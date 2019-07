L'estate prosegue, anche il mese di luglio è arrivato. Cosa avranno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno dell'Acquario? Leggiamo, di seguito, le previsioni astrologiche con lavoro, amore e salute per il periodo compreso tra l'uno ed il 31 luglio 2019. Di seguito anche suggerimenti per affrontare il periodo estivo in arrivo. Le settimane precedenti non sono state particolarmente tranquille per i nati sotto il segno dell'Acquario. In campo salutare, non ci sono stati dei grandi recuperi, se non nell'ultima settimana del mese.

In amore, è stato possibile lasciarsi il passato alle spalle e iniziare delle nuove conoscenze, anche se con qualche incertezza. Nel lavoro, ci sono stati dei buoni accordi che hanno favorito i vostri progetti ed il vostro successo.

Nel mese di luglio, a livello salutare vi sentirete sottotono, non mancheranno dei momenti stressanti ma anche di agitazione, che potranno risentirsi anche a livello psicofisico. Ci saranno delle giornate particolarmente nervose soprattutto nell'ultima settimana del mese.

A livello sentimentale potrebbero esserci dei problemi e delle agitazioni complesse da gestire. In campo lavorativo, cercate di tenere sotto controllo le diverse situazioni, soprattutto il settore finanziario. Leggiamo nel dettaglio le previsioni che riguardano il lato sentimentale e quello professionale dei nati Acquario.

Oroscopo luglio 2019: lavoro e amore per l'Acquario

Il campo sentimentale sarà posto in secondo piano a causa di questioni riguardanti il lato economico e quello lavorativo.

Potrebbero nascere delle polemiche, in particolare nella parte centrale del periodo, quando la luna attraverserà il vostro segno. In questo mese, le coppie che stanno insieme da tempo potranno portare avanti i propri progetti, ma dovranno prestare attenzione a delle complicazioni che possono essere inevitabili. Nel mese di agosto, le coppie che fino ad ora hanno superato i momenti difficili, saranno ancora una volta messi alla prova.

Per quel che riguarda il lato professionale, in questo mese siete alla ricerca di un nuovo equilibrio, non riuscite a comprendere quale direzione seguire.

Non mancheranno dubbi che neanche i vostri collaboratori potranno risolvere per voi. Se pensate di fare un investimento, riflettete bene sulla situazione perché potreste non rientrare con le spese. Nel prossimo mese, quello di agosto, mancheranno ancora delle soluzioni. Potrete però dedicarvi maggiormente al relax, per calmare almeno un po' i nervi. Particolarmente complessa sarà la prima settimana, quando però vivrete un buon recupero a livello salutare.