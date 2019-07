L'Oroscopo di domani lunedì 29 luglio si preannuncia positivo sotto l'aspetto lavorativo per i nati sotto il segno del Leone, mentre i Gemelli saranno in recupero. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: giornata tranquilla, vissuta alla ricerca della spensieratezza e del divertimento. Al momento avete bisogno di maggiori conferme e di fare chiarezza su alcuni aspetti della vostra vita.

Sul lavoro potrebbero esserci delle opportunità che vi faranno ottenere di più in ambito economico.

Toro: gli astri vi vedono molto positivi e con tanta voglia di fare. Ormai da parecchi mesi state apportando delle modifiche alla vostra vita. Qualcuno potrebbe mettere in discussione anche la propria relazione sentimentale, che negli ultimi tempi sembra non andare per il meglio

Gemelli: giornata molto interessante quella di domani 29 luglio.

Sarete assoluti protagonisti della vostra vita e molte persone a voi care prenderanno esempio da voi. Finalmente riuscirete a superare un brutto momento attraversato nell'ultima settimana

Cancro: nell'ultimo periodo avete vissuto un po' di agitazione, ma per fortuna da domani le cose andranno meglio. Chi sta vivendo da tempo una storia d'amore importante potrà concentrarsi sul futuro di coppia e intraprendere nuovi progetti.

Non trascurate il lavoro.

Leone: non sono mancate le difficoltà che vi hanno messo in crisi, ma finalmente in queste giornate potrete riuscire a parlare in maniera più positiva dell vostro futuro lavorativo. Solitamente basta poco per scoraggiarvi, ma grazie ai vostri familiari riuscirete ad essere maggiormente forti.

Vergine: l'oroscopo di domani 29 luglio vi vedrà sotto un aspetto astrologico positivo. Per voi sarà più facile realizzare i vostri desideri, anche se ultimamente siete stati protagonisti di molteplici cambiamenti.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Avete bisogno di sentirvi liberi, anche nelle relazioni sentimentali. Se qualcuno tende a limitarvi troppo, cercate subito di allontanarlo. Siete delle persone molto fedeli, ma avete comunque bisogno dei vostri spazi e per questo pretendete assoluta fiducia. Sul lavoro sarà richiesta maggiore concentrazione.

Scorpione: per i nati sotto il vostro segno zodiacale sarà più semplice realizzare i desideri.

State guardando il futuro in maniera più costruttiva e questo vi permette di essere più efficienti. Attenzione però a Giove, che potrà portarvi qualche problema. Dovrete dunque essere molto cauti.

Sagittario: avete puntato molto sulla vostra vita sentimentale e se qualcosa non va, è bene che ne parliate subito. Dovrete comunque dare precedenza al lavoro e allo studio nella giornata di domani 29 luglio.

Qualcuno potrebbe avere delle questioni irrisolte che fanno stare in ansia. La stanchezza potrebbe farsi sentire.

Capricorno: siete delle persone molto calme e pacate, ma se qualcuno vi stuzzica troppo, potreste reagire anche in malo modo. Queste saranno per voi giornate molto interessanti e costruttive. Avete però bisogno di fissare dei punti di riferimento su cui concentrarvi.

Acquario: la sintonia con il partner sembra al momento non essere delle migliori, ma presto potrete recuperare. Chi è ancora single sta cercando la tua anima gemella, ma prestate attenzione a non essere troppo frettolosi. Ponderate bene ogni decisione, soprattutto quelle che riguardano l'ambito professionale. Non trascurate la famiglia.

Pesci: le stelle favoriscono il vostro segno zodiacale, ma dovrete comunque impegnarvi se volete ottenere i risultati sperati. Sul lavoro potrebbero arrivare proposte interessanti domani 29 luglio, ma fate bene attenzione ai pro e ai contro. Se li rapporto con il partner non è dei migliori, valutate bene il da farsi.