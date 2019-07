il mese di luglio si appresta grandi passi a concludersi per lasciare spazio ad agosto. In questa giornata del 30 luglio 2019 vedremo i nati sotto il segno dei Pesci in pensiero nelle questioni amorose, mentre per il Cancro energie da usare bene nel lavoro.

Ariete: tentate di chiudere ogni cosa entro il primo pomeriggio. La seconda parte della giornata vedrà alcuni momenti di insofferenza in amore, per questo motivo siate più disponibili.

Alcune questioni di carattere lavorativo saranno da rivedere.

Toro: la mattinata sarà conflittuale per i nati sotto questo segno zodiacale, andrà meglio nel pomeriggio. Nei sentimenti potrete recuperare, attenzione solo ad alcuni abitudini che stanno rovinando il vostro rapporto.

Gemelli: ci sarà maggiore energia, ma non per questo potrete strafare con gli impegni e il lavoro. Ritagliatevi maggiore spazio per il relax.

Cancro: in questo momento c'è voglia di essere protagonisti in amore, vorreste risolvere tutti i vostri problemi. A livello lavorativo usate bene tutte le vostre energie, non trascurate troppo il vostro fisico.

Leone: giornata rilassante per le coppie di vecchia data. Non è un buon momento per le storie che iniziano in questo periodo, cercate di prestare maggiore attenzione nell'ambito lavorativo per poter proseguire con i vostri progetti senza distrazioni.

Vergine: ottima la forma fisica, avrete modo di recuperare tutte le energie spese in passato. Nel lavoro risultati importanti ma non solo, anche nello studio otterrete buoni risultati.

Previsioni e oroscopo 30 luglio 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale sono in arrivo nuovi incontri, accettate un invito. In amore rapporti favoriti, ma anche nel lavoro i nuovi progetti vanno avanti bene.

Scorpione: la giornata di oggi 30 luglio sarà conflittuale e confusa, cercate di curare meglio il fisico ed evitare gli sforzi eccessivi. Entro il prossimo weekend arriverà una bella notizia.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale mattinata interessante. A livello lavorativo momento positivo, siete ottimisti e avete voglia di farvi valere.

Capricorno: sul lavoro la vostra ambizione sarà premiata, ma evitate azioni impulsive che potrebbero far crollare qualche rapporto.

Bene l'amore.

Acquario: regalatevi maggiori momenti di relax. Ci sono alcune questioni di carattere personale che vi preoccupano, ma le belle notizie sono in arrivo, per questo motivo non preoccupatevi troppo.

Pesci: alcuni nati sotto questo segno hanno voglia di sentirsi compresi dalla persona amata. Abbiate pazienza e allontanate le preoccupazioni eccessive che non vi fanno vivere come vorreste.