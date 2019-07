L'Oroscopo di domenica 28 luglio svela che i nativi dei Gemelli sono in stato leggermente confusionale, mentre le persone del Leone potrebbero perdere qualcosa d'importante. Di seguito, le previsioni degli astri della giornata di questa ultima domenica di luglio per i 12 segni zodiacali.

L’Oroscopo di oggi da Ariete a Vergine

Ariete – Domenica potrebbe essere la giornata giusta per sentire una passione molto forte.

È un periodo di forza e revisione nel campo lavorativo. Per alcuni è un periodo movimentato e "a singhiozzo", finisce una collaborazione e si riparte con qualcos'altro.

Toro – Questa dovrebbe essere una domenica di tranquillità. Chi ha un progetto da portare avanti, non deve fermarsi ora. Anche se avete molta energia, dovete affrontare una forte tensione interna.

Gemelli – È un periodo di confusione.

Ci sono stati problemi e situazioni sbagliate. Questa è una giornata all'insegna di discussioni e polemiche. Siete attratti da persone problematiche che vi creano disagi, ma tutto sommato le ritenete interessanti.

Cancro – Dopo tanta confusione c'è un recupero. Negli ultimi tempi vi siete sentiti sempre senza energia e deboli. Non riuscite a svolgere alcuni compiti giornalieri. Dovete prendervi uno spazio vostro ed evitare le complicazioni.

È il momento di scegliere la strada che vi piace e lasciare ciò che non va più bene.

Leone – Nei giorni scorsi avete dovuto far valere le vostre idee e i vostri diritti in modo alterato. In questa giornata di domenica potreste perdere qualcosa anche in campo sentimentale. Trasferire nel privato i problemi di lavoro può creare disagi con il partner.

Vergine – In amore siete persone romantiche e passionali, anche se talvolta non si nota.

Spesso cercate persone fantasiose e disordinate come voi. Si consiglia, però, di non trovare un partner troppo frivolo. È arrivato il momento per voi di costruire qualcosa di molto importante.

Previsioni di domenica 28 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Se negli ultimi tempi c'è stata una crisi, adesso dovete cercare di superarla. Magari c'è un ex che ancora non ha capito la situazione, perciò sta a voi risolvere il problema.

Anche se ci sono stati problemi di lavoro o familiari, questa è una domenica di recupero.

Scorpione – Se state vivendo una storia complicata, cercate di sanarla. Molti di voi amano le situazioni complesse. Se una persona cade subito ai vostri piedi, non vi interessa più di tanto. Amate invece le persone che vi tengono testa. Nelle coppie di lunga durata è bene affrontare subito qualche argomento spinoso.

Sagittario – Oggi è una giornata di riferimento per molti di voi. Da lunedì sarà una settimana interessante per le compravendite. Alcuni di voi cercano soldi per finanziare un progetto o per recuperare alle troppe uscite degli ultimi tempi. Questa domenica, si consiglia di stare con le persone che vi fanno sentire a proprio agio.

Capricorno – Domenica interessante anche per coloro che hanno subito una crisi d'amore. Alcuni pensano a un ritorno di fiamma o a ricucire uno strappo. Se ciò non è possibile, meglio chiudere definitivamente.

Acquario – In questi giorni c'è una forte tensione che vi coinvolge. Questo può creare momenti di difficoltà. Vorreste cambiare vita, ma tante cose ve lo vietano. Meglio rimandare tutto all'autunno, magari le idee saranno più chiare. Cercate di non fare scelte sbagliate.

Pesci – Per coloro che hanno una relazione che non va, sarà una domenica un po' polemica. È un periodo nel quale dovete curare di più l’aspetto fisico. Le articolazioni sono delicate, dovete camminare di più e fare una buona alimentazione. Dalla prossima settimana tornerà più ottimismo e voglia di fare e soprattutto potete liberarvi di un peso.