Il terzo mese dell'estate è giunto. Scopriamo le previsioni astrologiche per i primi 15 giorni di agosto 2019. Di seguito, le stelle con lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: le prime settimane del mese di agosto saranno particolarmente fortunate per voi. Vivrete dei buoni momenti soprattutto a livello sentimentale, riuscirete a mettervi in gioco. Nel lavoro il periodo è intenso per svolgere delle nuove trattative.

Toro: con l'inizio del periodo potreste avvisare dei momenti sottotono, alcune situazioni potrebbero risultare complesse da gestire. Sfruttate le prime settimane del mese dedicando del tempo a voi stessi, ricaricatevi per dare il massimo nei prossimi periodi.

Gemelli: i primi due mesi dell'estate sono stati particolarmente difficili da affrontare per voi, soprattutto a livello sentimentale. Nei primi giorni di agosto riuscirete a ritrovare una buona stabilità emotiva. In campo lavorativo non mancheranno delle intuizioni che potranno successivamente fruttare.

Cancro: con Mercurio nel segno, in particolare nella prima parte del mese, sarete facilitati a livello lavorativo. In amore sarà possibile fare delle conoscenze, sfruttate al meglio le situazioni che vi si presenteranno.

Leone: inizio mese interessante per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. Non mancheranno delle ottime occasioni lavorative in particolare nella prima settimana. Grazie anche a Venere favorevole nel segno, vivrete certamente belle emozioni in amore.

Vergine: nelle prime giornate del mese la luna sarà di passaggio nel segno, per questo motivo vi sentirete meglio, soprattutto per il lato sentimentale. Oroscopo interessante anche per quel che riguarda il lavoro, otterrete soddisfazioni, grazie al vostro impegno.

Stelle di inizio agosto per i segni zodiacali

Bilancia: il periodo di agosto inizia in modo favorevole per la bilancia, le giornate saranno particolarmente interessanti per voi.

Sia nel lavoro che in amore direttamente ci sono state delle complicazioni, ma ora potrete recuperare.

Scorpione: il terzo mese dell'estate inizia in modo agitato. Evitate di lasciarvi andare senza pensare alle possibili conseguenze che possono derivare, sia in campo lavorativo che in quello amoroso. Non è un buon momento per iniziare delle nuove relazioni.

Sagittario: a livello salutare con l'inizio del mese potrete superare alcune problematiche che da tempo vi danno dei pensieri.

Le stelle di inizio agosto sono interessanti sia per il lavoro, che per l'amore e, in particolare la prima settimana di agosto, sarà fruttuosa per voi.

Capricorno: rispetto ai mesi precedenti quello di agosto sarà un periodo meno confusionario per voi. Riuscirete infatti a comprendere quali progetti portare avanti per ottenere successo in autunno. La situazione migliora anche per i sentimenti.

Acquario: in questo inizio mese dovrete affrontare alcune situazioni e organizzare la ricerca di nuove soluzioni per alcuni problemi.

Cercate di dedicarvi un po' relax, considerato anche il periodo estivo.

Pesci: alcune giornate di inizio agosto potrebbero rivelarsi sottotono, ma riuscirete anche a vivere dei buoni momenti e ad avere delle belle intuizioni che miglioreranno la vostra situazione professionale. Mercurio è dalla vostra parte, favoriti gli incontri.