Il mese di luglio prosegue. Come andrà questo nuovo weekend per tutti i segni zodiacali? Scopriamolo, leggendo l'Oroscopo di sabato 13 e domenica 14 con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: Venere sarà dissonante in questo weekend, per questo motivo potreste vivere dei problemi a livello sentimentale. Domenica con la Luna che sarà favorevole, potrete ottenere soddisfazioni lavorative.

Toro: giornate di recupero a livello sentimentale, sarà possibile anche fare degli incontri interessanti. Nel lavoro è il caso che organizziate al meglio i vostri progetti per poter ottenere soddisfazioni nella seconda parte dell'anno.

Gemelli: ci sono delle questioni economiche da risolvere, nel lavoro non mancano dei dubbi. Domenica potrete vivere delle belle emozioni, buone passioni con il partner.

Cancro: weekend all'insegna delle polemiche, soprattutto in campo professionale. Per quel che riguarda il lato amoroso, potreste dover discutere di alcune situazioni in sospeso.

Leone: è un periodo di grande forza per i nati sotto questo particolare segno. In questo weekend le stelle sono dalla vostra parte e potrete godere di belle soddisfazioni sia in campo professionale che sentimentale. Cercate però di non stancarvi troppo.

Vergine: è un buon momento per organizzare i progetti che saranno importanti per i mesi futuri. In campo sentimentale dovrete recuperare alcune situazioni sottotono. Badate al lato economico.

Astri e stelle del fine settimana per i segni dello zodiaco

Bilancia: in queste giornate l'amore sarà sottotono, siate prudenti per le situazioni che dovrete affrontare. In campo lavorativo qualcuno desidera cambiare aria.

Scorpione: se ci sono delle questioni amorose che vi stanno a cuore, questo è il momento giusto per affrontarle. Nella giornata di domenica è possibile che facciate delle conoscenze intriganti.

Sagittario: in arrivo delle belle conferme a livello lavorativo, quella di sabato sarà una giornata particolarmente interessante. In campo amoroso, cercate di parlare chiaro con il partner, senza ricorrere a scappatoie.

Capricorno: nel lavoro sono in arrivo dei nuovi progetti, potete fare degli investimenti importanti che vi daranno soddisfazione. In campo sentimentale, state vivendo un momento di incertezza.

Acquario: in queste giornate potrebbero esserci dei momenti di calo sentimentale. In campo professionale, alcuni cambiamenti potrebbero darvi fastidio, ma evitate gesti azzardati.

Pesci: in questo momento dovrete guardare avanti, non pensate ai problemi legati al passato, solo così potrete gettare le basi per il vostro futuro.