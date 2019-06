Nuovo mese della stagione estiva in arrivo. Leggiamo le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno del Leone per il periodo compreso tra il 1° ed il 31 luglio 2019. Di seguito, le stelle con lavoro, salute e amore, ma anche consigli per affrontare nel migliore dei modi le giornate in arrivo. Nel mese precedente avete vissuto un buon momento di recupero, soprattutto per quel che ha riguardato il livello salutare: non è mancata energia e vitalità per affrontare le diverse situazioni.

In amore, le relazioni in crisi hanno potuto sistemare le proprie divergenze ed è stato anche possibile fare delle nuove conoscenze. In campo professionale, ci sono stati degli sblocchi, soprattutto a livello finanziario.

Nel mese di luglio, migliora ancora di più il lato salutare, soprattutto nella seconda parte del mese vi sentirete molto in forma. Con l'ingresso del Sole a partire dalla seconda settimana del mese, sarete particolarmente pronti per affrontare anche delle sfide importanti. In campo sentimentale vedrete dei cambiamenti e farete vostre delle nuove prospettive, non mancheranno belle emozioni per l'intero periodo.

Nel lavoro, ci saranno delle buone occasioni da non perdere e sarà possibile portare avanti dei buoni progetti ottenendo ottimi risultati. Leggiamo ora le previsioni astrologiche dettagliate che riguardano il lato professionale quello sentimentale dei nati Leone per il mese di luglio.

Oroscopo luglio: amore e lavoro del Leone

In campo lavorativo, con Marte che inizia un transito importante, vi sentirete pronti a fare dei passi avanti, soprattutto nell'ultima settimana del mese.

Gli accordi iniziati precedentemente avranno un esito positivo e vi sentirete particolarmente creativi. È possibile che ci siano degli scontri, ma le vostre idee avranno delle buone probabilità di rivalsa. Anche quello di agosto sarà un mese importante, con anche Venere dalla vostra parte.

Per quel che riguarda il lato sentimentale, in questo mese i sentimenti saranno protagonisti e sarete pronti anche ad iniziare dei nuovi progetti. Non mancherà passionalità in questo periodo, favoriti matrimoni e convivenze.

Le coppie che stanno insieme da tempo potranno vivere dei momenti emozionanti, favoriti anche dalla possibilità di una vacanza, considerata la stagione. Sarà possibile inoltre fare nuovi incontri, non sottovalutate le conoscenze che potranno essere approfondite nel mese di agosto. Il terzo mese della stagione estiva, proseguirà ad essere interessante per quel che riguarda il lato sentimentale e sarà possibile programmare ancora una volta qualcosa di importante.