L'Oroscopo del 27 luglio annuncia che le persone del Toro potrebbero subire un piccolo calo fisico, mentre i nativi dell’Acquario devono capire che cosa vogliono dalla vita. Di seguito, le previsioni astrali della giornata d'inizio weekend per i 12 segni zodiacali.

L'oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – In questa giornata c'è molta stanchezza e diversi dubbi, magari avete dei ripensamenti.

State in contatto con troppe persone che criticano tutto ciò che fate, anche perché amate fare scelte estreme. In amore evitate di prendere decisioni troppo avventate.

Toro – La buona notizia è che potete finalmente ufficializzare il vostro amore, e chi non lo ha potrebbe trovarlo. Ci sarà un piccolo calo fisico ma niente di preoccupante. Non strafate con gli impegni di lavoro e ritagliatevi un po’ di relax.

Gemelli – Avete avuto una settimana pesante, questo sabato riuscirete a recuperare qualcosa. Avete ancora qualche problema che riguarda il lavoro, e molte cose sono ancora sospese. Alcuni hanno chiamato un esperto per trovare delle soluzioni. In amore, i cuori solitari devono reagire.

Cancro – In questa giornata siete invitati a essere cauti, soprattutto in amore. C'è stato qualche ripensamento e se la storia è arrivata alla fine sarà difficile recuperarla.

Se un amore resta vivo, nonostante i vari ostacoli, si può tentare di riaccendere la fiamma. Sabato sarà importante anche per sistemare alcune controversie aperte nel lavoro.

Leone – Il vostro è un segno che non ama i compromessi, sicuramente è comprensivo e non colpisce alle spalle. Alcuni progetti ritardano e altri sono difficili da portare avanti. In amore ci sono un po’ di ombre, cercate di fare chiarezza e di riportare la luce nel vostro rapporto.

Vergine – Coloro che hanno un contratto in sospeso o vogliono una conferma, in questo periodo saranno accontentati. Questa giornata sarà ottima, potrete incontrare una persona che v'interessa. Non isolatevi, sfruttate gli incontri per avere qualche disponibilità in più, sia in amore che sul lavoro.

Previsioni di sabato 27 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Giornata favorevole per gli amori solidi, che possono già pensare al matrimonio o a creare una nuova vita.

Alcuni vorrebbero un lavoro in comune con il partner. Negli ultimi giorni questa complicità, però, è venuta a mancare. Nel lavoro ci sono tanti disagi e tanti cambiamenti che si rischia di riversare tutto nell'amore.

Scorpione – Periodo complicato per i sentimenti ma solo per coloro che hanno avuto gravi problemi in passato. Le storie nuove vanno alla grande. Di solito amate conoscere il passato di una persona ma tendete a nascondere il vostro.

I single che devono incontrare una persona particolare devono aprire il cuore in libertà. Sarà una giornata confidenziale.

Sagittario – Vivete un momento di grande energia e di grande curiosità su tutto ciò che vi circonda. Molti vorrebbero sapere alcune situazioni lavorative, come finiranno. Vi piacciono i cambiamenti ma nello stesso tempo siete in ansia per alcune risposte che attendete da molto. L'attesa vi stressa.

Capricorno – Le ultime settimane di lavoro non sono state positive. Avete vissuto una crisi nei confronti di una persona a cui non avete potuto dedicare tempo, oppure c'è stato un problema nel portare avanti una storia. Spesso la colpa va divisa a metà. Dovete recuperare fiducia in voi stessi.

Acquario – Il vostro è un carattere di trasformazione, passate da una grande apertura a una totale chiusura. In amore, per le coppie scoppiate, le critiche non mancheranno e nasceranno delle polemiche. I single, invece, hanno paura di essere felici in amore, per tale motivo non si concedono completamente. Cercate di capire che cosa volete dalla vita.

Pesci – Giornata importante, improvvisamente tutto si sblocca e avrete qualcosa in più. Alcuni contratti restano così come sono, senza nessuna variazione. Vale lo stesso anche per il settore economico. Abbandonate quel musone e sorridete all'amore.