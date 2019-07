Durante la giornata di mercoledì 31 luglio, ci saranno delle buone prospettive lavorative per Pesci e Sagittario, mentre saranno 24 ore all'insegna della passione per i nativi Scorpione. Il Leone in risalita per quanto riguarda le relazioni amorose, mentre l'Ariete potrebbe avere qualche discussione con il partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 31 luglio 2019.

Previsioni oroscopo mercoledì 31 luglio 2019 segno per segno

Ariete: qualche discussione potrebbe creare dei problemi all'interno della vostra relazione di coppia.

Cercate di mantenere la calma e spiegare la vostra versione dei fatti. Voto - 6,5

Toro: giornata favorevole per i single per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sarete particolarmente attraenti e con una forza interiore che farà "cadere ai vostri" piedi un sacco di gente. Voto - 8

Gemelli: cercherete di organizzare qualcosa di sorprendente per il vostro partner durante la giornata di mercoledì.

Ciò nonostante potrebbe esserci qualche problema nella preparazione. Voto - 7

Cancro: ricomincerete a guadagnare bene sul posto di lavoro durante la giornata di mercoledì. Ciò vi farà stare bene con voi stessi, aumentando la vostra autostima. Voto - 7,5

Leone: riuscirete a realizzare qualunque idea abbiate in mente mercoledì 31 luglio. Favorito il lavoro, dove riuscirete a mettere a segno un successo lavorativo dietro l'altro.

Voto - 8

Vergine: risulterete particolarmente attraenti agli occhi degli altri, al punto che per voi sarà facile riuscire a fare nuove conquiste. Voto - 8

Bilancia: potreste avere qualche problema sia in ambito amoroso che lavorativo. Ciò nonostante cercherete di essere determinati per cercare di non rovinarvi la giornata. Voto - 7

Scorpione: sarete più propensi verso il partner durante la giornata di mercoledì, anche se ci saranno ancora delle incomprensioni, che però potreste riuscire facilmente a superare.

Voto - 7

Sagittario: avete acquisito maggior sicurezza nelle vostre capacità e, durante la giornata di mercoledì 31 luglio, riuscirete a fare dei buoni guadagni. Voto - 7,5

Capricorno: sarete particolarmente allegri al punto che lascerete spazio soltanto al divertimento. Favorite le uscite in compagnia dei vostri amici. Voto - 8

Acquario: siete riusciti a realizzare qualche vostro desiderio anche grazie ai recenti sforzi sul posto di lavoro e ora siete più calmi e soprattutto più soddisfatti.

Voto - 7,5

Pesci: qualche successo sul posto di lavoro risolleverà il vostro umore. Sarà anche merito di un'amicizia appena iniziata che pare destinata a rafforzarsi giorno dopo giorno. Voto - 7,5