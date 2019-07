L'Oroscopo del 31 luglio rivela che cosa riservano gli astri per ciascun segno zodiacale. Le persone della Vergine sono in stato confusionale, mentre quelle dell'Acquario devono essere prudenti in campo economico. Ecco le previsioni astrologiche per questo mercoledì.

Oroscopo quotidiano da Ariete a Vergine

Ariete – Periodo importante per rimettersi in gioco. Siete forti e decisi. Anche se ricevete dei colpi bassi, ammettete di aver perso.

Questo mercoledì è la migliore giornata per parlare di sentimenti. Da curare le storie nate nel mese scorso.

Toro – Per molti di voi, l'amore è la cosa più importante. Questa estate è ideale per coloro che vogliono fare il grande passo. Chi è single deve guardarsi intorno. Periodo particolare anche per coloro che devono concludere un contratto.

Gemelli – Questo è un momento importante per risvegliare l'amore.

Agosto sarà molto efficace e parlare di sentimenti è molto semplice. In questa giornata potreste avere un incontro amoroso. Si consiglia di non isolarvi e di fare più vita di società. Accettate gli inviti, da 'cosa nasce cosa'.

Cancro – Periodo confuso in campo sentimentale. Chi ha un rapporto difficile ha intenzione di mettere la parola 'fine'. In questa giornata ci potrebbe essere anche una revisione di legami personali o familiari.

È un mercoledì con molti cambiamenti di umore.

Leone – I nuovi rapporti sentimentali sono difficili da gestire perché non sono chiari. In questo periodo, una persona potrebbe apparire falsa o magari volete qualcosa di più importante. Al momento conta più il lavoro che il resto, soprattutto coloro che stanno programmando un futuro diverso. Alcuni di voi sono impazienti per delle risposte che tardano ad arrivare.

Vergine – Questo è un periodo di dubbi, magari c'è qualche nodo da sciogliere in campo economico. L'amore regala qualche soddisfazione, però, è molto difficile capire fino a che punto vi offrite. Coloro che hanno una relazione d'amore solida possono pensare di convivere oppure sposarsi entro fine agosto. Chi è single può fare delle amicizie speciali.

Previsioni di mercoledì 31 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – In questo periodo il problema dominante è la casa: spese in più, affitti più convenienti o una sistemazione migliore.

I più giovani vorrebbero vivere da soli per essere più indipendenti. Tutto ciò comporta un forte stress. Sul lavoro vi sentite abbastanza esclusi e poco considerati. Bisogna insistere senza scoraggiarsi.

Scorpione – Momenti con un po’ di difficoltà. C'è un cambiamento nella vita professionale, dovete valutare con molta attenzione nel prendere una decisione per il futuro. Giornata interessante in campo sentimentale, solo un po’ di confusione per coloro che sono single.

Sagittario – Giornata in cui vi sentite nervosi, non sopportate più le complicazioni e avete esigenza di evadere. Dovete avere fiducia, anche se un progetto va male ne nasceranno altri e avrete modo di dimostrare le vostre capacità. Al momento, in amore tutto fila liscio, il rapporto è sereno.

Capricorno – Molti di voi sono fortunati ad avere la persona giusta vicino. Agosto sarà un mese importante per iniziare qualcosa di nuovo, una convivenza, un matrimonio o un figlio. In queste prossime 48 ore avete più energia e voglia di conoscere persone o amori nuovi. Molti provano sensazioni nuove, perciò è facile ripartire. Basta un pizzico di buona volontà.

Acquario – È un periodo di cambiamenti, molti rinunciano a qualcosa per qualcos'altro. In campo economico bisogna essere prudenti, troppe spese e complicazioni. Nel lavoro potrebbe arrivare una risposta. In amore ci sono diversi dubbi, soprattutto se ci sono due storie.

Pesci – In questo periodo vi sentite un po’ fuori gioco e non avete le giuste garanzie per un futuro sereno. Sarà difficile guadagnare di più, anche se ne avete bisogno. Dalla seconda metà di agosto le cose saranno più semplici. Al momento dovete avere pazienza in tutto. Attenzione nei rapporti con le persone che vi stanno attorno.