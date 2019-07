L'Oroscopo dell'amore di coppia della settimana fra lunedì 29 luglio e domenica 4 agosto si apre con la presenza di una Luna razionale in Gemelli, che rende l'affettività più obiettiva e distaccata anche per Ariete, Leone, Acquario e Bilancia. Le sensazioni di coppia però non accettano in pieno il razionale mondo dei pensieri e un istinto più sensuale, marcato dall'entrata di Venere in Leone, primeggia nelle previsioni astrali segno per segno.

Influssi venusiani nell'oroscopo dell'amore

Ariete: una Luna piuttosto razionale posizionata nel cielo astrologico dei Gemelli, tenderà a rendere più obiettivi i sentimenti, facendovi teorizzare le sensazioni di coppia. Alla fine riscontrerete che questo vostro modo di amare è dettato dalla paura di restare sopraffatti da emozioni troppo forti.

Toro: giovedì e venerdì in particolare saranno giornate veramente romantiche per voi Toro e il sogno sarà assicurato da una congiunzione Luna-Venere molto appassionata.

Via libera all'approfondimento dei legami di coppia, quindi e all'affettuosità reciproca.

Gemelli: la vostra settimana inizierà in modo molto sensibile grazie a Luna posizionata nel vostro cielo. Sarete più obiettivi in amore, valutando le sensazioni amorose con maggiore spirito critico. Per tutta la settimana potrete contare sulla posizione favorevole di Venere in Leone, che spingerà il vostro amore alle stelle.

Cancro: a metà settimana la Luna entrerà nel vostro cielo e anche se sentirete la mancanza di Venere trasferitasi in Leone non disperate, riuscirete a esprimere le vostre buone sensazioni in coppia e lo farete con facilità, puntando sul transito favorevole di Mercurio nel vostro cielo.

Leone: nella giornata di giovedì Venere entrerà nella vostra casa astrologica e approfondirà l'amore in modo molto sensuale, grazie anche alla presenza di una Luna ammaliatrice.

Desidererete stare da soli con il partner, allora che ne dite di organizzare una cena romantica?

Vergine: a metà settimana potrete aprirvi a un chiarimento con il partner, esternando le vostre sensazioni che saranno il frutto di un lavoro interiore approfondito che ha coinvolto mente e cuore. Poi domenica la Luna entrerà nella vostra casa astrologica e sarete sensibili ed energici.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a inizio settimana, tenderete a teorizzare i sentimenti di coppia, proprio perché influenzati da una Luna in Gemelli che vi spingerà a ragionare con il cervello piuttosto che seguire una scia molto emotiva dettata dal cuore.

Il vostro amore di coppia diverrà molto intenso e passionale, grazie all'astro venusiano in posizione di sestile rispetto al vostro cielo.

Scorpione: in questa settimana Venere assumerà una posizione di quadratura che in sinergia con Urano, potrebbe innescare delle vere e proprie battaglie amorose. Sarete alla ricerca di nuovi stimoli e di emozioni forti, quindi la relazione sarà messa alla prova dal vostro atteggiamento fuori dagli schemi.

Sagittario: i transiti planetari vi esorteranno a concretizzare la vostra storia e a legalizzare la relazione con legami stabili. Un nuovo ottimismo e una maggiore consapevolezza vi riempiono il cuore di gioia, tutta da riversare nella coppia per progredire.

Capricorno: Venere non sarà più in opposizione da metà settimana e potrete rilassarvi di più, vincendo le vostre incertezze sentimentali e aprendovi con maggiore slancio emotivo in coppia. Solo Luna in opposizione nella giornata di giovedì potrebbe rendervi un tantino insofferenti, ma riuscirete a vincere questa sensazione poiché guidati dall'amore.

Acquario: questa settimana potrebbe essere il trampolino di lancio delle vostre sensazioni amorose, ma dovrete evitare di razionalizzare l'amore, aprendovi alle emozioni e facendolo in maniera più coinvolgente. Cercate di smorzare gli effetti troppo bizzarri di una Luna leonina, in opposizione nella giornata di giovedì.

Pesci: attenzione ad alcune insoddisfazioni che potrebbero lambirvi, spingendovi a farvi un'idea sbagliata del partner e a prendere poi delle decisioni troppo affrettate. Giove in quadratura non è in una posizione eclatante, ma potrete contare su una Luna romantica favorevole nella giornata di martedì.