Siamo giunti al penultimo giorno del mese di luglio. L'Oroscopo del 30 luglio è pronto a svelare che cosa hanno in mente gli astri per ciascun segno zodiacale. Per esempio i nativi dei Gemelli vedono migliorare in meglio i rapporti di coppia. Le persone della Vergine, invece, sono in preda alla confusione mentale. Di seguito le previsioni astrali della giornata di martedì per i 12 simboli.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – I progetti che sono nati nel mese di luglio vi danno soddisfazioni.

Anche se il lavoro è part-time non vi deve assolutamente scoraggiare. Tutto vale come esperienza. Dopo l'estate potrebbe arrivare una buona proposta lavorativa, non esitate. In questa giornata mostrate il vostro sorriso radioso il più spesso possibile: è contagioso. C'è un grande potere dietro la vostra autostima, quindi affrontate il tutto con energia ed entusiasmo.

Toro – Siete molto seguiti e invidiati.

State lavorando troppo, per tale motivo il vostro fisico ha l'interruttore sull'off. È una giornata critica anche per coloro che vogliono rimettersi in gioco in campo professionale. Invece sarà una giornata ideale per le relazioni e anche per passare un po' di tempo con gli amici a giocare a qualche gioco di società.

Gemelli – Questo martedì porta coraggio e positività. In questo mese di luglio spesso vi siete scoraggiati al punto che stavate rinunciando a tutto.

Per fortuna avete resistito. Ora dovete trovare una soluzione ed entro agosto avrete varie opportunità. Migliorano anche i rapporti in campo sentimentale.

Cancro – Questa giornata parte in modo frettoloso, tante cose da sbrigare prima del mese di agosto. Vi sentite un po’ vulnerabili e vi fate prendere dall'ansia. Avrete qualche fastidio fisico dovuto proprio al lavoro intenso. Migliora la complicità in campo sentimentale.

Leone – In questo periodo tutto torna favorevole, sarà più facile ottenere ciò che volete e soprattutto validare le vostre idee. Negli ultimi tempi siete stati in competizione e non è stato facile imporre la propria volontà. Complicazioni in amore. Siete presi troppo dal lavoro che trascurate la vita di coppia.

Vergine – Giornata un po’ confusa, cercate soluzioni ma non riuscite a trovarle. Ci sono eventi negativi in campo lavorativo e ci sono meno soldi.

State pensando di accettare un lavoro poco retributivo. Si consiglia di limitare le spese in base al guadagno. In amore dovete essere più disponibili.

Previsioni di martedì 30 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Oggi potrebbe arrivare una buona proposta di lavoro. Alcuni potrebbero fare dei buoni affari, magari sulla casa o sulle vacanze. Chi ha la possibilità economica può fare degli investimenti.

Al momento desiderate prendere uno spazio per voi stessi.

Scorpione – Spesso le persone che vi filano non vi piacciono e rincorrete le persone che non hanno interesse per voi. In questa giornata cercate di non perdere la concentrazione. I rapporti che state vivendo non funzionano, ma ve ne accorgerete solo nel mese di agosto. Periodo particolare per il lavoro, potrebbe avere una risposta che aspettavate da tempo.

Sagittario – Periodo di nervosismo, non dovete scoraggiarvi mai. Ancora dovrete sopportare momenti di tensione e di confusione mentale. Siete costretti ad abbandonare alcuni progetti iniziati dall'anno scorso. Ad alcuni non vengono riconosciuti i propri meriti. Non è proprio la giornata adatta per l'amore.

Capricorno – Molti di voi si sono convinti di non poter incollare i cocci rotti, ma di ripartire daccapo. Giornata che v'invita a trovare una giusta collaborazione nel campo sentimentale e anche in quello del lavoro. La vostra capacità di agire è un po’ ridotta, ma potete iniziare a pensare a qualche progetto per il vostro futuro.

Acquario – Periodo di discussioni e di trattative. Non è consigliabile offrirsi in modo gratuito pur di far partire un vostro progetto. Cercate di non lasciare il certo per l'incerto. L'amore è in blocco, magari avete qualche ripensamento.

Pesci – Ultimamente siete abbastanza stressati, dovete pensare a troppe cose e anche ai problemi delle persone che vi stanno attorno. Anche la famiglia si affida a voi per risolvere qualche intoppo. Attenzione nei rapporti di coppia, avete bisogno di calore. Incontri favorevoli per i cuori solitari, potrebbero organizzare qualcosa di bello.