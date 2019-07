Ultima domenica del mese di luglio 2019 che prende il via. Mentre sta per partire un nuovo mese per i segni, leggiamo le previsioni l'Oroscopo del 28 luglio 2019. In questa fase vedremo l'Ariete che trascorrerà un momento di particolare stanchezza, soltanto nella seconda parte del giorno arriverà una ripresa. Situazione simile anche per la Vergine, in particolare ci sarà un calo nel lavoro. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo per tutti i segni e con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Ariete: la giornata partirà in modo stancante. Evitate imposizioni in una storia d'amore. Nel pomeriggio arriva un recupero ed un miglioramento, non mancheranno gli eventi piacevole in serata.

Toro: la giornata sarà positiva al mattino, per questo cercate di chiudere ciò che vi interessa non oltre la prima parte della giornata. Nel pomeriggio fase di calo, non mancheranno stanchezza e qualche imprevisto in amore.

Gemelli: in questo momento c'è da fare attenzione alla questioni economiche, cercate di controllare maggiormente le spese. Bene per i sentimenti, soprattutto se è nata da poco una nuova storia.

Cancro: in questa fase siete fin troppo istintivi, cercate di controllarvi. A livello lavorativo è richiesta maggiore pazienza, ed in amore c'è necessità di evitare la gelosia per non andare incontro a qualche disguido.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale non mancano le nuove opportunità, Giove vi dà una maggiore forza e più voglia di fare, sfruttate al massimo quest'occasione. A livello sentimentale situazione che migliora.

Vergine: in questo momento vi sentite stanchi a causa dei tanti impegni, se potete concedetevi una pausa dalle attività. Buone le prospettive nel lavoro, gratifiche in arrivo.

Previsioni e oroscopo 28 luglio: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in questa giornata apritevi alle novità ed alle emozioni, soprattutto in amore.

Non date retta ad alcune questioni poco chiare, potreste rimanere delusi.

Scorpione: la giornata sarà interessante per voi, in particolare al mattino nel lavoro. Ci vorrà cautela soltanto nel pomeriggio. Non si chiuderanno grandi affari ed alcune storie d'amore saranno da verificare.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale che vogliono effettuare un cambiamento, meglio non aspettare troppo.

In amore evitate le polemiche, anche se la serata porterà emozioni positive.

Capricorno: in questa fase sentite di essere stanchi e delusi di alcune situazioni, ma recupererete in fretta. Non mancheranno le discussioni con una persona che ha tradito la vostra fiducia.

Acquario: a livello fisico c'è poca energia. La tensione svanirà durante la giornata di domani. Nei sentimenti mettete in campo la vostra dolcezza e vedrete che la situazione andrà migliorando.

Pesci: giornata che vi vede più affascinanti, quindi, se siete soli, datevi da fare. Positivo l'andamento in ambito lavorativo, non mancano le nuove proposte e gli accordi sono in arrivo.