniziate nuove collaborazioni che hanno fruttato positivamente al proprio operato. A livello di forma fisica, le stelle sono state dalla vostra parte, con Giove favorevole avete ho trovato delle soluzioni a problemi.

Nel mese di luglio, a livello salutare, vivete una fase di recupero. Le cure iniziate in questo periodo possono essere portate avanti con un buon successo.

Già a partire dalla fine della prima settimana del mese vi sentirete particolarmente forti e riuscirete anche ad anticipare questioni problematiche che potrebbero presentarsi. Se potete, approfittate di questo periodo per dedicarvi a dei momenti di relax, come una vacanza. In amore, sarà possibile fare nuovi incontri, le coppie potranno vivere dei bei momenti passionali. Nel lavoro, arriveranno delle occasioni, soprattutto nella parte centrale del periodo.

Leggiamo nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo che riguardano il settore professionale quello sentimentale dei nati Sagittario per il periodo di luglio 2019.

Oroscopo luglio: lavoro e amore del Sagittario

In amore, il cielo sarà favorevole, gli incontri saranno favoriti e sarà possibile fare anche conoscenze durature. Le emozioni saranno particolarmente forti nell'ultima settimana del periodo, il mese è ideale anche per fare progetti importanti come matrimoni o convivenze.

Le relazioni nate da tempo o da poco in questo periodo potranno rafforzarsi. Anche il mese di agosto sarà favorevole per quel che riguarda il settore sentimentale, potrete prendere delle decisioni di coppia importanti.

Per quel che riguarda il settore professionale, in questo mese sarà possibile iniziare delle trattative importanti che vi daranno dei buoni risultati. A partire dalla seconda parte del mese, con il Sole nel segno e Marte favorevole potrete mettervi in mostra e fare proposte che fino ad ora non avete avuto l'opportunità di avanzare.

Qualcuno in questo periodo potrebbe anche decidere di cambiare lavoro, iniziare delle nuove attività per poter vivere dei nuovi ritmi. Buon periodo anche per gli studenti, il superamento degli esami è favorito.