L'Oroscopo del 26 luglio rivela che per i nativi del Toro è un periodo di festeggiamenti. Per le persone dell'Acquario, invece, sarà una giornata particolarmente difficile da gestire. Ecco le previsioni astrologiche della giornata di questo venerdì per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo quotidiano da Ariete a Vergine

Ariete – In questa giornata di venerdì avete poca voglia di fare. Dovete assolvere compiti importanti e nessuno è disposto a darvi una mano.

Il vostro modo di superare le cose è però invidiabile, per tale motivo dovete stare tranquilli. In amore è tempo di revisioni.

Toro – Periodo di agitazione. Forse notizia speciale vi dà un po' d'ansia o siete attratti da una persona particolare. Giornata ideale per ufficializzare un rapporto o per decidere la data del matrimonio. Insomma, questo è il periodo in cui programmare dei festeggiamenti.

Gemelli – Anche se questo fine luglio avrete un recupero, alcuni problemi sono rimasti in sospeso. È probabile che in questo venerdì dovrete superare alcuni ostacoli che altri hanno posto sul vostro cammino. Alcuni di voi dovranno servirsi di un esperto per sistemare alcune cose.

Cancro – Giornata molto attiva per voi. Dovete prendere delle decisioni e quando si sceglie un percorso, bisogna sospenderne un altro.

È il momento di decidere da che parte andare. Il weekend sarà migliore per gli amori da recuperare.

Leone – In questo periodo molti di voi vivono l'amore in modo distaccato. Magari il troppo lavoro vi porta lontano con la mente e con il fisico. Già dall'inizio settimana siete irascibili e nervosi. Nel lavoro state cercando di chiarire alcune cose, sicuramente è già pronta una discussione. Se dovete investire, fatelo con molta prudenza.

Vergine – Giornata adatta per tutti coloro che vogliono avere successo. Se ci sono stati momenti difficili, adesso potete recuperare. Anche in amore c'è qualcosa in più, i più fortunati potranno confermarlo alla fine del mese. Si consiglia di non essere troppo esigenti nel campo sentimentale.

Previsioni di venerdì 26 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – In questa giornata alcuni di voi sono più sereni sia in amore che nelle amicizie.

Sul lavoro fate tutto alla perfezione, peccato che non tutti lo riconoscano. Altri, invece, sono alle prese con i problemi di salute. Vorreste avere più conforto, ma negli ultimi tempi l'amore ha fatto cilecca. State lontani dagli ex.

Scorpione – Al momento avete molte cose da risolvere. Dentro di voi vorreste modificare qualcosa, ma siete così radicati alla vostra personalità che è difficile cambiare.

Questo alla lunga può causarvi anche della rabbia. Si consiglia di dedicare un po' più di tempo all'amore.

Sagittario – Giornata confusa, avete bisogno di nuovi stimoli e qualche progetto in più. Questo venerdì è importante parlare d'amore, il quale è un complice giusto per sviluppare nuove idee. Tutte le storie nate da poco, adesso vanno portate avanti. L'importante è non avere due relazioni parallele o essere amanti di una persona ufficialmente impegnata.

Capricorno – Nella prima parte di questa settimana il lavoro è stato in primo piano. Alcuni hanno vissuto una crisi con il partner perché non hanno avuto tempo di dedicarsi all'amore. Se c'è stata una separazione o un problema è probabile che la colpa sia di entrambi. Tra venerdì e domenica cercate di recuperare il salvabile oppure voltate pagina.

Acquario – Giornata un po' particolare e difficile da gestire. Attraversate un momento di crisi, vorreste scappare lontano e cambiare la vostra vita. Per fare una scelta del genere, avete però bisogno di un buon sostegno economico, e i soldi da investire sono pochi. Si consiglia di stare in attesa degli eventi senza rinunciare ai desideri.

Pesci – La vostra vita è piena di emozioni crepuscolari e notturne che vi danno vigore ed energia. Questa situazione può essere positiva, ma potrebbe rappresentare un disagio nella scelta di un amore. Se pensate di aver fatto degli errori, dovete cercare di recuperare e di vivere tutto con estrema serenità. La notte, però, è fatta per riposare.