Nella giornata di venerdì 16 agosto sul piano zodiacale troveremo ancora tanta passione per i Gemelli e un rialzo dell'umore dei nativi del segno del Cancro. Le coppie formate da un membro dei segni dell'Ariete e del Sagittario saranno favorite per quanto riguarda l'aspetto sentimentale. La Bilancia avrà del tempo libero e molte possibilità di divertirsi ed esprimersi, mentre l'Acquario e il Capricorno sentiranno la stanchezza della settimana.

A seguire, le previsioni astrologiche di venerdì 16 agosto.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: chiarimenti di coppia. Purtroppo o per fortuna avrete bisogno di un dialogo che riuscirà a ristabilire un equilibrio, mettendo ogni cosa al suo posto. L'intesa verrà da sé, basterà confrontarsi anche per un problema di poco conto.

Toro: determinati. Uscirete da questo involucro fatto di pessimismo e stress e darete il giusto peso ai vari progetti lavorativi in corso.

La grinta sarà il fulcro su cui poggeranno le vostre ambizioni ed aspettative.

Gemelli: sulla cresta dell'onda per quanto riguarda la situazione sia erotica che sentimentale, ma il lavoro vi sta dando qualche piccolo problema per il quale dovrete porre rimedio al più presto. L'ambito finanziario invece non sarà compromesso.

Cancro: sarà che vedrete la scritta “venerdì” capeggiare sul vostro calendario, ma il vostro umore sarà più leggero e i progetti personali vi appariranno più fattibili.

La vivacità di questi giorni sarà dovuta anche ad un riavvicinamento con il partner.

Leone: concentrati. Sarete assorbiti dal lavoro, dai vostri progetti e dalla conclusione di alcuni affari che prometteranno faville. Intensi anche i rapporti all'interno della cerchia dei colleghi, ottime le collaborazioni.

Vergine: preferirete la famiglia, le compagnie di vecchia data ed invece eviterete il partner e gli amici più distanti da voi sentimentalmente. Avrete modo di rilassarvi e di non pensare ai gineprai lavorativi, almeno per il momento.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: totale libertà. Esprimetevi come più vi piace in questa giornata, con i vostri amici oppure con il partner. Potreste avere delle piacevoli sorprese, accompagnate da tanta buona compagnia con cui fare follie indimenticabili.

Scorpione: lavoro in netto rialzo. Avrete dei nuovi progetti da prendere in mano e dei vecchi da sfruttare nuovamente rielaborandoli. Gli impegni però potrebbero portarvi a non considerare alcuni aspetti fondamentali del vostro rapporto con il partner.

Sagittario: la complicità con il partner accrescerà sempre di più, tanto che vi allontanerete progressivamente dalla famiglia di origine. Anche la salute ne trarrà giovamento e complessivamente vi potete ritenere molto soddisfatti.

Capricorno: ancora sottotono a causa dello stress e della stanchezza, ma sarete in grado di fare qualcosa che sarà di notevole aiuto ai colleghi. Qualche sorpresa dal partner non mancherà, ma ristabilite al più presto un equilibrio.

Acquario: vi sentirete un po' stanchi mentalmente, per cui avrete bisogno di fare qualche pausa per tirare le somme della settimana. Qualche tensione con il partner però dovrà essere assolutamente appianata.

Pesci: ritornerete carichi sul posto di lavoro, probabilmente con la voglia cocente di rivalsa e di dimostrare qualcosa. Ponetevi degli obiettivi concreti e la giornata di venerdì sarà una delle migliori della settimana.