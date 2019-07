Le previsioni degli astri della settimana da lunedì 8 a domenica 14 vedono l'Acquario emozionato per alcune novità in arrivo, mentre i Pesci saranno molto romantici.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la sintonia con il partner non è delle migliori: nonostante cerchiate di mettercela tutta per creare un'intesa, non riuscite ad intendervi. Potreste risentire parecchio di questa situazione e pensare che sia il caso di chiudere la vostra relazione per riuscire a ritrovare un po' di serenità.

Toro: Mercurio in contrasto renderà la vostra vita lavorativa molto pesante. Alcuni di voi potrebbero essere parecchio impegnati nella realizzazione di alcuni progetti molto importanti. La vita sentimentale sembra essere parecchio tranquilla e forse anche troppo piatta per i vostri gusti: fate qualcosa per movimentarla.

Gemelli: in questa settimana dall'8 al 14 luglio potrete usufruire di parecchia serenità a livello lavorativo e grande fortuna in amore.

Chi da tempo sta lavorando a qualcosa di molto importante potrà finalmente vedere i frutti.

Cancro: Luna in opposizione renderà più complicati i vostri piani, ma non impossibili. Dovrete cercare di essere molto pazienti, soprattutto tra mercoledì e giovedì. A livello sentimentale potrebbero nascere delle difficoltà per via di alcune piccole incomprensioni.

Leone: Mercurio in congiunzione sul vostro segno vi renderà delle persone molto desiderate.

La vostra vita di coppia sembra essere piena di passione ed energia. Nel weekend arriveranno alcune giornate di tensione.

Vergine: Luna dissonante vi porterà a vedere dei problemi anche dove non ci sono nella settimana da lunedì 8 a domenica 14 luglio. Dovrete cercare di chiarire le problematiche con il partner e di avere fiducia. La sincerità reciproca sarà molto importante.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: giornate piene di passioni ed emozioni sono in arrivo per voi.

Alcuni potrebbero ricevere qualche proposta o notizia inaspettata. Non fatevi impaurire dalle novità, ma lanciatevi nei nuovi progetti. Cercate il sostegno e l'appoggio dei familiari, che sapranno aiutarvi nei momenti di indecisione.

Scorpione: in questo periodo avete una bassa autostima perchè vi sembra di non riuscire ad andare avanti con i vostri piani. Dovrete cercare di essere fiduciosi e pazienti sul vostro futuro. Il partner potrebbe spazientirsi per la vostra eccessiva insicurezza.

Sagittario: giornate molto fortunate sul fronte lavorativo quelle della settimana dall'8 al 14 luglio. Le relazioni nate da poco potrebbero rivelarsi davvero molto importanti, mentre chi sta insieme da troppo tempo potrebbe risentire di un po' di noia.

Capricorno: al momento per voi non è facile riuscire a farvi capire dalle persone che vi stanno intorno. Vorreste maggiore comprensione e quando questa viene a mancare tendete ad arrabbiarvi. Cercate di essere pazienti e di ritagliare del tempo per pensare a voi stessi.

Acquario: emozioni e amore riempiranno le vostre giornate, specialmente quelle tra giovedì e sabato. Favorite le nuove conoscenze e l'intesa amorosa. Sul lavoro potrebbe esserci invece qualche problema con alcuni colleghi.

Pesci: questa settimana dall'8 al 14 luglio vi permetterà di ritrovare parecchia serenità. L'ultimo periodo è stato un po' difficoltoso per voi da affrontare, ma finalmente adesso le cose sembrano essere cambiate.