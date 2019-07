Il mese di agosto è ormai alle porte, vediamo quali piani hanno in serbo gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Cancro. Per quanto riguarda l’amore, continuerà l’ondata di positività e romanticismo iniziata già a luglio. Sul lavoro, l’opposizione di Saturno potrebbe creare delle difficoltà, tuttavia potrete fare affidamento sul favore di Urano. Ci sarà un risveglio dal punto di vista psicofisico, sarà comunque meglio non strafare ed evitare di sottoporre il fisico a stress eccessivi. Ecco di seguito l’Oroscopo completo del mese di agosto 2019 per il segno del Cancro, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Cancro, agosto 2019

Amore: quello di agosto si rivelerà un mese positivo per la sfera sentimentale, gli astri sono in aspetto favorevole già dal mese di luglio. Il Cancro potrà dunque vivere con maggior serenità i propri sentimenti, anche se dovrà scontrarsi con Saturno, in posizione dissonante, che lo porterà a concentrarsi più sulle questioni di tipo lavorativo, creando momenti di stress e agitazione.

Dunque non mancheranno gli alti e bassi, potreste subire dei ritardi se state organizzando un evento importante, come un matrimonio, ma tutto andrà per il verso giusto. I single alla ricerca dell’anima gemella o semplicemente di una compagnia interessante, potrebbero fare nuovi incontri.

Lavoro: come anticipato, anche durante il mese di agosto 2019 il Cancro di scontrerà con l’opposizione di Saturno, che lo influenzerà soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo, tuttavia il segno potrà fare affidamento sul favore di Urano.

A beneficiare degli influssi del pianeta saranno soprattutto i nati alla fine del mese di giugno. La prima metà del mese dunque riserverà dei momenti sottotono, ma dal 19 agosto inizia una fase di recupero. Chi gestisce un’attività in proprio o vuole aprirne una, potrà sbloccare un accordo vantaggioso e magari concludere l’affare. Coloro i quali desiderano fare una proposta o candidarsi per una posizione lavorativa, faranno bene a muoversi entro la fine del mese.

I giovani saranno favoriti, qualcuno potrebbe iniziare un cambiamento inaspettato, magari un trasferimento, anche all’estero. Dall’altra qualcuno potrebbe doversi accontentare e, per adesso, fare qualcosa di diverso da quello che vorrebbe.

Salute: il mese di agosto sarà positivo per quanto riguarda il fisico e la salute. Anche chi nei mesi precedenti ha risentito di malesseri e fastidi psicofisici, recupererà le energie.

Tuttavia sarà bene fare attenzione a non somatizzare alcune situazioni personali e cercare il meno possibile di lasciarsi sopraffare dalle emozioni e dalla stanchezza. Particolarmente faticose per il Cancro si riveleranno le giornate dal 14 al 18 agosto.