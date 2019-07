Il mese di agosto 2019 si rivelerà positivo per la Bilancia già a partire dalle prime giornate, quando ci sarà per il segno un buon recupero fisico. La serenità e l’energia ritrovate permetteranno inoltre di risolvere alcune problematiche nate durante luglio, sia per quanto riguarda la sfera sentimentale che per l’ambito lavorativo. Le coppie che hanno attraversato delle incertezze potranno trovare un chiarimento e riavvicinarsi. Sul lavoro potrebbero nascere importanti opportunità di crescita.

Previsioni astrologiche Bilancia, mese di agosto

Amore: a partire dall’11 agosto, Mercurio inizierà un transito molto positivo per la Bilancia. In amore sarà possibile risolvere le problematiche del mese precedente, purché ci sia la volontà da entrambe le parti di risolvere le problematiche e ritornare più uniti di prima. Le coppie che decideranno di darsi una seconda possibilità potranno vivere un mese di emozioni e serenità, ideale per organizzare una vacanza o una gita fuori porta e dedicarsi un po’ di relax.

Non mancheranno momenti di tensione; a causa di impegni lavorativi infatti, qualcuno potrebbe apparire un po’ distante e distratto, provocando la nascita di litigi e malintesi all’interno della coppia. Cercate di allontanare ogni dubbio dalla mente del partner. I single alla ricerca dell’anima gemella troveranno quello che stanno cercando in una persona nata sotto il segno della Bilancia o dello Scorpione; tuttavia, questo non sarà il mese ideale per far nascere una relazione, ma regalerà interessanti e trasgressivi incontri.

Lavoro: nonostante ci troviamo nel pieno dell’estate, molti dei nati sotto segno della Bilancia non verranno a fatto sapere di andarsene in vacanza, piuttosto preferiranno concentrarsi su alcuni progetti riguardanti la sfera professionale. Potrebbero dunque nascere accordi importanti e qualcuno potrebbe concludere una vendita redditizia; si ricorda infatti che agosto sarà un ottimo mese per concludere degli affari.

Con l’arrivo di settembre infatti la Bilancia potrebbe attraversare un momento particolarmente sottotono soprattutto dal punto di vista degli affari e per quanto riguarda la sfera economica. Tuttavia, gli astri consigliano di non fare il passo più lungo della gamba: meglio evitare investimenti troppi ingenti e pochi sicuri.

Salute: per quanto riguarda la salute e la forma fisica, agosto non sarà negativo per la Bilancia, tuttavia sarà meglio non strafare; qualcuno infatti potrebbe risentire di fastidi reumatici, soprattutto durante la seconda metà del mese.

In tal senso le giornate più fortunate saranno quelle del 10, del 14 e del 15 agosto.