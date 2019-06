Una nuova giornata è in arrivo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche di martedì 2 luglio 2019 con le stelle riguardanti il settore sentimentale, quello lavorativo e salutare dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: nella giornata del 2 luglio potreste sentirvi sottotono soprattutto in campo professionale. Cercate di non fare troppe cose perché potreste avvertire molta stanchezza, soprattutto in serata.

Toro: è un buon momento per quel che riguarda il settore lavorativo, è possibile che presto arrivino delle conferme che attendete da tempo.

Pubblicità

Pubblicità

Momento di ripresa in campo sentimentale.

Gemelli: in campo sentimentale, se desiderate portare avanti la vostra relazione, dovrete comprendere come comportarvi. Le coppie che stanno insieme da tempo sono particolarmente favorite in questa giornata. Non mancheranno belle emozioni.

Cancro: presto Venere entrerà nel segno e le stelle saranno favorevoli per quel che riguarda il settore sentimentale. I single che desiderano trovare l'anima gemella potranno fare degli incontri importanti.

Pubblicità

Favorite anche nuove collaborazioni a livello lavorativo.

Leone: nel lavoro, se desiderate portare avanti un nuovo progetto, questo è il momento giusto per farlo. Cercate di gestire al meglio le diverse situazioni, non fidatevi troppo presto delle persone.

Vergine: momento di recupero per i sentimenti, Venere inizierà un transito favorevole e potrete così risolvere le questioni difficili che portate avanti da tempo.

Oroscopo del giorno martedì 2 luglio per tutti i segni zodiacali

Bilancia: momento di tensione in campo sentimentale, se una relazione è in crisi da tempo è possibile che decidiate di porre fine alla vostra storia. Cercate di riflettere bene prima di fare dei passi dai quali è difficile tornare indietro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Scorpione: giornata interessante per i nati sotto questo particolare segno. L'intero mese di luglio sarà favorevole per voi per quel che riguarda il lato emozionale.

Sagittario: le ultime settimane sono state difficili in campo sentimentale, in questa giornata potrete tirare le somme per comprendere quale strada intraprendere.

Capricorno: non è un buon momento per i sentimenti, in primo piano c'è il settore professionale. In questa giornata dovrete risolvere delle questioni rimaste in sospeso.

Acquario: cercate di mantenere la calma, soprattutto in campo professionale. Nella giornata di martedì 2 luglio potreste sentirvi particolarmente nervosi.

Pesci: buon momento per i sentimenti, è possibile che qualcuno possa conoscere una persona interessante per poter vivere dei bei momenti. Impegnatevi di più in campo professionale.