Tra meno di qualche giorno daremo il benvenuto al mese di agosto, vediamo cosa prevedono le stelle per i nati sotto il segno del Leone. Sarà un periodo vantaggioso per i sentimenti, chi è in coppia potrebbe iniziare a parlare di progetti importanti per il futuro, come il matrimonio, mentre i single avranno l’opportunità di fare incontri interessanti. Anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo sarà un momento positivo, in cui si potranno ottenere belle soddisfazioni; qualcuno potrebbe dover sacrificare un po’ le proprie vacanze, per favorire la conclusione di un affare importante.

Al contrario un occhio di riguardo sarà da dedicare alla salute e alla forma fisica, qualcuno potrebbe risentire di lievi malesseri, meglio evitare gli sforzi. Ecco di seguito l’Oroscopo completo del mese di agosto 2019 per il segno del Leone, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Leone, agosto 2019

Amore: gli astri tornano a sorridere al Leone durante il mese di agosto 2019, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Il nuovo mese sarà caratterizzato da un forte desiderio di rinnovamento e sensualità, all’interno dei rapporti di coppia si potranno vivere forti emozioni e qualcuno potrebbe anche iniziare a fare progetti per il futuro, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio. Anche per i single il mese di agosto riserverà delle belle novità; gli incontri e le conoscenze che nasceranno in questo periodo dell’anno si riveleranno molto importanti per il futuro: l’anima gemella sarà dietro l’angolo.

Invece le relazioni nate durante i primi due mesi estivi diventeranno sempre più importanti nel corso di agosto e qualcuno potrebbe desiderare di più: si potrebbe già parlare di convivenza. Chi da tempo desidera confessare i propri sentimenti alla persona amata potrà farlo durante la prima metà del mese; insomma sarà un momento veramente interessante, gli astri saranno dalla vostra parte, cercate di sfruttare al meglio questo vantaggioso quadro astrale.

Lavoro: Marte, Venere, Giove e il Sole in aspetto positivo daranno una marcia in più al Leone durante il mese di agosto, soprattutto per quanto riguarda gli affari e le questioni di tipo lavorativo. Qualcuno potrebbe essere costretto a rinunciare alle proprie vacanze in favore di un progetto inaspettato, destinato però a regalare belle soddisfazioni. Particolarmente vantaggiose si riveleranno le giornate del 12,13 e del 19 agosto, quando qualcuno potrebbe ricevere una proposta o firmare un importante accordo.

Durante le prime giornate del mese, almeno fino al 7 agosto, chi lavora nel settore del turismo o comunque a contatto con le persone sarà favorito; qualcuno potrebbe anche incrementare le proprie entrate.

Salute: durante le prime giornate del mese, almeno fino al 7 agosto, la presenza di Marte nel segno potrebbe creare un po' di sottotono: calo di energie, nervosismo, mal umore o disturbi allo stomaco.

Più vantaggiosa per quanto riguarda il fisico si rivelerà invece la seconda metà del mese; in questo periodo saranno favoriti gli inizi di trattamenti e cure specifiche. Il consiglio comunque è quello di salvaguardare la vostra forma fisica, evitando di sottoporvi a sforzi eccessivi.